ПАТРИКИЙ

ПАТРИКИЙ - один из высоких титулов служилой знати в Византии , предоставлявший право участвовать в заседаниях синклита и занимать государственные посты.

Ти­тул патрикий вос­хо­дит ко вре­ме­ни императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го . В IV-V веках жа­ло­вал­ся в ис­клю­чительных слу­ча­ях, при императоре Юс­ти­ниа­не I ко­ли­че­ст­во патрикиев зна­чи­тель­но воз­рос­ло. В ви­зантийских та­бе­лях о ран­гах конца IX - начало XII веков патрикий рас­по­ла­гал­ся в 1-м клас­се, ме­ж­ду ти­ту­ла­ми ма­ги­ст­ра и про­тос­па­фа­рия.

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