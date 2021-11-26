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ПАТРИКИЙ
ПАТРИКИЙ - один из высоких титулов служилой знати в Византии, предоставлявший право участвовать в заседаниях синклита и занимать государственные посты.
Титул патрикий восходит ко времени императора Константина Великого. В IV-V веках жаловался в исключительных случаях, при императоре Юстиниане I количество патрикиев значительно возросло. В византийских табелях о рангах конца IX - начало XII веков патрикий располагался в 1-м классе, между титулами магистра и протоспафария.
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