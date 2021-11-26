ПАТЕРИКИ
ПАТЕРИКИ - отечники, жанр христианской аскетической литературы, сборники рассказов о духовных подвигах подвижников христианского монашества, а также их изречений.
Термин «Патерики» впервые встречается в сочинении византийского агиографа Леонтия Кипрского «Дополнения к житию Иоанна Милостивого» (около 641-642 годов). Прославляющие подвиг аскезы, патерики предназначены для душеполезного чтения христиан, укрепления в вере. В отличие от жития патерики рассказывают не о всей жизни подвижника, а лишь о наиболее значительном, с точки зрения составителя, её эпизоде.
Известны патерики, посвящённые египетским и отчасти палестинским и византийским монахам III-VI веков: «История египетских монахов» (конец IV века), «Лавсаик» Палладия Еленопольского (начало V века), два сборника «Отеческих изречений» («Apophtegmata patrum») («Азбучно-анонимное собрание» (конец V века), в котором статьи расположены по именам отцов и по темам безымянных текстов, и «Систематическое собрание» (начало VI века, переведённое в середине VI века на латинский язык римскими диаконами Пелагием и Иоанном), в нём тексты расположены по темам), «Луг духовный» Иоанна Мосха (начало VII века); италийским монахам V-VI веков посвящены «Диалоги о жизни и чудесах италийских Отцов и о бессмертии души» папы Римского Григория I Великого (на латинском языке, конец VI века; в греческом переводе папы Римского Захарии, около 752). «Отеческие изречения», вероятно, были созданы по образцу позднеантичных сборников изречений знаменитых людей, возможна также их связь с трактатом «Пиркей Авот» («Поучения отцов») Мишны. Патерики переводились на многие языки. В частности, до 5-го Вселенского собора (553) были сделаны переводы на коптский, сирийский, армянский, согдийский, арабский и эфиопский языки, сохранившие в том числе высказывания лиц, позднее осуждённых как еретики (например, Евагрия Понтийского).
В X веке афонским иноком (аввой) Исаией в своеобразном подражании жанру патерики был составлен Митерикон с наставлениями монахиням, в котором содержатся многочисленные изречения жён-подвижниц (в XIX веке рукопись Митерикона середина XV века была найдена святым Феофаном Затворником в Иерусалиме и переведена на русский язык). Патерики оказали влияние на традицию византийского исихазма XIII-XV веков, в которой присутствовало стремление к возврату к ранним моделям духовной жизни («исихия» - покой, молчание - одно из центральных понятий в изречениях подвижников).
Начало переводов патериков на славянский язык датируется IX-X веками. Древнейший из них, Скитский патерик, переведённый в IX веке с греческой рукописи «Систематического собрания», приписывается святому Мефодию (смотреть Кирилл и Мефодий). В дальнейшем были переведены «История египетских монахов» и «Лавсаик», составившие Египетский патерик (до 950), «Азбучно-анонимное собрание» составило Азбучно-Иерусалимский патерик, а «Диалоги…» Григория Великого - Римский патерик (оба до 971 года). О древности Синайского патерика, являющегося переводом «Луга духовного», свидетельствует то, что его древнейший список (XI-XII веков) транскрибирован с глаголического оригинала.
В X веке возникли славянские обработки переводных патериков: изборные патерики - Патерик Египетский краткий и «Лимонарь»; компилятивные патерики - Скалигеров патерик, Патерик Тиханова, а также Сводный патерик - самый известный из славянских патериков. О широком распространении различных патериков в русской книжности домонгольского периода свидетельствует их активное использование при составлении учительной части Пролога (2-я половина XII века). Отдельные повести и изречения из разных патериков наиболее часто встречаются как в древнерусских рукописных сборниках XIII-XVII веков, так и в старообрядческих сборниках XVIII-XIX веков.
В конце XII - начале XIII веков по образцу греческих был создан первый собственно славянский патерик - Киево-Печерский патерик, дошедший до нас в нескольких редакциях XIV-XVII веках и ставший родоначальником жанра русского патерика, таких как Волоколамский патерик (с житием Иосифа Волоцкого, XVI век), патерик в составе различных сборников (например, «Великих Четьих-Миней», 1530-1541 годы) и другие. С XVII века Киево-Печерский патерик неоднократно издавался. В 1640-х годов на московском Печатном дворе была подготовлена к изданию новая компиляция патериковых рассказов - Патерик Алфавитный, напечатанный (под названием «Патерик Азбучный») лишь в 1791 году старообрядцами в Супрасльском монастыре (Польша). В середине XIX века святитель Игнатий (Брянчанинов) составил «Отечник» («Избранные изречения святых иноков и повести о жизни их») - сборник изречений древних аскетов, главным образом египетских отцов, с историями их жизни и духовных подвигов. С середины XIX века определение патерик получили печатные сборники житий святых, организованные по региональному принципу: Афонский патерик, составленный иеросхимонахом Сергием Святогорцем; анонимный Соловецкий патерик, в котором описываются подвиги иноков Соловецкого монастыря начиная с середины XV века; изданные в 1885-1916 годы Палестинским обществом более 20 выпусков Палестинского патерика, в каждом из которых была представлена биография одного из палестинских подвижников; Троицкий патерик, составленный в 1892 году к 500-летию кончины преподобного Сергия Радонежского историком М.В. Толстым (1812-1896); Архангельский патерик (1901), повествующий о жизни монахов Архангельской епархии XV-XIX веков; Московский патерик (2003); Оптинский патерик (2006) с житиями оптинских старцев, новомучеников и жизнеописаниями простых насельников.
Ряд патериковых повестей послужил источником для произведений русских (Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, В.М. Гаршин) и зарубежных (А. Франс, Ф. Тиммерманс, Й. Йовков) писателей XIX - начала XX веков. В новейшей отечественной лититературе патерики получили расширительное толкование (например, составленный М.А. Кучерской так называемый Современный патерик - сборник историй из жизни современных православных людей).
Издания:
Луг духовный / Пер. прот. М. И. Хитрова. Сергиев Посад, 1915. М., 2013;
Les Sentences des Pères du désert / Ed. L. Régnault. Solesmes, 1966-1985. Vol. 1-5;
Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967;
Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов Палладия, еп. Еленопольского. М., 1992;
Les apophtegmes des Pères: collection systématique / Ed. J.-C. Guy. P., 1993–2005. Vol. 1–3;
Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1999;
История египетских монахов. М., 2001;
Митерикон. Собрание наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре. [Афон], 2001;
Патерик Римский: Диалоги Григория Великого в древнеславянском переводе / Изд. подгот. К. Дидди. М., 2001;
Афонский патерик, или Жизнеописания святых на Святой Афонской Горе просиявших. 7-е изд. [М.], 2002. Ч. 1-2;
Великий Патерик, или Великое собрание изречений старцев: систематическая коллекция / Пер. А. В. Маркова, Д. А. Поспелова. М., 2005;
Отечник, составленный святителем Игнатием (Брянчаниновым). М., 2009.