ГРИГОРИЙ

ГРИГОРИЙ - болгарский (прото)пресвитер, книжник, переводчик, представитель преславской книжной школы.

(2-я половина IX-Х веков). Сведения о нем содержатся в копии его записи к переводу книг ВЗ, сохранившейся в 3 списках так называемого Иудейского хронографа (РГАДА. Ф. 181. № 279/658. Л. 2 об., 199, 3-я четв. XV век; НБВ. BOZ. № 83. С. 666, конец XV - начало XVI веков; БАН Литвы. ф. 19, № 109. Л. 242, 2-я четверть XVI века) между книгами Руфь и Царств: «Книгы Завета Божиа Ветхаго, сказающе образы Новаго Завета истинну сущу, преложеныя от греческаго языка в словенскыи при князи блъгарстем Симеоне сыне Бориши Григорием презвитером мнихом (!) всех церковник блъгарскых церквии, повелением того книголюбца князя Симеона, истине же рещи боголюбца». Титулование Симеона в записи князем датирует перевод Григория временем до принятия этим правителем царского титула (893-913). Не вполне ясное и грамматически несогласованное именование Григория «презвитером мнихом (!) всех церковник блъгарскых церквии» возникло, вероятнее всего, в результате ошибки еще в списке-архетипе. В оригинале Григория, очевидно, называл себя «пресвитером ã» (то есть протопресвитером), с написанием буквы-цифры под титлом и (или) с выносным М. Такое сокращенное написание могло быть (при наличии более известного греческого сокращения «ã(х)» - монах) ошибочно прочитано и транслитерировано как «мнихом». В случае достоверности предложенной реконструкции Григорий был весьма заметным лицом в болгарской церковной администрации эпохи Симеона, осуществлявшим в какой-то мере параллельное (наряду с греческим архиепископом) управление клириками, вероятнее всего, по инициативе князя и в его интересах. Судя по содержанию записи, Григорий перевел (или существенно отредактировал более ранний перевод) ВЗ в объеме Восьмикнижия (Евсеев; Алексеев). Иные толкования смысла этой записи по преимуществу произвольны.

Перевод, выполненный Григорием, в силу неблагоприятных исторических условий не сохранился на Балканах, но получил широкое распространение в восточнославянской рукописной традиции XV-XVI веков и лег в основу ветхозаветной части Геннадиевской Библии 1499 года и первопечатной Острожской 1581 года. Другие переводы и сочинения, которые с определенной долей уверенности можно было бы приписать Григорию, неизвестны. Несмотря на это, личность, биография и творчество Григория с момента открытия записи стали предметом многочисленных гипотез, научных спекуляций и домыслов. В Григорие видели одного из 2 учеников архиепископа Мефодия, оставленных им в Константинополе (Георгиев), буд. соименного епископа Мисии, память которого находится под 8 января в месяцесловах Остромирова Евангелия и Охридского Апостола (Невоструев, Филарет (Гумилевский), Соболевский, Ангелов, в какой-то степени Podskalsky). В последнее время убедительно показано, что в месяцесловах речь идет о святителе Григории, епископе Нисском (смотреть: Лосева О.В. Одна из загадок месяцеслова Остромирова Евангелия // Румянцевские чт. M., 1996. Ч. 2. С. 56-60; она же. Рус. месяцесловы XI-XIV века М., 2001. С. 80-82; Турилов А.А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX века // Старобългаристика. 1999. Т. 23. № 1. С. 14-15. Примеч. 1). Григория также отождествляли с соименным духовником святой равноапостольной княгини Ольги (Леонид (Кавелин), Барац). Ему приписывали перевод Хроники Иоанна Малалы и (или) составление компилятивного хронографа (версия весьма популярна в современной болгарской науке и отчасти в российской болгаристике; обзор мнений смотреть: KME. Т. 1. С. 543-544), перевод книги Царств (Леонид (Кавелин), Николова), авторство поучений с именем «Григория мниха» и просто «Григория» в заглавии (Соболевский, Ангелов), древнейшего Киевского летописного свода и греческого Жития преподобного Василия Нового (Барац). Г. Подскальский на основании этой записи пытается понять, как Григорий соотносится с Григорием Философом (XI век; Podskalsky). Все эти предположения основываются лишь на имени книжника и на том обстоятельстве, что киноварная запись, сделанная Григорием, была ошибочно принята переписчиками за заголовок и в сохранившихся списках отнесена не к предшествующему (Восьмикнижие), а к последующему (книга Царств) тексту, хотя ее содержание оснований для этого не дает.

Дополнительная литература:

Калайдович К. Ф. Иоанн, экзарх Болгарский. М., 1824. С. 15, 24;

Филарет (Гумилевский), архиеп. Святые южных славян. СПб., 18822. С. 7;

Леонид (Кавелин), архим. Откуда родом была св. вел. кнг. Ольга // РС. 1888. июль. С. 215-222;

он же. Древняя рукопись // РВ. 1889. Апр. С. 3-24; Истрин В. М. Александрия рус. хронографов: Исслед. и текст. М., 1893. С. 354-357;

Евсеев И. Е. Григорий пресвитер, переводчик времени болг. царя Симеона // ИОРЯС. 1902. Т. 7. Кн. 3. С. 356-366;

Соболевский А. И. Два рус. поучения с именем Григория // Там же. 1907. Т. 12. Кн. 1. С. 250-262;

он же. Из церковнослав. учительной лит-ры // Там же. 1908. Т. 13. Кн. 4. С. 246-289; 1910. Т. 15. Кн. 2. С. 41-61;

Барац Г. М. О составителях «Повести временных лет» и ее источниках, преимущественно еврейских. Берлин, 1924. С. 13, 29, 75-81, 110, 111, 143, 144;

Киселков В. С. Проуки и очерти по старобълг. лит-ра. София, 1956. С. 111-115;

Георгиев Е. Разцветът на бълг. лит-ра в IX-X в. София, 1962. С. 299-303;

Палаузов С. Н. Век болг. царя Симеона // Он же. Избр. трудове. София, 1974. Т. 1. С. 165-168;

Ангелов Б. С. Към въпроса за книжовното дело на презвитер Григорий Мних // Старобълг. лит-ра. София, 1978. Кн. 3. С. 48-55;

Божилов И. Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на средновек. България. София, 1983. С. 65;

Томова Е. Варшавски хронограф с превод на старобълг. книжовник Григорий Презвитер // Лит. мисъл. София, 1990. Т. 44. № 3. С. 137-140.

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