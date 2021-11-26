ПАЛАТИНСКАЯ AНТОЛОГИЯ
ПАЛАТИНСКАЯ AНТОЛОГИЯ - cобрание греческой эпиграмматической поэзии, составленное в X веке византийским грамматиком Константином Кефалой.
Названа по экземпляру рукописи, обнаруженной в 1606 году в Палатинской библиотеке города Гейдельберг (Codex Palatinus Gr. 23) французским филологом К. де Сомезом.
Палатинская антология содержит около 3700 эпиграмм (около 23 тыс. стихов) разных эпох и различной художественной ценности, разделённых в современных изданиях на 15 книг.
В основу собрания легли поэтические антологии, созданные в эпоху эллинизма: два сборника с одинаковым названием «Венок» - Мелеагра (около 60 года до н. э.) и Филиппа Фессалоникийского (около 40 года до н. э.); «Круг» Агафия Миринейского (VI век), а также сборники Диогениана, Стратона и др.
К эпиграммам греческих поэтов (Сапфо, Платона, Каллимаха, Носсиды, Леонида Тарентского и др. - всего около 370 авторов) были добавлены анонимные надгробные надписи, собранные в Греции и Малой Азии самим Кефалой и настоятелем Григорием Магистром из г. Кампсы.
Эпиграммы разделены на несколько тематических групп: христианские, посвятительные, любовные, надгробные, наставительные, сатирические, застольные и др. Около 1300 года Максим Плануд, опираясь на Палатинскую антологию, создал собственную антологию в 7 книгах, которая была издана Ласкарем Иоанном в 1494 году и стала основным источником знаний по греческой эпиграмме, в то время как сборник Кефалы долгое время считался утраченным.
Палатинская антология c добавлением 388 эпиграмм собрания Максима Плануда, а также эпиграмм из др. источников составляет Греческую антологию (Anthologia Graeca, опубликована французским эллинистом Р. Брёнком в 1772-1776 годах; первое критическое издание осуществлено нем. учёным Ф. Якобсом в 1794-1803 годах), содержащую более 6000 эпиграмм и охватывающую образцы греческой эпиграмматической поэзии от архаического периода (начиная с родоначальника жанра Симонида) до времён императора Юстиниана I.
Издания:
Epigrammatum Anthologia Palatina: cum Planudeis et appendice nova / Éd. J.-F. Dübner, E. Cougny. P., 1864–1890. Vol. 1–3;
Anthologie grecque / Texte établi et traduit par P. Waltz e. a. P., 1928–1994. Vol. 1–13;
Греческие эпиграммы / Пер., ст. и прим. Л. В. Блуменау. Ред. и доп. Ф. А. Петровского. М.; Л., 1935;
Anthologia Graeca. Griechisсh-Deutsch / Hrsg. H. Beckby. M ̈unch., 1957–1958. Bd 1–4;
Греческая эпиграмма / Изд. подгот. Н. А. Чистякова. СПб., 1993;
Древнегреческая застольная, шутливая и эротическая эпиграмма / Пер. Е. В. Свиясова. СПб., 1997;
Эпиграммы греческой Антологии / Под ред. и с коммент. М. Л. Гаспарова, Ю. Ф. Шульца. М., 1999.