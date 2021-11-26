МОЙМИРОВИЧИ

МОЙМИРОВИЧИ - за­кре­пив­шее­ся в ис­то­рио­гра­фии название кня­же­ской ди­на­стии, пра­вив­шей в Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­ве.

Ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Моймировичи счи­та­ет­ся пер­вый из­вест­ный по письменным ис­точ­ни­кам ве­ли­ко­мо­рав­ский князь Мой­мир I (830-846 года), пред­при­няв­ший по­пыт­ку объ­е­ди­не­ния славянских пле­мён и при­со­еди­нив­ший около 833 года к сво­им вла­де­ни­ям Нитран­ское кня­же­ст­во.

Пре­ем­ник Мой­ми­ра князь Рос­ти­слав вёл борь­бу с Вос­точ­но-Франк­ским ко­ро­лев­ст­вом за не­за­ви­си­мость Ве­ли­кой Мо­ра­вии, за­клю­чил со­юз с Ви­зан­ти­ей . В 870 году он был сверг­нут сво­им пле­мян­ни­ком Свя­то­пол­ком.

При Свя­то­пол­ке дер­жа­ва Моймировичи бы­ла под­чи­не­на Лю­до­ви­ком Не­мец­ким, од­на­ко в 874 году Вос­точ­но-Франк­ское ко­ро­лев­ст­во при­зна­ло её не­за­ви­си­мость при ус­ло­вии еже­год­ной вы­пла­ты да­ни. По­сле смер­ти Свя­то­пол­ка ему на­сле­до­вал стар­ший сын Мой­мир II (894-906 года), ко­то­ро­му уда­лось час­тич­но вос­ста­но­вить це­ло­ст­ность государства, рас­пад ко­то­ро­го на­чал­ся по­сле смер­ти Свя­то­пол­ка. В 901 году он за­клю­чил вы­год­ный мир с Вос­точ­но-Франк­ским ко­ро­лев­ст­вом и вос­ста­но­вил Мо­рав­ское ар­хи­епи­скоп­ст­во. В Нитранс­ком княжестве пра­вил его брат Свя­то­полк II (894 - около 906 года), по­пы­тав­ший­ся в 898-899 годах под­нять вос­ста­ние про­тив Мой­ми­ра II и за­хва­тить власть во всём государстве. В меж­до­усоб­ный кон­фликт вме­ша­лись ба­вар­цы, что ещё боль­ше ос­лож­ни­ло по­ло­же­ние государства Моймировичи.

По­сле па­де­ния в 902-908 годах Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы под уда­ра­ми венг­ров дос­то­вер­ные све­де­ния о ро­де Моймировичи от­сут­ст­ву­ют.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)