МОЙМИРОВИЧИ
МОЙМИРОВИЧИ - закрепившееся в историографии название княжеской династии, правившей в Великоморавской державе.
Основателем династии Моймировичи считается первый известный по письменным источникам великоморавский князь Моймир I (830-846 года), предпринявший попытку объединения славянских племён и присоединивший около 833 года к своим владениям Нитранское княжество.
Преемник Моймира князь Ростислав вёл борьбу с Восточно-Франкским королевством за независимость Великой Моравии, заключил союз с Византией. В 870 году он был свергнут своим племянником Святополком.
При Святополке держава Моймировичи была подчинена Людовиком Немецким, однако в 874 году Восточно-Франкское королевство признало её независимость при условии ежегодной выплаты дани. После смерти Святополка ему наследовал старший сын Моймир II (894-906 года), которому удалось частично восстановить целостность государства, распад которого начался после смерти Святополка. В 901 году он заключил выгодный мир с Восточно-Франкским королевством и восстановил Моравское архиепископство. В Нитранском княжестве правил его брат Святополк II (894 - около 906 года), попытавшийся в 898-899 годах поднять восстание против Моймира II и захватить власть во всём государстве. В междоусобный конфликт вмешались баварцы, что ещё больше осложнило положение государства Моймировичи.
После падения в 902-908 годах Великоморавской державы под ударами венгров достоверные сведения о роде Моймировичи отсутствуют.