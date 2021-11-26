МОНОФИЗИТСТВО

МОНОФИЗИТСТВО (от мо­но... и греч. φύσις - при­ро­да) - традиционное на­зва­ние бо­го­слов­ско­го уче­ния о еди­ной при­ро­де Иису­са Хри­ста, воз­ник­ше­го в IV-V веках в Ви­зан­тии в эпо­ху хри­сто­ло­гических спо­ров.

Тер­мин «монофизитство» бо­лее по­зд­не­го про­ис­хож­де­ния (конец VII века); ут­вер­див­шись в сре­де сто­рон­ни­ков уче­ния о двух при­ро­дах (Бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской) во Хри­сте - пра­во­слав­ных, этот тер­мин по­ле­ми­че­ски ис­ка­зил уче­ние о еди­ной при­ро­де Хри­ста.

Ро­до­на­чаль­ни­ком уче­ния о еди­ной приро­де Иисуса Хри­ста яв­ля­ет­ся Апол­ли­на­рий Лао­ди­кий­ский (умер 390 год) (см. Апол­ли­на­ри­ан­ст­во), ко­то­рый, от­ри­цая пол­но­ту че­ло­ве­че­ской при­ро­ды во Хри­сте, учил, что во Хри­сте Бог и че­ло­век (без ду­ха, ума) со­ста­ви­ли еди­ную при­ро­ду. Апол­ли­на­рий был осу­ж­дён II Все­лен­ским со­бо­ром (381 года) (см. Все­лен­ские со­бо­ры). Од­на­ко впо­след­ст­вии его со­чи­не­ния рас­про­стра­ня­лись под име­на­ми са­мых ав­то­ри­тет­ных пра­во­слав­ных епи­ско­пов, в т. ч. фор­му­ла «…еди­ная при­ро­да Бо­га Сло­ва во­пло­щён­ная…» («…μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρ- ϰωμένη…»), став­шая ве­ро­ис­по­вед­ной ос­но­вой монофизитства.

К этой фор­му­ле при­бе­гал свт. Ки­рилл Алек­сан­д­рий­ский, по­ле­ми­зи­руя с Не­сто­ри­ем (см. Не­сто­ри­ан­ст­во ), раз­де­ляв­шим Хри­ста на два ли­ца, од­на­ко свя­ти­тель при­зна­вал, что мож­но го­во­рить о двух при­ро­дах Хри­ста по­сле во­пло­ще­ния. Ки­рилл осу­ж­дал Апол­ли­на­рия и при­зна­вал пол­но­ту че­ло­ве­че­ской при­ро­ды во Хри­сте. III Все­лен­ский со­бор (431 год) осу­дил Не­сто­рия и при­знал бо­го­сло­вие Ки­рил­ла пра­во­слав­ным, од­на­ко не дал сво­его ве­ро­оп­ре­де­ле­ния, и при не­оп­ре­де­лён­но­сти тер­ми­но­ло­гии Ки­рил­ла воз­ни­ка­ла воз­мож­ность различных ин­тер­пре­та­ций. Так, кон­стан­ти­но­поль­ский ар­хим. Ев­ти­хий не при­зна­вал, что Хри­стос как че­ло­век еди­но­су­щен другим лю­дям. В 448 году в Кон­стан­ти­но­по­ле ме­ст­ный со­бор от­лу­чил Ев­ти­хия. Ар­хи­еп. Алек­сан­д­рий­ский Дио­скор (444-451 годы) под­дер­жал Ев­ти­хия в тре­бо­ва­нии со­звать Все­лен­ский со­бор и пред­се­да­тель­ст­во­вал на со­бо­ре в Эфе­се в 449 году, по­лу­чив­шем впо­след­ст­вии название «раз­бой­ничь­е­го», где Ев­ти­хий был реа­би­ли­ти­ро­ван.

IV Все­лен­ский (Хал­ки­дон­ский) со­бор (451 год) при­нял ве­ро­оп­ре­де­ле­ние о Хри­сте в еди­ном Ли­це, в еди­ной ипо­ста­си и в двух при­ро­дах и осу­дил Ев­ти­хия. Главным ав­то­ри­те­том для от­цов со­бо­ра был Ки­рилл Алек­сан­д­рий­ский, при этом его тер­ми­но­ло­гия бы­ла уточ­не­на. Од­на­ко да­ле­ко не все го­то­вы бы­ли при­нять этот со­бор. Про­тив­ни­ки со­бо­ра по­счи­та­ли не­до­пус­ти­мым го­во­рить о двух при­ро­дах во Хри­сте: по их мне­нию, две при­ро­ды не­из­беж­но вво­дят и две ипо­ста­си, что яв­ля­ет­ся воз­ро­ж­де­ни­ем не­сто­ри­ан­ст­ва. Они при­дер­жи­ва­лись ут­вер­жде­ния, что Хри­стос, хо­тя ро­ж­дён из двух при­род, пре­бы­ва­ет не в двух при­ро­дах, по­сколь­ку в ак­те Во­пло­ще­ния из двух ста­ло од­но. В Егип­те, Си­рии и За­кав­ка­зье на­чалось про­ти­во­дей­ст­вие Хал­ки­до­ну, ко­то­рое не уда­ва­лось ос­та­но­вить административными ме­ра­ми: в борь­бу сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков Хал­ки­до­на всё бо­лее втя­ги­ва­лись ши­ро­кие мас­сы, пред­во­ди­тель­ст­вуе­мые мо­на­ше­ст­вом.

Сто­ле­тие, по­сле­до­вав­шее за Хал­ки­дон­ским со­бо­ром, от­ме­че­но рас­цве­том монофизитства. При этом оно раз­де­ли­лось на 2 де­сят­ка те­че­ний, из ко­то­рых од­ни име­ли ве­ро­учи­тель­ные от­тен­ки, дру­гие - воз­ник­ли в си­лу лич­ных ам­би­ций во­ж­дей. Са­мым влия­тель­ным бо­го­сло­вом монофизитства стал Се­вир Ан­ти­охий­ский. От­ри­цая слия­ние Бо­же­ст­ва и че­ло­ве­че­ст­ва во Хри­сте (как и от­цы Хал­ки­дон­ско­го со­бо­ра), при­зна­вая двой­ное еди­но­су­щие Хри­ста: От­цу по Бо­же­ст­ву и лю­дям по че­ло­ве­че­ст­ву, - но при этом ото­жде­ст­в­ляя по­ня­тия «ипо­стась», «ли­цо» и «при­ро­да», он учил о еди­ной слож­ной при­ро­де Хри­ста, но не двой­ной (по­это­му встре­чаю­щее­ся в современной литературе име­но­ва­ние монофизитства ди­п­ло­фи­зит­ст­вом не­вер­но). Край­нее уче­ние монофизитства о со­вер­шен­ном не­тле­нии Те­ла Хри­сто­ва с мо­мен­та Во­пло­ще­ния как ар­гу­мент в поль­зу един­ст­ва при­ро­ды Хри­ста соз­дал Юли­ан Га­ли­кар­нас­ский. Ио­анн Фи­ло­пон, ис­хо­дя из ло­ги­ки монофизиства (ото­жде­ст­в­ле­ние при­ро­ды и ипо­ста­си), раз­ра­ба­ты­вал уче­ние трое­бо­жия.

Ни­кто из ви­зантийских им­пе­ра­то­ров не встал од­но­знач­но на сто­ро­ну монофизитства. По­пыт­ку при­ми­ре­ния мо­но­фи­зи­тов с хал­ки­до­ни­та­ми на ос­но­ве дог­ма­тического ми­ни­му­ма пред­при­нял император Зи­нон : в из­дан­ном им Эно­ти­ко­не (482 год) пред­пи­сы­ва­лось дер­жать­ся пер­вых трёх Все­лен­ских со­бо­ров, при­зна­вать Хри­ста «еди­но­сущ­ным От­цу по Бо­же­ст­ву и нам по че­ло­ве­че­ст­ву», ана­фе­мат­ст­во­вать Не­сто­рия и Ев­ти­хия, не при­ни­мать «раз­де­ляю­щих или сли­ваю­щих» две при­ро­ды во Хри­сте (хал­ки­дон­ская тер­ми­но­ло­гия) и при этом ана­фе­мат­ст­во­вать всех ду­маю­щих ина­че. Од­на­ко Эно­ти­кон не удов­ле­тво­рил многих пред­ста­ви­те­лей обе­их сто­рон и вы­звал бо­лее чем 30-лет­ний раз­рыв хри­сти­ан­ско­го Вос­то­ка с Рим. цер­ко­вью. При­ми­ре­ние с Ри­мом це­ной обя­за­тель­ст­ва борь­бы с монофизитством бы­ло дос­тиг­ну­то встав­шим на сто­ро­ну Хал­ки­до­на имп. Юс­ти­ниа­ном I. В 536 году в Кон­стан­ти­но­по­ле со­сто­ял­ся со­бор, осу­див­ший Се­ви­ра Ан­ти­охий­ско­го. V Все­лен­ский со­бор (553 год) при­нял дог­ма­тические оп­ре­де­ле­ния, тон­ко учи­ты­вав­шие все опа­се­ния про­тив­ни­ков Хал­ки­до­на и гар­мо­ни­зи­ро­вав­шие его ве­ро­оп­ре­де­ле­ние с фор­му­ла­ми Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го.

Цер­ков­ная по­ли­ти­ка императора Юс­ти­ниа­на сде­ла­ла хал­ки­дон­ское ве­ро­ис­по­ве­да­ние официальной ве­ро­учи­тель­ной док­три­ной. Для не­при­ми­ри­мых про­тив­ни­ков Хал­ки­до­на, ос­та­вав­ших­ся, как пра­ви­ло, в национальных ок­раи­нах им­пе­рии, хал­ки­дон­ское ве­ро­оп­ре­де­ле­ние ста­ло ото­жде­ст­в­лять­ся с греческим пра­во­сла­ви­ем, что по­бу­ж­да­ло их к ре­ши­тель­но­му от­ме­же­ва­нию от им­пер­ской церк­ви. Так, в Егип­те об­ра­зо­ва­лась от­де­лив­шая­ся от Алек­сан­д­рий­ско­го пат­ри­ар­ха­та не­хал­ки­дон­ская ие­рар­хия, к ко­то­рой при­сое­ди­ни­лись ко­рен­ные егип­тя­не - коп­ты (см. Копт­ская цер­ковь).

Ие­рар­хическая струк­ту­ра, па­рал­лель­ная официальной Церк­ви, бы­ла соз­да­на в Си­рии при­няв­шим в 542 году епи­скоп­ское по­свя­ще­ние Иа­ко­вом Ба­ра­де­ем. По его име­ни пра­во­слав­ные ста­ли на­зы­вать сирийских мо­но­фи­зи­тов яко­ви­та­ми. Си­ро-яко­вит­ская цер­ковь (см. в ст. Си­рий­ские церк­ви) при­об­ре­ла в Си­рии национальный ха­рак­тер, по­сколь­ку сирийские гре­ки в боль­шин­ст­ве скло­ни­лись к Хал­ки­до­ну. Ещё в 505/506 году, осу­див на I Двин­ском со­бо­ре Хал­ки­дон на­ря­ду с не­сто­ри­ан­ст­вом, к монофизитству примк­ну­ла Армянская цер­ковь (см. Ар­мян­ская апо­столь­ская цер­ковь). II Двин­ский со­бор (554/555 год) Армянской церк­ви окон­ча­тель­но от­верг хал­ки­дон­ские оп­ре­де­ле­ния. При этом в 726 году со­бор в Ман­ци­кер­те осу­дил Се­ви­ра Ан­ти­охий­ско­го, изо­ли­ро­вав этим Армянскую цер­ковь от древних не­хал­ки­дон­ских церк­вей. На­чав­шее­ся в VII веке арабское за­вое­ва­ние ли­ша­ло Ви­зан­тию воз­мож­но­сти про­дол­жать унио­наль­ную при­ми­ри­тель­ную по­ли­ти­ку в национальных ок­раи­нах. Хал­ки­дон­ское ис­по­ве­да­ние бы­ло для всех ве­рой ви­зантийского им­пе­ра­то­ра, и ес­ли за­вое­ва­те­ли про­во­ди­ли по от­но­ше­нию к хри­стиа­нам ве­ро­тер­пи­мую по­ли­ти­ку, это от­но­си­лось пре­ж­де все­го к не­хал­ки­дон­ским церк­вам.

Ком­про­мис­сом для временного при­ми­ре­ния пра­во­слав­ной и не­хал­ки­дон­ских церк­вей яви­лось в середине VII века мо­но­фе­лит­ст­во.

В Но­вей­шее вре­мя под влия­ни­ем эку­ме­нического дви­же­ния мо­но­фи­зит­ские церк­ви осоз­на­ли не­об­хо­ди­мость вза­им­но­го еди­не­ния. В январе 1965 года по ини­циа­ти­ве эфи­опского императора Хай­ле Се­лас­сие I в Ад­дис-Абе­бе со­сто­ял­ся со­бор всех церк­вей этой тра­ди­ции, объ­я­вив­ший об их пол­ном ве­роис­по­вед­ном един­ст­ве. На­ча­лись пе­рего­во­ры пред­ста­ви­те­лей этих церк­вей с пред­ста­ви­те­ля­ми пра­во­слав­ных церк­вей, при­вед­шие в 1989 и 1990 годы к под­пи­са­нию двух Со­вме­ст­ных за­яв­ле­ний о пол­ном со­гла­сии в хри­сто­ло­гической дог­ме. Од­на­ко не все пра­во­слав­ные церк­ви одоб­ри­ли это со­гла­ше­ние, и оно до сих пор ос­та­ёт­ся без­ре­зуль­тат­ным.

К началу XXI века монофизитство ис­по­ве­до­ва­ли Копт­ская цер­ковь , Эфи­оп­ская цер­ковь, Армянская апо­столь­ская цер­ковь, Си­ро-яко­вит­ская цер­ковь, Ма­лан­кар­ская сирийская цер­ковь в Ин­дии, Эрит­рей­ская цер­ковь.

Исторические источники:

Аcta Conciliorum Oencumenicorum. В. [e. a.], 1914–1972. Vol. 1–4;

Дея­ния Все­лен­ских Со­бо­ров. 5-е изд. СПб., 1996. Т. 1–3.

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