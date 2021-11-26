МИНИАТЮРА КНИЖНАЯ

МИНИАТЮРА КНИЖНАЯ - вид жи­во­пи­си, ил­лю­ст­ра­ции в ру­ко­пис­ных кни­гах, а так­же изо­бра­зи­тель­но-де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты книж­но­го оформ­ле­ния (ини­циа­лы, за­став­ки, мар­ги­на­лии и др.).

Воз­ник­но­ве­ние миниатюры книжной как са­мо­сто­ятельного ви­да искусства свя­за­но с пе­ре­хо­дом от свит­ка (не­ред­ко ил­лю­стри­ро­ван­но­го) к ко­дек­су - дли­тель­ным про­цес­сом, ко­то­рый за­вер­шил­ся в конце IV - начале V веков н. э.; её ху­дожественная тра­ди­ция во­схо­дит к ан­тич­ной и ран­не­хри­сти­ан­ской ми­ниа­тю­ре. Ис­чез­но­ве­ние миниатюры книжной ста­ло след­ст­ви­ем изо­бре­те­ния кни­го­пе­ча­та­ния в середине XV века. Основным ма­те­риа­лом для стра­ниц ко­дек­са слу­жил пер­га­мен (позд­нее - бу­ма­га). Для соз­да­ния миниатюры книжной ис­поль­зо­ва­лись рас­ти­тель­ные и ми­неральные крас­ки и зо­ло­то. Как пра­ви­ло, ил­лю­ст­ра­ции соз­да­ва­лись по­сле на­пи­са­ния тек­ста на спе­ци­аль­но от­ве­дён­ных уча­ст­ках стра­ниц; ино­гда ис­пол­ня­лись на отдельных лис­тах, ко­то­рые за­тем вши­ва­лись в ру­ко­пись.

В ви­зан­тий­ском ис­кус­ст­ве большая часть ли­це­вых ру­ко­пи­сей - Еван­ге­лия и псал­ти­ри, а так­же ли­тур­гические тек­сты: лек­цио­на­рии (сбор­ни­ки от­рыв­ков из 4 Еван­ге­лий, рас­пре­де­лён­ных в со­от­вет­ст­вии с кру­гом цер­ков­ных чте­ний), «Сло­во Гри­го­рия На­зи­ан­зи­на», ми­но­ло­гии (сбор­ни­ки жи­тий свя­тых, рас­пре­де­лён­ные по ме­ся­цам); ре­же встре­ча­ют­ся свет­ские со­чи­не­ния («Хро­ни­ка» Ио­ан­на Ски­ли­цы) и на­учные трак­та­ты («Дио­ско­рид» о рас­те­ни­ях и ле­чеб­ных сред­ст­вах, со­чи­не­ния «Алек­си­фар­ма­ка» и «Те­риа­ка» Ни­кан­д­ра о зме­ях и про­ти­во­яди­ях). Для ру­ко­пи­сей до начала VIII века ха­рак­тер­ны раз­но­об­ра­зие ме­то­дов под­бо­ра и раз­ме­ще­ния ил­лю­ст­ра­ций, ши­ро­кая ва­риа­тив­ность ху­дожественных средств. Ру­ко­пи­си VI века [«Вен­ский Дио­ско­рид» (около 512 года), «Вен­ский Ге­не­зис» (1-я половина VI века; ми­ниа­тю­ры в ниж­ней час­ти стра­ниц; обе - Австрийская национальная бибилиотека, Ве­на), «Рос­сан­ский ко­декс» c пол­но­стра­нич­ны­ми ми­ниа­тю­ра­ми (Епар­хи­аль­ный му­зей цер­ков­но­го искусства, Рос­са­но)] ис­пол­не­ны, ве­ро­ят­но, по императорскому за­ка­зу и на­пи­са­ны на пур­пур­ном пер­га­ме­не. «Еван­ге­лие Рав­ву­лы» (586 год, Бибилиотека Лау­рен­циа­на, Фло­рен­ция; ми­ниа­тю­ры в на­ча­ле ру­ко­пи­си ил­лю­ст­ри­ру­ют еван­гель­ские сце­ны) соз­да­но в монастыре Святого Ио­ан­на в Бет-За­гба (Си­рия); стиль ми­ниа­тюр сви­де­тель­ст­ву­ет о влия­нии сирийской тра­ди­ции: про­пор­ции фи­гур не со­от­вет­ст­ву­ют клас­сическим нор­мам, жес­ты пер­со­на­жей экс­прес­сив­ны. От эпо­хи ико­но­бор­че­ст­ва со­хра­ни­лось ма­ло ли­це­вых ру­ко­пи­сей: ас­тро­но­мические таб­ли­цы Пто­ле­мея (813-820 годы, Бибилиотека Ва­ти­ка­на; ми­ниа­тю­ры с Ге­лио­сом на ко­лес­ни­це в ок­ру­же­нии ме­ся­цев и зна­ков зо­диа­ка), Еван­ге­лие из па­риж­ской Национальной библиотеки (IX век) и др. В ус­ло­ви­ях за­пре­та на изо­бра­же­ния свя­тых главное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся ор­на­мен­там, изо­бра­же­ни­ям жи­вот­ных и рас­те­ний. Ан­ти­ико­но­борческая по­ле­ми­ка иг­ра­ет за­мет­ную роль в ил­лю­ст­ра­ци­ях Хлу­дов­ской псал­ти­ри (ГИМ; да­ти­ров­ка ру­ко­пи­си ос­та­ёт­ся спор­ной - от 837 до 860-х годов). По па­лео­гра­фии и сти­лю ми­ниа­тюр к ней тес­но при­мы­ка­ют псал­ти­ри из монастыря Пан­то­кра­то­ра на Афо­не и па­риж­ской Национальной библиотеки (обе - середина IX века; с мел­ки­ми ми­ниа­тю­ра­ми на по­лях).

По­бе­да ико­но­по­чи­та­ния и на­ча­ло так называемого Ма­ке­дон­ско­го воз­рож­де­ния (IX - середина X веков) да­ют но­вый им­пульс раз­ви­тию миниатюры книжной. Во 2-й половине IX века скла­ды­ва­ет­ся от­но­си­тель­но ус­той­чи­вая тра­ди­ция ил­лю­ст­ри­ро­ва­ния тек­стов (ка­ж­дое Еван­ге­лие пред­ва­ря­ет­ся пол­но­стра­нич­ной ми­ниа­тю­рой с си­дя­щим еван­ге­ли­стом, а другие со­чи­не­ния - порт­ре­та­ми их ав­то­ров), уни­фи­ци­ру­ют­ся стиль и прин­ци­пы де­ко­ри­ро­ва­ния ко­дек­сов. В конце IX века соз­да­ны ру­ко­пи­си «Сло­во Гри­го­рия На­зи­ан­зи­на» из па­риж­ской Национальной библиотеки (879-883 годы; 46 пол­но­стра­нич­ных ми­ниа­тюр, раз­де­лён­ных на ре­ги­стры), «Хри­сти­ан­ская то­по­гра­фия» Кос­мы Ин­ди­ко­п­ло­ва (880-е годы, Библиотека Ва­ти­ка­на; кар­ты, схе­мы, изо­бра­же­ния пер­со­на­жей Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­тов) и др. В ос­но­ве об­ра­зов со­хра­не­на клас­сическая мо­дель (мощ­ная све­то­те­не­вая мо­де­ли­ров­ка ли­ков и фи­гур, слож­ные ра­кур­сы, в ар­хи­тек­ту­ре пе­ре­да­на пер­спек­ти­ва), ко­то­рая обо­га­ща­ет­ся но­вы­ми чер­та­ми (круп­ные гла­за, вы­со­кие лбы, слег­ка уко­ро­чен­ные про­пор­ции фи­гур и т. д.).

Искусство так называемого Ма­ке­дон­ско­го воз­рож­де­ния (во вре­мя прав­ле­ния императора Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го , 913-959 годы) зна­ме­ну­ет­ся об­ра­ще­ни­ем к клас­сической тра­ди­ции, что на­шло от­ра­же­ние в яр­кой ан­ти­ки­за­ции об­ра­зов - в Па­риж­ской псал­ти­ри (середина X века, Национальная бибилиотека, Па­риж), «Свит­ке Иису­са На­ви­на» (середина X века, Библиотека Ва­ти­ка­на; ком­по­зи­ции за­ни­ма­ют основное про­стран­ст­во свит­ка, текст в ниж­ней час­ти тя­нет­ся уз­кой по­ло­сой; жи­во­пись от­ли­ча­ет­ся лёг­ко­стью и уве­рен­но­стью ри­сун­ка, в ба­таль­ных сце­нах пе­ре­да­на ак­тив­ная ди­на­ми­ка). В миниатюре книжной 2-й половины X - 1-й четверти XI веков про­ис­хо­дит по­во­рот в сто­ро­ну спи­ри­туа­ли­за­ции об­ра­зов. Про­стран­ст­во ми­ниа­тюр ста­но­вит­ся бо­лее аб­ст­ракт­ным, ри­су­нок - гра­фич­ным, в вы­ра­же­нии ли­ков ней­траль­ность сме­ня­ет­ся ас­ке­ти­че­ской стро­го­стью. Искусство 2-й половины X века пред­став­ле­но ми­ниа­тю­ра­ми Еван­ге­лий - Тра­пе­зунд­ско­го (РНБ), из монастыря Святой Ека­те­ри­ны на Си­нае, из монастыря Преподобного Дио­ни­сия на Афо­не (обе конец X века). Важ­ное ме­сто в ря­ду ви­зантийских ру­ко­пи­сей за­ни­ма­ет Ва­ти­кан­ский ми­но­ло­гий (Библиотека Ва­ти­ка­на), соз­дан­ный в пе­ри­од прав­ле­ния императора Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы (976-1025 годы) по его за­ка­зу: текст ук­ра­шен 430 ми­ниа­тю­ра­ми, изо­бра­жаю­щи­ми (на зо­ло­том фо­не) сце­ны му­че­ни­че­ст­ва, фи­гу­ры мо­ля­щих­ся свя­тых, пе­ре­не­се­ние мо­щей, еван­гель­ские празд­ни­ки и т. д. (из­вест­ны име­на 8 ху­дож­ни­ков, ра­бо­тав­ших над ук­ра­ше­ни­ем ко­дек­са). Под влия­ни­ем Ва­ти­кан­ско­го ми­но­ло­гия соз­дан Им­пе­ра­тор­ский ми­но­ло­гий (том на ян­варь - в Ху­дожественной га­ле­рее Уол­тер­са, Бал­ти­мор; том на фев­раль - март - в ГИМ; вы­пол­нен по за­ка­зу императора Ми­хаи­ла IV Паф­ла­го­на в 1034-1041 годах). В его ми­ниа­тю­рах пей­заж под­вер­га­ет­ся схе­ма­ти­за­ции, сво­дит­ся к пло­ским ку­ли­сам; фи­гу­ры ста­но­вят­ся двух­мер­ны­ми, скры­ты­ми под обиль­ны­ми, тон­ко рас­чер­чен­ны­ми дра­пи­ров­ка­ми.

Стиль миниатюры книжной эпо­хи Дук, Ком­ни­нов и Ан­ге­лов (1059-1204 годы) яв­ля­ет­ся ло­ги­че­ским про­дол­же­ни­ем спи­ри­туа­ли­стических по­ис­ков 1-й половины XI века. Ор­на­мен­ты за­ста­вок, ини­циа­лов и таб­лиц ка­но­нов при­об­ре­та­ют юве­лир­ную тон­кость. По­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние так называемый эмаль­ер­ный ор­на­мент (его главный мо­тив - са­са­нид­ская паль­мет­та или три­ли­ст­ник, за­клю­чён­ные в коль­цо, от ко­то­ро­го рас­хо­дят­ся по­бе­ги). От это­го вре­ме­ни со­хра­ни­лось боль­шое чис­ло Еван­ге­лий, ук­ра­шен­ных фи­гу­ра­ми еван­ге­ли­стов в на­ча­ле ка­ж­дой из книг и цик­ла­ми ил­лю­ст­ра­ций (Чет­ве­ро­еван­ге­лие, 3-я четверть XI века, Национальная библиотека, Па­риж, и др.). При­об­ре­та­ют по­пу­ляр­ность лек­цио­на­рии, ук­ра­шен­ные сце­на­ми из Еван­ге­лий в ви­де ил­лю­ст­ра­ций в рам­ках и на по­лях (Лек­цио­на­рий, конец XI века, монастырь Преподобного Дио­ни­сия на Афо­не). Осо­бую роль в это вре­мя иг­ра­ет скрип­то­рий Сту­дий­ско­го монастыря: ис­пол­нен­ные там ру­ко­пи­си ук­ра­ше­ны ил­лю­ст­ра­ция­ми на по­лях; фи­гу­ры име­ют уд­ли­нён­ные про­пор­ции, ли­ше­ны объ­ё­ма, оде­ж­ды по­кры­ты тон­ким зо­ло­тым ас­си­стом, ли­ки от­ме­че­ны на­пря­жён­ной ми­ми­кой (Фео­до­ров­ская псал­тирь, 1066 год, Бри­тан­ская библиотека, Лон­дон; Псал­тирь Бар­бе­ри­ни, 1090-е годы, Библиотека Ва­ти­ка­на). В 1050-1070-е годы в Кон­стан­ти­но­по­ле дей­ст­во­вал скрип­то­рий так называемого Ко­пии­ста Ме­таф­ра­ста, в ко­то­ром из­го­то­ви­ли груп­пу ил­лю­ми­ни­ровованных ми­но­ло­ги­ев Си­ме­о­на Ме­таф­ра­ста (например, том на май - ав­густ, ГИМ, и том на 1-ю половину но­яб­ря, монастырь Святой Ека­те­ри­ны на Си­нае, оба - 1063 год) и другие ли­тур­гические ру­ко­пи­си («Сло­ва Ио­ан­на Зла­то­ус­та», со­б­ра­ние Кром­ве­ля, Лон­дон; Лек­цио­на­рий, монастырь Хи­лан­дар на Афо­не). Наи­бо­лее зна­чи­мым па­мят­ни­ком миниатюры книжной 1070-1080-х годов яв­ля­ет­ся сочинение «Сло­во Иоан­на Зла­то­ус­та» (Национальная библиотека, Па­риж), вы­пол­нен­ное для императора Ни­ки­фо­ра Во­та­ниа­та (1078-1081 годы). Текст ру­ко­пи­си пред­ва­ря­ют 4 пол­но­стра­нич­ные ми­ниа­тю­ры, на од­ной из ко­то­рых пред­став­ле­ны Ио­анн Зла­то­уст, им­пе­ра­тор и ар­хан­гел Ми­ха­ил. По­ме­щён­ные на зо­ло­том фо­не фи­гу­ры ка­жут­ся пло­ски­ми, их дви­же­ния - ус­лов­ны­ми; ми­ниа­тю­ры от­ли­ча­ет раз­но­об­ра­зие ор­на­мен­тов, тон­кий ри­су­нок, де­ли­кат­ная мо­де­ли­ров­ка ли­ков с ис­поль­зо­ва­ни­ем то­наль­ных гра­да­ций.

Тен­ден­ции к спи­ри­туа­ли­за­ции об­раза уси­ли­лись в конце XI века («Ле­ст­ви­ца» Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка, Библиотека Ва­ти­ка­на) и про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся на про­тя­же­нии все­го XII века. В трак­тов­ке фи­гур на­рас­та­ет ли­ней­ность, ко­то­рой со­от­вет­ст­ву­ет от­вле­чён­ность пей­за­жей; па­лит­ра ста­но­вит­ся яр­че, ор­на­мен­таль­ные рас­тительные мо­ти­вы - бо­лее обиль­ны­ми; рас­про­стра­ня­ет­ся зве­ри­ный ор­на­мент. Эти чер­ты про­яв­ля­ют­ся в груп­пе ру­ко­пи­сей (все­го около 10), ук­ра­шен­ных «кок­ки­но­ваф­ским мас­те­ром»: Еван­ге­лие из Библиотеки Ва­ти­ка­на (1122 год, ис­пол­не­но по за­ка­зу императора Ио­ан­на II Ком­ни­на), «Го­ми­лии Иа­ко­ва Кок­ки­но­ваф­ско­го» (2-я четверть XII века, там же). Для этих ми­ниа­тюр ха­рак­тер­ны яр­кие, кон­тра­ст­ные цве­та, оби­лие пер­со­на­жей и де­та­лей ар­хи­тек­ту­ры, на­пря­жён­ная ми­ми­ка и жес­ты, соз­даю­щие по­вы­шен­ную экс­прес­сию об­ра­зов. Во 2-й половине XII века ка­че­ст­во миниатюры книжной сни­жа­ет­ся. Чи­ка­го-Ка­ра­хис­сар­ская груп­па ру­ко­пи­сей (середина XII - середина XIII веков, Ни­ко­ме­дий­ское Еван­ге­лие, Центральная на­учная библиотека АН Ук­раи­ны, Ки­ев; Ка­ра­хис­сар­ское Еван­ге­лие, РНБ, Санкт-Пе­тер­бург, и многие другие) от­ли­ча­ет­ся об­шир­ны­ми осы­пя­ми кра­соч­но­го слоя, по­зво­ляю­щи­ми уви­деть под­го­то­вительный ри­су­нок. Ру­ко­пи­си, соз­дан­ные, ве­ро­ят­но, в Кон­стан­ти­но­по­ле или на Ки­пре, ук­ра­ше­ны таб­ли­ца­ми ка­но­нов (про­из­воль­ных, час­то асим­мет­рич­ных форм), за­став­ка­ми с мо­ти­ва­ми пе­ре­пле­те­ний ви­но­град­ной ло­зы; в пло­ских и под­виж­ных фи­гу­рах ощу­ща­ет­ся влия­ние «ди­на­ми­че­ско­го» сти­ля 2-й половины XII века; час­то в од­ной ру­ко­пи­си мож­но про­сле­дить со­вме­ще­ние не­сколь­ких ико­но­гра­фических тра­ди­ций.

По­сле из­гна­ния кре­сто­нос­цев из Кон­стан­ти­но­по­ля (1261 год) бы­ли соз­да­ны ус­ло­вия для воз­ро­ж­де­ния миниатюры книжной. К пос­лед­ней четверти XIII века от­но­сит­ся несколько ли­це­вых ру­ко­пи­сей, сви­де­тель­ст­вую­щих о сло­же­нии па­лео­ло­гов­ско­го сти­ля ми­ниа­тю­ры. В Еван­ге­лии из Британского му­зея (1285 год), Ко­дек­се Про­ро­ков (Библиотека Ва­ти­ка­на, 1280-е годы) ис­поль­зо­ва­ны ар­хитектурные и пей­заж­ные эле­мен­ты, вос­соз­да­ны де­та­ли ин­терь­е­ра. Фи­гу­ры ста­но­вят­ся плот­ны­ми, трёхмер­ны­ми, а вы­ра­же­ние ли­ков - спо­кой­ным и со­сре­до­то­чен­ным. В 1280-х годах со­зда­на груп­па ли­це­вых ру­ко­пи­сей (около 15), сви­де­тель­ст­вую­щих об ув­ле­че­нии клас­сическим искусством и об­ра­ще­нии к на­сле­дию так называемого Ма­ке­дон­ско­го воз­рож­де­ния (Вось­ми­кни­жие из Библиотеки Ва­ти­ка­на, Псал­тирь из РНБ, Псал­тирь из монастыря Святой Ека­те­ри­ны на Си­нае и др.), ил­лю­ст­ра­ции ко­то­рых от­ли­ча­ют­ся слож­ны­ми про­стран­ст­вен­ны­ми фор­ма­ми, мно­го­пла­но­во­стью ком­по­зи­ций, фи­гу­ра­ми, пред­став­лен­ны­ми в сво­бод­ных по­зах и дви­же­ни­ях.

«Па­лео­ло­гов­ский ре­нес­санс» пер­вых де­ся­ти­ле­тий XIV века, свя­зан­ный с име­на­ми Ан­д­ро­ни­ка II Па­лео­ло­га и ря­да при­двор­ных ин­тел­лек­туа­лов (например, Фео­до­ра Ме­то­хи­та), на­шёл от­ра­же­ние в сти­ле та­ких ру­ко­пи­сей, как Еван­ге­лия из монастыря Пан­то­кра­то­ра (1301 год) и монастыря Ва­то­пед (1304 год) на Афо­не. Еван­ге­ли­сты на ми­ниа­тю­рах этих ру­ко­пи­сей изо­бра­же­ны в энер­гич­ных ра­кур­сах, фи­гу­ры под­чёрк­ну­то объ­ём­ны, их про­пор­ции пра­виль­ны, про­стран­ст­во ми­ниа­тюр име­ет глу­би­ну и чёт­ко ар­ти­ку­ли­ро­ва­но. В ми­ниа­тю­рах Но­во­го За­ве­та с Псал­ти­рью (1330-1340-е годы, ГИМ; 25 ми­ниа­тюр с изо­бра­же­ния­ми еван­ге­ли­стов, апо­сто­лов, ил­лю­ст­ра­ции гим­нов) про­сле­жи­ва­ют­ся чер­ты, сви­детель­ст­ву­ю­щие о но­вых тен­ден­ци­ях в искусстве (мас­сив­ность ар­хитектурных эле­мен­тов, из­бы­точ­ность дра­пи­ро­вок, ук­руп­не­ние мас­шта­бов фи­гур). В 1330-1340-е годы под влия­ни­ем уче­ния Гри­го­рия Па­ла­мы о Бо­же­ст­вен­ных энер­ги­ях и Фа­вор­ском све­те соз­да­ют­ся та­кие ру­ко­пи­си, как ми­но­ло­гий дес­по­та Фес­са­ло­ни­ки Ди­мит­рия I Па­лео­ло­га (Библиотека Бод­ли, Окс­форд), Чет­ве­ро­еван­ге­лие Исаа­ка Аса­на Па­лео­ло­га (1346 год, монастырь Святой Ека­те­ри­ны на Си­нае). На вход­ных ми­ниа­тю­рах по­яв­ля­ют­ся мно­го­численные порт­ре­ты кти­то­ров (например, порт­рет Фео­до­ры Па­лео­ло­ги­ны и её до­че­ри Ев­фро­си­нии в ру­ко­пи­си Ти­пи­ко­на из монастыря Бо­го­ма­те­ри Вер­ной На­де­ж­ды, 2-я четверть XIV века, Лин­кольн-кол­ледж, Окс­форд). В позд­не­па­лео­ло­гов­ский пе­ри­од (по­сле по­бе­ды иси­хаз­ма на Со­бо­ре 1351 года) главным ху­дожественным мо­ти­вом миниатюры книжной ста­но­вит­ся свет, оду­хо­тво­ряю­щий ма­те­рию, что на­шло от­ра­же­ние в ру­ко­пи­сях 2-й половины XIV века: Ака­фист (1350-1360 годы, ГИМ; вы­пол­нен, ве­ро­ят­но, для пат­ри­ар­ха Фи­ло­фея), сбор­ник бо­го­слов­ских со­чи­не­ний Ио­ан­на Кан­та­ку­зи­на (Национальная библиотека, Па­риж, 1375 год, на­пи­сан пис­цом Ио­а­са­фом из монастыря Оди­гон). По­сле ди­на­мического сти­ля вре­ме­ни цер­ков­ных спо­ров во­зоб­ла­да­ла ут­вер­ди­тель­ная, ма­жор­ная то­наль­ность об­ра­зов.

В ар­мян­ской миниатюре книжной ме­ст­ные шко­лы с эл­ли­ни­стическими и си­рий­ски­ми чер­та­ми из­вест­ны с VI-VII веков (4 кон­це­вые ми­ниа­тю­ры Эч­ми­ад­зин­ско­го Еван­ге­лия, VI век, Ма­те­на­да­ран, Ере­ван). В це­лом для миниатюры книжной Ар­ме­нии ха­рак­тер­ны рос­кош­ное де­ко­ра­тив­но-ор­на­мен­таль­ное уб­ран­ст­во, чёт­кие ком­по­зиц. по­строе­ния, на­сы­щен­ный цвет. Од­на из наи­бо­лее древ­них сре­ди да­ти­ро­ван­ных армянских ил­лю­ми­ни­рованных ру­ко­пи­сей - Еван­ге­лие ца­ри­цы Млке (862 год, монастырь Сан-Лад­за­ро-де­льи-Ар­ме­ни, Ве­не­ция). В IX-X веках на­ря­ду с ди­на­мич­ны­ми гра­фич­ны­ми, свя­зан­ны­ми с народным искусством ми­ниа­тю­ра­ми (Ла­за­рев­ское Еван­ге­лие, 887 год; Еван­ге­лия 986 и 1038 годов, все - в Ма­те­на­да­ра­не) соз­да­ва­лись и про­из­ве­де­ния па­рад­но-мо­ну­мен­таль­ные, обиль­но ук­ра­шен­ные зо­ло­том (Эч­ми­ад­зин­ское Еван­ге­лие, 989 год; Еван­ге­лие Муг­ни, 1-я половина XI века, оба - в Ма­те­на­да­ра­не; Кар­ское Еван­ге­лие, до 1063 года, монастырь Свяьтого Ако­па, Ие­ру­са­лим). Под влия­ни­ем ви­зантийской миниатюры книжной со­зда­ны Тра­пе­зунд­ское (X век) и Ад­риа­но­поль­ское Еван­ге­лия (1007 год, оба - в монастыре Сан-Лад­за­ро-де­льи-Ар­ме­ни, Ве­не­ция). Из школ миниатюры книжной XII-XIV веков наи­бо­лее зна­чи­тель­на ки­ли­кий­ская шко­ла; ра­бо­там её гла­вы То­ро­са Рос­ли­на при­су­щи пси­хо­ло­гическая вы­ра­зи­тель­ность, точ­ный ри­су­нок, бо­га­то раз­ра­бо­тан­ный ор­на­мент («Ча­шоц» Ге­ту­ма II, 1286 год, Ма­те­на­да­ран). Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных цен­тров армянской миниатюры книжной XIII-XVI веков: Ах­пат (Ах­пат­ское Еван­ге­лие, 1211 год, художник Мар­ка­рэ, Ма­те­на­да­ран), Глад­зор (мас­те­ра Мо­мик и То­рос Та­ро­на­ци, Авак), Та­тев (художник Гри­гор), Ах­та­мар (мас­те­ра Си­ме­он Ар­чи­ше­ци, Це­рун и Рста­кес), Джу­га. В XVII веке раз­ви­ва­ет­ся миниатюра книжная в Но­вой Джу­ге (ны­не район Нор-Джу­га в Ис­фа­ха­не; художник Акоп Джу­гае­ци), но в це­лом ка­че­ст­во армянских ил­лю­ми­ни­рованных ру­ко­пи­сей сни­жа­ет­ся.

Гру­зин­ская миниатюра книжная IX-X веков, свя­зан­ная с ме­ст­ной и си­ро-па­ле­стин­ской ху­дожественными тра­ди­ция­ми, от­ли­ча­ет­ся ли­ней­но­стью и яр­ко­стью рас­цвет­ки при от­сут­ст­вии зо­ло­та [Адиш­ское Еван­ге­лие (897 год, Крае­ведческий му­зей, Мес­тиа), Пер­вое Джруч­ское Еван­ге­лие (936/940 год, Институт ру­ко­пи­сей АН Гру­зии, Тби­ли­си; обе ру­ко­пи­си соз­да­ны в Шат­берд­ском монастыре), Цка­ро­став­ское (конец X века), Март­виль­ское (1050 год), Урб­нис­ское (XI век) Евангелия (все - в Институте ру­ко­пи­сей АН Гру­зии)]. С конца X века ук­ра­ше­ние ру­ко­пи­сей ста­но­вит­ся всё бо­лее бо­га­тым: де­ко­ра­тив­ное вы­де­ле­ние по­лу­ча­ют за­го­лов­ки, за­глав­ные бу­к­вы и кон­цов­ки, по­яв­ля­ют­ся за­став­ки (Пар­халь­ское Еван­ге­лие; Мцхет­ская Псал­тирь; Сбор­ник цер­ков­ных пес­но­пе­ний Ми­ка­эла Мод­ре­ки­ли; все - в Институте ру­ко­пи­сей АН Гру­зии). С XI века искусство миниатюры книжной ока­за­лось под силь­ным влия­ни­ем кон­стан­ти­но­поль­ской шко­лы. Ви­зан­ти­ни­зи­рую­щее на­прав­ле­ние в грузинской миниатюре книжной при­дер­жи­ва­лось тех­ни­ки мно­го­слой­но­го пись­ма с при­ме­не­ни­ем зо­ло­та (Си­нак­сарь, XI век, пред­поло­жи­тель­но со­здан в Ивер­ском монастыре на Афо­не; Вто­рое Джруч­ское Еван­ге­лие, 334 ми­ниа­тю­ры XII век; Ге­лат­ское Еван­ге­лие, ру­беж XI-XII веков; Тво­ре­ния Гри­го­рия На­зи­ан­зи­на, конец XII века; все - в Институте ру­ко­пи­сей АН Гру­зии, Тби­ли­си). Со­хра­ня­ют­ся и ста­рые вос­точ­ные (ру­ко­пи­си XI века, из­го­тов­лен­ные в Клард­же­ти, Пи­цунд­ское Еван­ге­лие, 1-я половина XIII века, там же) и на­род­ные (Ие­наш­ское Еван­ге­лие, XIII век, Крае­ведческий му­зей, Мес­тиа) тра­ди­ции. Сре­ди не­мно­гих па­мят­ни­ков конца XIII-XIV веков - Мокв­ское Еван­ге­лие (1300 год, Институт ру­ко­пи­сей АН Гру­зии), соз­дан­ное под влия­ни­ем па­лео­ло­гов­ских об­раз­цов. Наи­бо­лее яр­кая ру­ко­пись XV век - Джруч­ская Псал­тирь со 132 пол­но­стра­нич­ны­ми ми­ниа­тю­ра­ми (1443-1445 годы, там же). Ил­лю­ст­ри­ро­ва­лись так­же на­уч­ные и свет­ские кни­ги (Ас­тро­но­ми­че­ский трак­тат, 1188 год, там же), осо­бен­но в XVI-XVIII веках («Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» Ш. Рус­та­ве­ли, середина XVII века, там же; «Ка­ли­ла и Дим­на», 1730-е годы, Институт вос­то­ко­ве­де­ния РАН, Санкт-Пе­тер­бург).

Древ­не­рус­ская миниатюра книжная, в от­ли­чие от ви­зан­тий­ской, об­ла­да­ет боль­шей сво­бо­дой ху­дожественных ме­то­дов и ши­ро­кой ва­риа­тив­но­стью де­ко­ра. Уже в ру­ко­пи­сях XI века на­ря­ду с ви­зантийской тра­ди­ци­ей на­чина­ют скла­ды­вать­ся собственные пред­став­ле­ния об об­ра­зе, вы­ра­зив­шие­ся в боль­шей про­сто­те и вме­сте с тем вну­ши­тель­ной мо­ну­мен­таль­но­сти пер­со­на­жей, что про­яви­лось в ру­ко­пи­сях: Ост­ро­ми­ро­во Еван­ге­лие (1056-1057 годы, РНБ), Из­бор­ник Свя­то­сла­ва 1073 года (ГИМ) и Ко­декс Гер­тру­ды (1078-1086 годы, Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Чи­ви­да­ле, Ита­лия; «Апос­тол Пётр с пред­стоя­щи­ми кня­зем Яро­пол­ком и кня­ги­ней Гер­тру­дой», и др.). Под впе­чат­ле­ни­ем от Ост­ро­ми­ро­ва Еван­ге­лия бы­ли ис­пол­не­ны ми­ниа­тю­ры Мсти­сла­во­ва Еван­ге­лия (около 1117 года, ГИМ). На­ря­ду с рос­кош­ны­ми ко­дек­са­ми кня­же­ско­го за­ка­за соз­да­ют­ся бо­лее скром­ные ли­це­вые ру­ко­пи­си (До­б­ри­ло­во Еван­ге­лие, 1164 год, РГБ; Га­лиц­ко-Во­лын­ская Русь). В до­мон­голь­ское вре­мя миниатюра книжная со­хра­ня­ет жи­вую связь с ви­зантийской тра­ди­ци­ей. Под влия­ни­ем позд­не­ком­ни­нов­ско­го иск-ва соз­да­ют­ся ми­ниа­тю­ры Слу­жеб­ни­ка Вар­лаа­ма Ху­тын­ско­го (около1224 года, ГИМ), «Апо­сто­ла» (1220 год, ГИМ). В Спас­ском Еван­ге­лии (1-я треть XIII века, Яро­слав­ский государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник) на­ря­ду с лёг­ко­стью форм, тон­ким ри­сун­ком и мяг­кой ко­ло­ри­стической гам­мой по­яв­ля­ют­ся но­вые чер­ты - обоб­щён­ные си­лу­эты, уз­кие, вы­тя­ну­тые фор­мы ли­ков, вно­ся­щие бо­лее су­ро­вые от­тен­ки в со­дер­жа­ние об­ра­зов.

XIII век - вре­мя глу­бо­ко­го кри­зи­са, вы­зван­но­го феодальной раз­дроб­лен­но­стью и мон­го­ло-та­тар­ским на­ше­ст­ви­ем. За­хват Кон­стан­ти­но­по­ля кре­сто­нос­ца­ми (1204 год) при­ос­та­но­вил куль­тур­ные кон­так­ты Древ­ней Ру­си с Ви­зан­ти­ей. В миниатюре книжной это­го вре­ме­ни фор­ми­ру­ют­ся чер­ты спе­ци­фи­че­ски русского сти­ля: уси­ле­ние ро­ли си­лу­эта и гра­фического на­ча­ла, цве­то­вая на­сы­щен­ность ров­ных и яр­ких плос­ко­стей. Главными па­мят­ни­ка­ми миниатюры книжной по-преж­не­му яв­ля­ют­ся Еван­ге­лия и различные ли­тур­гические сбоники. Нов­го­родская шко­ла 2-й половины XIII века пред­став­ле­на несколь­кими ли­це­вы­ми ру­ко­пи­ся­ми: «Ува­ров­ская корм­чая» (ГИМ, сбор­ник цер­ков­ных и свет­ских за­ко­нов), Си­мо­нов­ское Еван­ге­лие (1270 год, РГБ), За­харь­ев­ский Про­лог (1282 год, ГИМ; сбор­ник крат­ких жи­тий свя­тых, рас­пре­де­лён­ных по ме­ся­цам). Ве­ро­ят­но, в Тве­ри бы­ла соз­да­на «Хро­ни­ка» Ге­ор­гия Амар­то­ла (конец XIII - начало XIV веков, РГБ), ук­ра­шен­ная мно­го­численными мел­ки­ми ми­ниа­тю­ра­ми внут­ри тек­ста. Вход­ные ми­ниа­тю­ры изо­бра­жа­ют Хри­ста на пре­сто­ле с кня­зем Ми­хаи­лом Яро­сла­ви­чем и его ма­те­рью кня­ги­ней Ок­сини­ей и мо­на­ха Ге­ор­гия, пи­шу­ще­го «Хро­ни­ку». Обе ком­по­зи­ции от­ли­ча­ют­ся мо­ну­мен­таль­но­стью и спо­кой­ст­ви­ем, их струк­тур­ной до­ми­нан­той яв­ля­ют­ся ар­хитектурные ку­ли­сы, на­пи­сан­ные с яв­ным вни­ма­ни­ем к де­та­лям. Ми­ниа­тю­ры Фео­до­ров­ско­го Еван­ге­лия (1320-е годы, Яро­слав­ский государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник; 2 пол­но­стра­нич­ные ми­ниа­тю­ры с Ио­ан­ном Бо­го­сло­вом и Про­хо­ром и Фео­до­ром Стра­ти­ла­том) от­ли­ча­ют­ся бо­гат­ст­вом ор­на­мен­тов, не­обыч­ны­ми ком­по­зиционными ре­ше­ния­ми (ми­ниа­тю­ра с Ио­ан­ном и Про­хо­ром име­ет об­рам­ле­ние в ви­де ку­поль­но­го хра­ма), осо­бой цве­то­вой гам­мой, по­стро­ен­ной на от­тен­ках зе­лё­но­го. В это вре­мя вы­дви­га­ет­ся мо­с­ков­ская шко­ла (Сий­ское Еван­ге­лие, 1340 год, ГРМ, Библиотека РАН, Санкт-Пе­тер­бург), фор­ми­ро­вав­шая­ся на ос­но­ве па­лео­ло­гов­ской тра­ди­ции и на­сле­дия искусства Рос­то­ва; искусство Нов­го­ро­да пред­став­ле­но ми­ниа­тю­ра­ми Хлу­дов­ской псал­ти­ри (2-я четверть XIV века, ГИМ, ком­по­зи­ция «Яв­ле­ние Хри­ста жё­нам-ми­ро­но­си­цам» от­ме­че­на влия­ни­ем па­лео­ло­гов­ско­го сти­ля, про­чие ми­ниа­тю­ры, ил­лю­ст­ри­рую­щие псал­мы, рас­кра­ше­ны в яр­кие цве­та с при­ме­не­ни­ем зо­ло­та, ком­по­зи­ции сим­мет­рич­ны, фи­гу­ры пло­ско­ст­ны и ма­ло­под­виж­ны). В ил­лю­ст­ра­ци­ях нов­го­род­ских ру­ко­пи­сей середины XIV века (Хлу­дов­ское Еван­ге­лие, ГИМ; Силь­ве­ст­ров­ский сбор­ник с жи­тия­ми свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба, РГАДА) за­ме­тен ин­те­рес к ди­на­ми­ке, слож­ным ра­кур­сам, по­ве­ст­во­вательным де­та­лям, яр­ким кон­тра­ст­ным цве­там.

Во 2-й половине XIV века ко­ли­че­ст­во ил­лю­ми­ни­ро­ван­ных ру­ко­пи­сей воз­рас­та­ет, по уров­ню мас­тер­ст­ва они не ус­ту­па­ют луч­шим ан­самб­лям мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си то­го вре­ме­ни. При этом еди­ное сти­ли­стическое на­прав­ле­ние от­сут­ст­ву­ет, ка­ж­дый ре­ги­он вы­дви­га­ет свои ху­дожественные ре­ше­ния. Искусство Нов­го­ро­да и Мо­ск­вы раз­ви­ва­ет на­прав­ле­ние, за­дан­ное твор­че­ст­вом Фео­фа­на Гре­ка (Псал­тирь Ива­на Гроз­но­го, Ро­гож­ское Еван­ге­лие, оба - в РГБ; Еван­ге­лие Чу­до­ва мо­на­сты­ря, ГИМ, и др.). Ми­ниа­тю­ры этих ру­ко­пи­сей ис­пол­не­ны в экс­прес­сив­ной ма­не­ре, ко­ло­рит стро­ит­ся на свет­лых, про­зрач­ных то­нах с пре­об­ла­да­ни­ем го­лу­бо­го цве­та. Не­ко­то­рые ли­це­вые ру­ко­пи­си это­го вре­ме­ни сви­де­тель­ст­ву­ют об об­ра­ще­нии к южно-славянским об­раз­цам: Еван­ге­лие (пос­лед­няя треть XIV века, ГИМ), на ми­ниа­тю­рах ко­то­ро­го еван­ге­ли­сты изо­бра­же­ны в пол­ный рост, со свит­ка­ми, под­ве­шен­ны­ми на шнур­ках (уни­каль­ная ико­но­гра­фия, обыч­но встре­чаю­щая­ся в изо­бра­же­ни­ях про­ро­ков). Осо­бое зна­че­ние для раз­ви­тия древне-русской ми­ниа­тю­ры име­ет Еван­ге­лие Хит­ро­во (1399-1400 годы, РГБ; пе­ред ка­ж­дым Еван­ге­ли­ем на отдельных лис­тах раз­ме­ще­ны по 2 ми­ниа­тю­ры, изо­бра­жаю­щие еван­ге­ли­ста и его сим­вол, 5 за­ста­вок, 437 зоо­морф­ных и рас­тительных ини­циа­лов). Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей при­пи­сы­ва­ют соз­да­ние ми­ниа­тюр Ан­д­рею Руб­лё­ву, воз­мож­но, ра­бо­тав­ше­му с од­ним или не­сколь­ки­ми по­мощ­ни­ка­ми. По­яв­ля­ет­ся осо­бый тип ли­ков с мел­ки­ми чер­та­ми, плав­ны­ми замк­ну­ты­ми кон­ту­ра­ми; ми­ниа­тю­ры от­ли­ча­ют­ся тон­ким ри­сун­ком, мяг­кой цве­то­вой гам­мой с пре­об­ла­да­ни­ем го­лу­бых, ли­ло­вых, се­реб­ри­сто-зе­лё­ных то­нов; фо­ны и де­та­ли ин­терь­е­ра на­пи­са­ны зо­ло­том. В пе­ри­од подъ­ё­ма Русского государства в XV веке этот стиль ста­но­вит­ся ве­ду­щим для всей миниатюры книжной. В центральном скрип­то­рии Мо­ск­вы при ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ре так­же бы­ли со­зда­ны Еван­ге­лие Мо­ро­зо­ва (начало XV века, Ору­жей­ная па­ла­та, Мо­ск­ва, сво­бод­ная ко­пия Еван­ге­лия Хит­ро­во в бо­лее су­хом сти­ле); Ан­д­ро­ни­ко­во Еван­ге­лие (1-я четверть XV века, ГИМ), Еван­ге­лие Кош­ки (1390-е годы, РГБ) и др. Большая часть ру­ко­пи­сей 2-й половины XV века на­пи­са­на на бу­ма­ге, что оп­ре­де­ли­ло бо­лее лёг­кий про­пор­цио­наль­ный строй изо­бра­же­ний и иную, бо­лее хо­лод­ную цве­то­вую гам­му с про­зрач­ны­ми ак­ва­рель­ны­ми цве­та­ми. Ми­ниа­тю­ры «Ле­ст­ви­цы» Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка (РГБ), «Еван­ге­лия 1507 го­да» (РНБ) и других по­сте­пен­но от­хо­дят от клас­сической ос­но­вы искусства 1-й половины XV века в сто­ро­ну ор­на­мен­таль­но­сти и внеш­ней изы­скан­но­сти.

Миниатюра книжная 1-й половины XVI века пред­став­ле­на ря­дом ру­ко­пи­сей бо­го­слов­ско­го со­дер­жа­ния, вы­пол­нен­ных по за­ка­зу ар­хи­епископа Ма­ка­рия («Хри­сти­ан­ская то­по­гра­фия» Кос­мы Ин­ди­ко­п­ло­ва, 1539 год, РГБ, и др.). Их ил­лю­ст­ра­ции на­сы­ще­ны но­вы­ми ико­но­гра­фическими фор­му­ла­ми, пись­мо от­ли­ча­ет­ся тща­тель­но­стью, па­лит­ра - яр­ко­стью и пе­ст­ро­той. Фо­ны ми­ниа­тюр за­пол­не­ны стаф­фаж­ны­ми фи­гу­ра­ми и ар­хитектурными де­та­ля­ми. В XVI-XVII веках соз­да­ют­ся ко­дек­сы, ук­ра­шен­ные об­шир­ны­ми цик­ла­ми ми­ниа­тюр. Они на­пи­са­ны бег­лым ри­сун­ком и рас­кра­ше­ны про­зрач­ны­ми ак­ва­рель­ны­ми крас­ка­ми, сквозь ко­то­рые час­то вид­на бу­маж­ная ос­но­ва. Главный па­мят­ник это­го вре­ме­ни - Ли­це­вой ле­то­пис­ный свод Ива­на Гроз­но­го [меж­ду 1569 и 1586 годами, в различных со­б­ра­ни­ях; несколько ты­сяч ми­ниа­тюр в 10 то­мах сбор­ни­ка (ох­ва­ты­ваю­ще­го пе­ри­од от Со­тво­ре­ния ми­ра до 1567 года), изо­би­лу­ю­щих пер­со­на­жа­ми и ар­хитектурными де­та­ля­ми, вы­пол­нен­ных в уп­ро­щён­ной гра­фич­ной ма­не­ре и рас­кра­шен­ных в ло­каль­ные цве­та]. Ру­ко­пи­си Еван­ге­лий XVII веков про­дол­жа­ют ук­ра­шать­ся за­став­ка­ми с фи­гу­ра­ми си­дя­щих еван­ге­ли­стов, ра­мы по­лу­ча­ют пыш­ные об­рам­ле­ния, ор­на­мент ко­то­рых под­ра­жа­ет ста­ро­пе­чат­ной гра­вю­ре, ком­по­зи­ции на­сы­ще­ны слож­ны­ми ар­хитектурными мо­ти­ва­ми (Анань­ев­ское Еван­ге­лие, конец XVI - начало XVII веков, РГБ).

Ран­ние па­мят­ни­ки за­пад­но­ев­ро­пей­ской миниатюры книжной - лис­ты ма­ну­ск­рип­та древне-латинской Биб­лии «Квед­лин­бург­ская Ита­ла» (2-я четверть V века, Бер­лин­ская государственная библиотека), ко­дек­сы «Еван­ге­лие святого Ав­гу­сти­на» (конец IV века, Кри­сти-кол­ледж, Кем­бридж), «Ва­ти­кан­ский Вер­ги­лий» (начало V века, Библиотека Ва­ти­ка­на) и другие, соз­дан­ные в Ита­лии. В ма­ну­ск­рип­тах ан­тич­ных ав­то­ров и в хри­сти­ан­ских ру­ко­пи­сях на­блю­да­ют­ся од­ни и те же приё­мы изо­бра­же­ния. Ил­лю­ст­ра­ции вы­пол­не­ны в ма­не­ре, близ­кой ан­тич­ным на­стен­ным рос­пи­сям, фри­зо­вое рас­по­ло­же­ние сцен за­им­ст­во­ва­но с римских ба­рель­е­фов. Ком­по­зи­ции за­клю­че­ны в рам­ки, по раз­ме­ру со­от­вет­ст­вую­щие ши­ри­не столб­ца тек­ста, за­ни­маю­ще­го всю стра­ни­цу, в то вре­мя как в свит­ках текст обыч­но рас­по­ла­гал­ся в несколько ко­ло­нок; ини­циа­лы вы­де­ля­лись крас­ным цве­том. С VII века цен­тра­ми миниатюры книжной ста­но­вят­ся скрип­то­рии северо-ев­ропейских мо­на­сты­рей, в ко­то­рых соз­да­ва­лись кни­ги бо­го­слу­жеб­но­го на­зна­че­ния: еван­ге­лиа­рии (сбор­ни­ки еван­гель­ских чте­ний), са­кра­мен­та­рии (бо­го­слу­жеб­ные тек­сты), псал­ти­ри, бе­не­дик­цио­на­лы (сбор­ни­ки фор­мул тор­жественных епи­скоп­ских бла­го­сло­ве­ний). Пло­ско­ст­но-гра­фич­ный, ор­на­мен­таль­ный ху­дожественный язык, сфор­ми­ро­вав­ший­ся на ос­но­ве де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства «вар­вар­ских» на­ро­дов, те­перь слу­жит во­пло­ще­нию хри­сти­ан­ских об­ра­зов и мо­ти­вов. По чис­лу со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков осо­бен­но вы­де­ля­ют нор­тум­брий­ско-ир­ланд­скую шко­лу и круг ру­ко­пи­сей ме­ро­винг­ской Фран­ции.

Нор­тум­брий­ско-ир­ланд­ская миниатюра книжная (её так­же на­зы­ва­ют анг­ло-ир­ланд­ской или ост­ров­ной) соз­да­ва­лась в мо­на­сты­рях Ир­лан­дии и Бри­та­нии (Келс, Дар­роу, Лин­дис­фарн, Да­рем). Ес­ли в ран­них ма­ну­ск­рип­тах (Псал­тирь святого Ко­лум­ба­на «Ка­тах», начало VII века, библиотека Ирландской ко­ро­лев­ской ака­де­мии, Дуб­лин) ис­поль­зу­ют­ся лишь не­боль­шие ини­циа­лы с ти­пич­но кельт­ски­ми ор­на­мен­таль­ны­ми мо­ти­ва­ми спи­ра­лей и вих­ре­об­раз­ных за­вит­ков с рас­тру­ба­ми, ино­гда до­пол­няе­мы­ми го­ло­ва­ми птиц или дель­фи­нов, то в ру­ко­пи­сях конца VII-VIII веков («Кни­га из Дар­роу», 2-я половина VII века, библиотека Три­ни­ти-кол­лед­жа, Дуб­лин; Лин­дис­фарн­ское Еван­ге­лие, ру­беж VII-VIII веков, Британский му­зей, Лон­дон) на­блю­да­ет­ся сплав ирландских и германских ор­на­мен­таль­ных тра­ди­ций, в ко­то­ром ино­гда чув­ст­ву­ет­ся опо­сре­до­ван­ное воз­дей­ст­вие копт­ско­го и си­рий­ско­го иск-ва [Кел­ское (Кел­лское) Еван­ге­лие, ру­беж VIII-IX веков, библиотека Три­ни­ти-кол­лед­жа, Дуб­лин]. Гра­фич­но-пло­ско­ст­ное ре­ше­ние миниатюры книжной бы­ло обу­слов­ле­но влия­ни­ем юве­лир­но­го искусства северо-германских пле­мён с его мо­ти­ва­ми лен­точ­ных пле­тё­нок и борь­бы зве­рей. Ор­на­мент за­пол­ня­ет всё уве­ли­чи­ваю­щие­ся в раз­ме­рах ини­циа­лы и по­кры­ва­ет це­лые лис­ты («ков­ро­вые стра­ни­цы»). Со­хра­няя свои ма­ги­че­ские функ­ции, он уси­ли­ва­ет са­краль­ное зна­че­ние еван­гель­ско­го сло­ва и изо­бра­же­ний. Изо­бра­же­ния свя­тых, ан­ге­лов и сим­во­лов еван­ге­ли­стов стро­ят­ся по ор­на­мен­таль­но­му прин­ци­пу ли­бо све­де­ны к зна­ку (Еван­ге­лие из Эх­тер­на­ха, VIII век, Национальная библиотека, Па­риж).

Па­мят­ни­ки ме­ро­винг­ской миниатюры книжной ха­рак­те­ри­зу­ют­ся поч­ти пол­ным от­сут­ст­ви­ем сю­жет­ных ил­лю­ст­ра­ций. Ини­циа­лы и бу­к­вы со­став­ля­ют­ся из фи­гур птиц и рыб, с ран­не­хри­сти­ан­ских вре­мён слу­жив­ших сим­во­ла­ми Хри­ста (Ге­ла­зи­ан­ский са­кра­мен­та­рий, около 750 года, Библиотека Ва­ти­ка­на); впер­вые в ис­то­рии западно-ев­ропейские кни­ги по­яв­ля­ют­ся ан­тро­по­морф­ные ини­циа­лы с впи­сан­ны­ми в них изо­бра­же­ния­ми Хри­ста, свя­щен­но­слу­жи­те­ля и др. (Гел­лон­ский са­кра­мен­та­рий, 2-я половина VIII века, Национальная библиотека, Па­риж). От де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства по­ли­хром­но­го сти­ля эти па­мят­ни­ки унас­ле­до­ва­ли со­че­та­ние крас­но­го, жёл­то­го и зе­лё­но­го цве­тов.

«Ка­ро­линг­ское воз­ро­ж­де­ние» в миниатюре книжной на­чи­на­ет­ся в конца VIII века, ко­гда цен­тром книж­но­го искусства в Ев­ро­пе ста­но­вит­ся императорский дом Кар­ла Ве­ли­ко­го [Еван­ге­лие Го­де­скаль­ка, 783 год; Еван­ге­лие Сен-Ме­дар (Сен-Ме­дард) из Суа­со­на, начало IX века, оба - Национальная библиотека, Па­риж]. В это вре­мя воз­рас­та­ет ин­те­рес к искусству ан­тич­но­сти, что вы­ра­зи­лось в пря­мом под­ра­жа­нии ан­тич­ным па­мят­ни­кам или да­же ко­пи­ро­ва­нии це­лых ко­дек­сов («Фе­но­ме­ны» Ара­та, середина IX века, Библиотека университета, Лей­ден, ко­пия с ори­ги­на­ла IV века), а так­же в со­еди­не­нии в од­ной ми­ниа­тю­ре эле­мен­тов из раз­ных ис­точ­ни­ков, что от­час­ти объ­яс­ня­ет от­сут­ст­вие сти­ли­стического един­ст­ва ме­ж­ду ка­ро­линг­ски­ми ру­ко­пи­ся­ми. Но­вой чер­той миниатюры книжной этой эпо­хи ста­ло вве­де­ние сю­жет­ных ил­лю­ст­ра­ций и от­де­ле­ние фи­гур от ор­на­мен­та, за­им­ст­во­ван­но­го из анг­ло-ир­ланд­ско­го и ан­тич­но­го искусства и за­пол­няю­ще­го те­перь толь­ко ра­мы ми­ниа­тюр и очер­та­ния ини­циа­лов. Са­мые рос­кош­ные ко­дек­сы, из­го­тов­лен­ные по за­ка­зу Кар­ла Ве­ли­ко­го и его бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния, на­пи­са­ны зо­ло­том и се­реб­ром на пур­пур­ном пер­га­ме­не - при­ём, за­им­ст­во­ван­ный из Ви­зан­тии (Вен­ское ко­ро­на­ци­он­ное Еван­ге­лие Кар­ла I, около 800 года, Художественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на). Ми­ниа­тю­ры ан­ти­ки­зи­рую­ще­го сти­ля вы­пол­не­ны в жи­во­пис­ной, про­стран­ст­вен­но-пла­стической ма­не­ре.

При на­след­ни­ках Кар­ла Ве­ли­ко­го пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет реймс­ская шко­ла (820-830-е годы), в па­мят­ни­ках ко­то­рой транс­фор­ма­ция позд­не­ан­тич­ной тра­ди­ции идёт по пу­ти на­рас­та­ния об­ще­го бес­по­кой­но­го дви­же­ния, что дос­ти­га­ет­ся за счёт ри­сун­ка по­ры­ви­сты­ми бы­ст­ры­ми штри­ха­ми, под­чёрк­ну­той экс­прес­сив­но­сти жес­тов (Еван­ге­лие Эб­бо, около 816-835 годов, Городская библиотека, Эпер­не), по­строе­ния очер­ко­вых мно­го­фи­гур­ных ком­по­зи­ций на фо­не пей­за­жа (Ут­рехт­ская псал­тирь, около 816-834 годов, Библиотека университета, Ут­рехт). Эти же чер­ты свой­ст­вен­ны ми­ниа­тю­рам тур­ской шко­лы, соз­дан­ным в скрип­то­рии аб­бат­ст­ва Сен-Мар­тен (830-853 годы), но в срав­не­нии с очер­ко­вы­ми ил­лю­ст­ра­ция­ми Ут­рехт­ской псал­ти­ри их ком­по­зи­ции от­ли­ча­ют­ся чёт­ким по­строе­ни­ем. В Биб­ли­ях скрип­то­рия Ту­ра ста­но­вят­ся обя­за­тель­ны­ми ком­по­зи­ция «Majestas Domini» («Хри­стос во сла­ве», или «Ма­эстá») и по­свя­ти­тель­ные изо­бра­же­ния ко­ро­лей-за­каз­чи­ков. По­яв­ле­ние ис­то­ри­зо­ван­ных ини­циа­лов с еван­гель­ски­ми сце­на­ми свя­зы­ва­ют с со­бор­ным скрип­то­ри­ем Ме­ца (Са­кра­мен­та­рий Дро­го, около 850 года, Национальная библиотека, Па­риж), дос­тиг­шим рас­цве­та в середине IX века.

В X-XI ввеках в Ис­па­нии, изо­ли­ро­ван­ной от ос­таль­ной Ев­ро­пы му­сульманскими за­вое­ва­ния­ми, скла­ды­ва­ет­ся так называемое мо­са­раб­ское искусство со свои­ми са­мо­быт­ны­ми чер­та­ми. Пло­ско­ст­ное изо­бра­же­ние с ор­на­мен­таль­но трак­то­ван­ны­ми де­ко­ра­тив­ны­ми фи­гу­ра­ми, как и в ме­ро­винг­ских па­мят­ни­ках, раз­би­ва­ет­ся на сег­мен­ты, ко­то­рые за­пол­ня­ют­ся яр­ки­ми ло­каль­ны­ми цве­та­ми; ко­ло­ри­стическое ре­ше­ние так­же на­по­ми­на­ет па­мят­ни­ки арабские ми­ниа­тю­ры (Биб­лия, 920 год, Ка­фед­раль­ный со­бор, Ле­он). Ча­ще все­го ил­лю­ст­ри­ру­ет­ся «Тол­ко­ва­ние на Апо­ка­лип­сис» Беа­та Лие­бан­ско­го (975 год, Ка­фед­раль­ный со­бор, Ге­ро­на, и др.).

В Анг­лии в это же вре­мя фор­ми­ру­ет­ся стиль анг­ло­сак­сон­ской миниатюры книжной (главные цен­тры - Вин­че­стер и позд­нее Кен­тер­бе­ри), в ко­то­рой ска­зы­ва­ют­ся влия­ния ка­ро­линг­ско­го искусства (шко­лы Ме­ца, а по­сле 1000 - Рейм­са). Её от­ли­чительные осо­бен­но­сти: ис­поль­зо­ва­ние «шпа­лер­ных» ра­мок с ли­сть­я­ми акан­фа, уд­ли­нён­ные фи­гу­ры с ма­лень­ки­ми го­ло­ва­ми и за­ост­рён­ны­ми чер­та­ми, в очер­ко­вые ми­ниа­тю­ры вво­дит­ся цвет­ной кон­тур­ный ри­су­нок (Бе­не­дик­цио­нал святого Этель­воль­да, ме­ж­ду 963-984 годами; Псал­тирь Хар­ли, около 1000 года, оба - Британская библиотека).

Но­вый рас­цвет книж­но­го искусства в Центральной Ев­ро­пе свя­зан с «От­то­нов­ским воз­ро­ж­де­ни­ем». Конец X - начало XI веков на­зы­ва­ют зо­ло­тым ве­ком не­мец­кой миниатюры книжной. Её цен­тра­ми, ра­бо­тав­ши­ми по императорскому за­ка­зу, бы­ли мас­тер­ские при мо­на­сты­рях и епи­скоп­ских ре­зи­ден­ци­ях в Три­ре, Рай­хе­нау, Фуль­де, Хиль­дес­хай­ме, Эх­тер­на­хе, Ре­генс­бур­ге, Зальц­бур­ге, Кёль­не. Идеи еди­но­го хри­сти­ан­ско­го го­су­дар­ст­ва и бо­же­ст­вен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния императорской вла­сти от­ра­же­ны в но­вых сце­нах по­кло­не­ния пра­ви­те­лю под­вла­ст­ных зе­мель, пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ных жен­ски­ми фи­гу­ра­ми (Ко­декс святого Гри­го­рия, около 983-985 годов, Му­зей Кон­де, Шан­тийи), ко­ро­но­ва­ния им­пе­ра­то­ра (Лек­цио­на­рий Ген­ри­ха II, Ба­вар­ская национальная библиотека, Мюн­хен). Ил­лю­ст­ра­ции к Вет­хо­му За­ве­ту и Псал­ти­ри от­то­нов­ско­го вре­ме­ни прак­ти­че­ски не­из­вест­ны; боль­шое зна­че­ние при­об­ре­та­ют еван­гель­ские сю­же­ты, ко­то­рым в ка­ро­линг­ских ру­ко­пи­сях от­во­ди­лось ме­сто лишь в не­боль­ших ини­циа­лах. От­ли­чительные чер­ты миниатюры книжной это­го вре­ме­ни - ис­чез­но­ве­ние объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ной сре­ды, пла­нов, пер­спек­ти­вы, по­яв­ле­ние аб­ст­ракт­ных фо­нов не­яр­ких блед­ных цве­тов и про­стран­ст­вен­но-гео­мет­рического ор­на­мен­та, ук­руп­нён­ность фи­гур и ис­поль­зо­ва­ние зо­ло­та в свя­щен­ных сце­нах (Еван­ге­лие От­то­на III, около 1000 года; Еван­ге­лиа­рий аб­ба­ти­сы Ут­ты, 1002-1025 годы, оба - Ба­вар­ская государственная библиотека; Ко­декс аб­ба­ти­сы Хит­ды, XI век, Библиотека зем­ли Гес­сен, Дарм­штадт). Около 1000 года под влия­ни­ем эс­ха­то­ло­гических ожи­да­ний на­рас­та­ет ир­ра­цио­наль­ное мис­тическое на­пря­же­ние, во­пло­тив­шее­ся в пре­уве­ли­чен­ной вы­ра­зи­тель­но­сти жес­тов и взгля­дов, мо­ну­мен­таль­но­сти форм (Еван­ге­лиа­рий От­то­на III, около 1000 года, Ба­вар­ская государственная библиотека; Бам­берг­ский Апо­ка­лип­сис, около 1000-1020 годов, Государственная библиотека, Бам­берг).

В XI-XII веках искусство миниатюры книжной боль­шин­ст­ва ев­ропейских стран при мно­го­об­ра­зии ме­ст­ных школ от­ме­че­но един­ст­вом ху­дожественной сис­те­мы - ро­ман­ским сти­лем. В от­сут­ст­вие силь­ной свет­ской цен­тра­ли­зованной вла­сти мо­на­стыр­ские и епи­скоп­ские скрип­то­рии ста­ли един­ст­вен­ны­ми цен­тра­ми из­го­тов­ле­ния книг: Сент-Омер, Сент-Аман, Сен-Мар­сь­яль, Си­то, Клер­во во Фран­ции; Уин­че­стер (Вин­че­стер), Кен­тер­бе­ри, Йорк в Анг­лии; Вайн­гар­тен, Эн­гель­берг, Хир­сау, Зальц­бург, Ре­генс­бург в Гер­ма­нии; Мон­те­кас­си­но, Боб­био, По­ли­ро­не в Ита­лии. С начала XII века пре­об­ла­да­ют Биб­лии боль­шо­го фор­ма­та (так называемые ги­гант­ские, чьё по­яв­ле­ние свя­за­но с гри­го­ри­ан­ской ре­фор­мой), Псал­ти­ри, снаб­жён­ные ком­мен­та­рия­ми Апо­ка­лип­си­сы, жи­тия свя­тых, тео­ло­гические тру­ды (Ан­сель­ма Кен­тер­бе­рий­ско­го, святого Бер­нар­да Клер­вос­ско­го, Пет­ра Ко­ме­сто­ра, Пет­ра Лом­бард­ско­го и др.), кни­ги по цер­ков­но­му пра­ву (Дек­ре­ты Гра­циа­на) и т. д. С середины XII века в круг ил­лю­ми­ни­ровованных ру­ко­пи­сей по­сте­пен­но вхо­дят про­из­ве­де­ния ры­цар­ской литературы, ис­то­рические со­чи­не­ния, сбор­ни­ки по­ста­нов­ле­ний обыч­но­го пра­ва. С начала XI века и вплоть до XIII века в Северной Ита­лии по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние тип книг, вос­про­из­во­дя­щий ан­тич­ную фор­му свит­ка - эк­зуль­тет (сви­ток, со­дер­жа­щий мо­лит­вен­ные пес­но­пе­ния пас­халь­ных служб). Та­кие свит­ки обыч­но со­дер­жа­ли ор­на­мен­таль­ную кай­му по всей дли­не и ми­ниа­тю­ры, пе­ре­вёр­ну­тые по от­но­ше­нию к но­там и тек­сту и разъ­яс­няю­щие его (сви­ток, XI век, ар­хив Ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Ба­ри). Ил­лю­ми­ни­рованные бес­тиа­рии пол­ны изо­бра­же­ний как ре­аль­ных, так и при­чуд­ли­вых вы­мыш­лен­ных жи­вот­ных; они бы­ли осо­бен­но рас­про­стра­не­ны в Анг­лии в XII-XIII веках.

Для ро­ман­ской миниатюры книжной ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к об­шир­ным по­ве­ст­во­вательным цик­лам [Вин­че­стер­ская Биб­лия, около 1160 и около 1170-1190 годов, Ка­фед­раль­ная библиотека, Уин­че­стер (Винчестер), ча­стич­но - Библиотека Мор­га­на, Нью-Йорк], об­ра­ще­ние к ме­ст­ным тра­диционным изо­бра­зительным схе­мам и взаи­мо­влия­ние различных школ, за­им­ст­во­ва­ние ви­зантийских мо­ти­вов и сцен, а так­же со­зда­ние но­вых по­ве­ст­во­вательных и слож­ных сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рических ико­но­гра­фических про­грамм. Ха­рак­тер­ны­ми эле­мен­та­ми ху­дожественного язы­ка яв­ля­ют­ся ог­ра­ни­чен­ная ло­каль­ная цве­то­вая па­лит­ра, пло­ско­ст­ное ус­лов­ное изо­бра­же­ние с силь­но вы­ра­жен­ным кон­ту­ром, гра­фич­ная про­ра­бот­ка скла­док одежд; про­яв­ля­ет­ся тя­го­те­ние к стро­гим и урав­но­ве­шен­ным ком­по­зиционным схе­мам в со­че­та­нии с внутренней на­пря­жён­но­стью. Ху­дожественному оформ­ле­нию ро­ман­ских книг свой­ст­вен­на ав­то­но­мия час­тей де­ко­ра: стра­нич­ная ми­ниа­тю­ра и ил­лю­ст­ра­ции в тек­сте, за­став­ки и ини­циа­лы за­ни­ма­ют не­за­ви­си­мое друг от дру­га по­ло­же­ние. Но­вым эле­мен­том оформ­ле­ния ста­но­вит­ся слож­ный ис­то­ри­зо­ван­ный ини­ци­ал, час­то со­дер­жа­щий од­ну или несколько сцен из Свя­щен­ной ис­то­рии (пре­ж­де все­го «Дни Тво­ре­ния» к Кни­ге Бы­тия и «Дре­во Иес­сее­во» к Еван­ге­лию от Мат­фея). В ру­ко­пи­сях, соз­дан­ных пре­имущественно к се­ве­ру от Альп, за­глав­ные ли­те­ры, в ил­лю­ст­ра­тив­ном пла­не не­за­ви­си­мые от тек­ста, и соб­ст­вен­но ми­ниа­тю­ры не­ред­ко со­стоя­ли из изо­бра­же­ний фан­та­стических зоо­морф­ных су­ществ и сцен из по­все­днев­ной жиз­ни («Тол­ко­ва­ния на кни­гу Ио­ва» Гри­го­рия Ве­ли­ко­го, около 1111 года, Городская библиотека, Ди­жон).

Го­тический стиль сло­жил­ся во Фран­ции и от­сю­да рас­про­стра­нил­ся в другие стра­ны. Чер­ты го­ти­ки в миниатюре книжной - мяг­кость скла­док, изящ­ная изо­гну­тость фи­гур - на­чи­на­ют про­яв­лять­ся на ру­бе­же XII-XIII веков. С середины XIII века скла­ды­ва­ет­ся соб­ст­вен­но го­тическая струк­ту­ра книж­но­го оформ­ле­ния с её со­под­чи­нён­но­стью всех де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов. В эту эпо­ху миниатюра книжная ут­ра­чи­ва­ет бы­лое зна­че­ние од­но­го из ве­ду­щих ви­дов искусства; за­паз­ды­вая в раз­ви­тии по срав­не­нию с ар­хи­тек­ту­рой, вит­ра­жом, скульп­ту­рой, она ис­пы­ты­ва­ет их влия­ние. В свя­зи с раз­ви­ти­ем городской куль­ту­ры, уси­ле­ни­ем ро­ли уни­вер­си­те­тов основными за­каз­чи­ка­ми ру­ко­пи­сей ста­но­вят­ся свет­ские ли­ца; боль­шое зна­че­ние при­об­ре­та­ет при­двор­ный скрип­то­рий в Па­ри­же и мно­же­ст­во свет­ских ча­ст­ных кни­го­пис­ных мас­тер­ских, соз­даю­щих ти­по­вые ма­ну­ск­рип­ты на про­да­жу. По­ми­мо рос­кош­ных эк­зем­п­ля­ров, соз­да­ва­лись бо­лее до­ступ­ные ши­ро­ко­му кру­гу чи­та­те­лей кни­ги (так называемые уни­вер­си­тет­ские Биб­лии и Псал­ти­ри), че­му спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­ние в XIII веке бу­ма­ги. Де­ше­виз­на та­ких книг обу­слов­ли­ва­ла не­бреж­ность их оформ­ле­ния. Рас­ши­ря­ет­ся так­же те­ма­ти­ка книг. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся как скром­но оформ­лен­ные Биб­лии кар­ман­но­го фор­ма­та, так и рос­кош­но ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные мо­ра­ли­зо­ван­ные Биб­лии, в ко­то­рых ми­ниа­тю­ры вет­хо- и но­во­завет­но­го цик­лов со­про­во­ж­да­ют­ся рас­по­ло­жен­ны­ми на­про­тив и ком­мен­ти­ру­ю­щи­ми их изо­бра­же­ния­ми; бре­виа­рии (бо­го­слу­жеб­ные кни­ги, со­дер­жа­щие со­кра­щён­ный ва­ри­ант су­точ­но­го кру­га бо­го­слу­же­ний и пред­на­зна­чен­ные для ча­ст­но­го упот­реб­ле­ния), ча­со­сло­вы (кни­га, со­дер­жа­щая мо­лит­во­сло­вия су­точ­но­го кру­га бо­го­слу­же­ний для ми­ря­ни­на) и Псал­ти­ри. Наи­бо­лее зна­чи­мы­ми и ха­рак­тер­ны­ми па­мят­ни­ка­ми эпо­хи яв­ля­ют­ся ма­ну­ск­рип­ты, соз­дан­ные в при­двор­ных скрип­то­ри­ях: Псал­тирь ко­ро­ле­вы Ин­ге­борг (до 1210 года, Му­зей Кон­де, Шан­тийи), Псал­тирь Лю­до­ви­ка Свя­то­го (1254-1270 годы, Национальная библиотека, Па­риж), Бре­виа­рий Фи­лип­па Кра­си­во­го Мас­те­ра Оно­ре (около 1290 года, там же), в ко­то­рых от­чёт­ли­во про­сле­жи­ва­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность ан­самб­ле­во­го ре­ше­ния; влия­ние вит­ра­жа ска­зы­ва­ет­ся в цве­то­вом строе, объ­е­ди­няю­щем ло­каль­ные крас­ные, си­ние и зе­лё­ные цве­та на зо­ло­том фо­не. В английской и северо-французской миниатюре книжной по­яв­ля­ют­ся мар­ги­наль­ные изо­бра­же­ния раз­вле­ка­тель­но­го и по­учи­тель­но­го ха­рак­те­ра (дро­ле­ри) и фор­ми­ру­ет­ся ком­по­зи­ция с под­строч­ной ми­ниа­тю­рой. В Ча­со­сло­ве Жан­ны д’Эврё (ми­ниа­тю­ри­сты Жан Пю­сель и другие, 1324-1328 годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) ми­ниа­тю­ры в под­ра­жа­ние скульп­ту­ре на­пи­са­ны в тех­ни­ке гри­зай­ли. С конца XIII века вме­сто зо­ло­тых фо­нов на­чи­на­ют ис­поль­зо­вать «ков­ро­вые» в ви­де узор­ча­тых мно­го­цвет­ных эк­ра­нов.

В XV веке ве­ду­щая роль при­над­ле­жит фран­ко-фла­манд­ской ми­ниа­тю­ре, в ко­то­рой фор­ми­ру­ют­ся прин­ци­пы но­во­го ни­дерландского искусства (так называемая арс но­ва): пол­но­стра­нич­ные ил­лю­ст­ра­ции при­об­ре­та­ют чер­ты стан­ко­вых кар­тин­ных ком­по­зи­ций, в них вы­ра­ба­ты­ва­ют­ся но­вые при­ё­мы по­строе­ния про­стран­ст­ва, соз­да­ния пей­за­жа, на­ту­ра­ли­сти­че­ски точ­ной пе­ре­да­чи ре­аль­но­сти, что про­ис­хо­дит во мно­гом под влия­ни­ем искусства итальянского Про­то­ре­нес­сан­са. Эти­ми чер­та­ми от­ли­ча­ют­ся «Рос­кош­ный ча­со­слов гер­цо­га Бер­рий­ско­го» (братья Лим­бург, 1412-1416 годы, Му­зей Кон­де, Шан­тийи), Ча­со­слов мар­ша­ла Бу­си­ко (около 1405 года, Национальная библиотека, Па­риж), Ми­ла­но-Ту­рин­ский ча­со­слов (конца XIV - середины XV веков; сохранено час­тич­но, не­ко­то­рые ми­ниа­тю­ры вы­пол­не­ны Я. ван Эй­ком) и другими. Около 1475 года в Ни­дер­лан­дах в шко­ле Ген­та - Брюг­ге под влия­ни­ем жи­во­пи­си (Я. ван Эй­ка, Г. ван дер Гу­са и других) воз­ни­ка­ет но­вый стиль, со­че­таю­щий про­стран­ст­вен­но-ил­лю­зио­ни­стические рас­ти­тель­ные бор­дю­ры (цве­ты и ли­стья на яр­ком фо­не) со сво­бод­ны­ми по­ве­ст­во­ват. ком­по­зи­ция­ми, в том числе на свет­ские сю­же­ты. Основного мас­те­ра это­го сти­ля: С. Мар­ми­он, С. Бе­нинг, Мас­тер Ма­рии Бур­гунд­ской, Мас­тер Дрез­ден­ско­го мо­лит­вен­ни­ка. Ни­дерландское влия­ние бы­ст­ро рас­про­стра­ни­лось по всей Ев­ро­пе.

В Ита­лии под влия­ни­ем гу­ма­низ­ма в начале XV века был раз­ра­бо­тан но­вый тип ру­ко­пис­но­го шриф­та, на­по­ми­наю­щий ла­тин­ский, а в миниатюре книжной на­чи­на­ет­ся фор­ми­ро­ва­ние ре­нес­санс­но­го сти­ля. Об­на­жён­ные пут­ти, по­яв­ляв­шие­ся в итальянской миниатюре книжной со 2-й половины XIV века, по­ло­жи­ли на­ча­ло про­ник­но­ве­нию в неё мо­ти­вов «аль ан­ти­ка», ко­то­рое осо­бен­но уси­ли­лось во 2-й половине XV - начале XVI веков под воз­дей­ст­ви­ем ан­ти­квар­ных шту­дий северо-итальянских ху­дож­ни­ков, в пер­вую оче­редь А. Ман­те­ньи, ока­зав­ше­го силь­ное влия­ние на миниатюру книжную. Круп­ней­ши­ми итальянскими ми­ниа­тю­ри­ста­ми бы­ли Б. Сан­ви­то, Дж.П. Би­ра­га, К. Май­о­ра­на, Мат­тео да Ми­ла­но, Ат­та­ван­те де­льи Ат­та­ван­ти, Ге­рар­до и Мон­те ди Джо­ван­ни, Ф.А. дель Кье­ри­ко, Дж. Кло­вио и др. К миниатюре книжной об­ра­ща­лись ху­дож­ни­ки Фра Анд­же­ли­ко, С. Бот­ти­чел­ли и др. Французская миниатюра книжная ис­пы­та­ла на се­бе влия­ния как ни­дерландских, так и итальянских про­из­ве­де­ний, круп­ней­ши­ми её пред­ста­ви­те­ля­ми бы­ли Ж. Фу­ке, Ж. Пер­ре­аль, Ж. Бур­ди­шон, Ж. Ко­ломб, Год­фруа ле Ба­тав.

По всей Ев­ро­пе в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния ши­ро­ко ил­лю­ст­ри­ру­ют­ся со­чи­не­ния гу­ма­ни­стов («Три­ум­фы» Ф. Пет­рар­ки, ми­ниа­тю­ры дель Кье­ри­ко, 1456 год, Библиотека Лау­рен­циа­на, Фло­рен­ция) и ан­тич­ных ав­то­ров («Иу­дей­ские древ­но­сти» Ио­си­фа Фла­вия, ми­ниа­тю­ры Ж. Фу­ке), ис­то­рические хро­ни­ки («Боль­шие фран­цуз­ские хро­ни­ки», художник Ж. Фу­ке, 1455-1460 годы, Национальная библиотека, Па­риж; художник С. Мар­ми­он, 1457 год, РНБ). Для биб­лио­фи­лов-ари­сто­кра­тов соз­да­ют­ся уни­каль­ные, рос­кош­но де­ко­ри­ро­ван­ные ру­ко­пи­си: Биб­лия Бор­со д’Эсте (1455-1461 годы; Библиотека Эс­тен­се, Мо­де­на; 2 то­ма, свыше 1 тысячи ми­ниа­тюр), Мо­лит­вен­ник императора Мак­си­ми­лиа­на I (1513 год, Ба­вар­ская национальная библиотека; в со­зда­нии ри­сун­ков и ми­ниа­тюр при­ни­ма­ли уча­стие А. Дю­рер, Х. Баль­дунг, Л. Кра­нахСтар­ший, Х. Бург­кмайр и др.). В XV-XVI веках ми­ниа­тю­ра­ми ук­ра­ша­лись не толь­ко ма­ну­ск­рип­ты, но и ин­ку­на­бу­лы.

В ис­лам­ском ис­кус­ст­ве в сред­ние ве­ка раз­ви­ва­ет­ся миниатюра книжная Егип­та, сти­ли­сти­че­ски свя­зан­ная с копт­ским ис­кус­ст­вом, а так­же Си­рии (под силь­ным ви­зантийским влия­ни­ем) и Ира­ка, где на­ря­ду с пыш­ны­ми сце­на­ми при­двор­ной жиз­ни рас­про­стра­не­ны ла­ко­нич­ные по сти­лю ил­лю­ст­ра­ции к на­учным трак­та­там («Фар­ма­ко­ло­гия» Дио­ско­ри­да, 1222 год, в различных му­зе­ях ми­ра). Иран­ская, аф­ган­ская и азербайджанская миниатюра книжная ор­га­ни­че­ски свя­за­на со всем ху­дожественным оформ­ле­ни­ем ру­ко­пи­си. Бо­га­тей­шие узор­ные ком­по­зи­ции, ли­рические пей­за­жи, тон­кий ли­ней­ный ритм, изы­скан­ные цве­то­вые со­че­та­ния оп­ре­де­ля­ют де­ко­ра­тив­ность их об­раз­но­го строя (ге­рат­ская шко­ла, теб­риз­ская, ис­фа­хан­ская, сред­не­ази­ат­ская, ши­раз­ская шко­лы). В XVI-XVII веках в Ира­не и других стра­нах по­яв­ля­ет­ся миниатюра книжная на отдельных лис­тах.

Миниатюра книжная От­то­ман­ской им­пе­рии дос­ти­га­ет сво­его рас­цве­та в XVI веке, главной сфе­рой её ста­ло ил­лю­ст­ри­ро­ва­ние по­этических ис­то­ри­че­ских и современных хро­ник и сбор­ни­ков, со­зда­ние порт­ре­тов ис­то­рических лиц, то­по­гра­фических ми­ниа­тюр. Иран­ские тра­ди­ции по­сте­пен­но за­ме­ща­ют­ся ви­зантискими влия­ния­ми и до­пол­ня­ют­ся до­ку­мен­таль­ной точ­но­стью ис­пол­не­ния («Кни­га Су­лей­ма­на», 1517 год; «Кни­га свер­ше­ний», 1523 год, обе - Му­зей двор­ца Топ­ка­пы, Стам­бул).

В ин­дий­ском ис­кус­ст­ве пло­ско­ст­ные, сти­ли­зо­ван­ные изо­бра­же­ния, чёт­кая кал­ли­гра­фическая ли­ния ран­не­сред­не­ве­ко­вой миниатюры книжной к XVI-XVII веках сме­ня­ют­ся стрем­ле­ни­ем к точ­ной фик­са­ции отдельных де­та­лей, тща­тель­но­му изо­бра­же­нию че­ло­ве­че­ско­го ли­ца при со­хра­не­нии тра­диционной пло­ско­ст­но­сти, схе­ма­тич­но­сти и де­ко­ра­тив­но­сти. Час­то встре­ча­ют­ся ге­рои­ко-ис­то­рические сю­же­ты («Ба­бур-на­ме», конец XVI века, Му­зей Вос­то­ка, Мо­ск­ва). Раз­ви­ва­ют­ся порт­рет­ный и ани­ма­ли­стический жан­ры (смотрите Мо­голь­ская ми­ниа­тю­ра).

Дополнительная литература:

Кон­да­ков Н.П. Ис­то­рия ви­зан­тий­ско­го ис­кус­ст­ва и ико­но­гра­фии по ми­ниа­тю­рам гре­че­ских ру­ко­пи­сей. Од., 1876;

Вла­ди­ми­ров М., Ге­ор­ги­ев­ский Г.П. Древ­не­рус­ская ми­ниа­тю­ра. М., 1933;

Nordenfalk C., Gra­bar A. Early medieval painting from the fourth to the eleventh century. Lausanne, 1957;

Por­cher J. L’Enluminure française. P., 1958;

Про­тась­е­ва Т.Н., Щеп­ки­на М.В. Со­кро­ви­ща древ­ней пись­мен­но­сти и ста­рой пе­ча­ти. М., 1958;

Сви­рин А.Н. Ис­кус­ст­во кни­ги Древ­ней Ру­си XI-XVII вв. М., 1964;

Аза­рян Л.Р. Ки­ли­кий­ская ми­ниа­тю­ра XII-XIII вв. Ер., 1964 (на арм. яз.);

По­до­бе­до­ва О.И. Ми­ниа­тю­ры рус­ских ис­то­ри­че­ских ру­ко­пи­сей. М., 1964;

Belting H. Das illuminierte Buch in der spät­by­zantinischen Gesellschaft. Hdlb., 1970;

Gold­schmidt A. German illumi­nation. N. Y., 1970;

Weitzmann K. Studies in classical and Byzan­tine manuscript illumina­tion. Chi.; L., 1971;

idem. Byzantine book il­lu­mination and ivories. L., 1980;

Unterkir­cher F. Die Buchmalerei: Ent­wicklung, Tech­nik, Eigenart. Wien, 1974;

Po­pova O. Les mi­niatures russes du XIe au XVe siècle. Lé­ningrad, 1975;

The place of book illu­mination in Byzantine art. Princeton, 1975;

Ли­ха­че­ва В.Д. Ис­кус­ст­во кни­ги: Кон­стан­ти­но­поль, XI в. М., 1976; oна жe. Ви­зан­тий­ская ми­ниа­тю­ра. М., 1977;

Spatharakis I. The por­trait in Byzantine illuminated manuscripts. Leiden, 1976;

Вздор­нов Г.И. Ис­кус­ст­во кни­ги в Древ­ней Ру­си: Ру­ко­пис­ная кни­га Се­ве­ро-Вос­точ­ной Ру­си XII - на­ча­ла XV вв. М., 1980;

Nel­son R.S. The iconography of preface and mi­niature in the Byzantine Gospel book. N. Y., 1980;

По­по­ва О.С. Рус­ская книж­ная ми­ниа­тю­ра XI-XV вв. // Древ­не­рус­ское ис­кус­ст­во: Ру­ко­пис­ная кни­га. М., 1983; она же. Ви­зан­тий­ские и древ­не­рус­ские ми­ниа­тю­ры. М., 2003;

Cutler A. The aristocratic psalter in By­zantium. P., 1984;

Пуц­ко В.Г. Ви­зан­тий­ские ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные ру­ко­пи­си Чи­ка­го- Ка­ра­хис­сар­ской груп­пы в Мо­ск­ве // Ви­зан­тий­ский вре­мен­ник. 1984. № 45;

Ла­за­рев В.Н. Ис­то­рия ви­зан­тий­ской жи­во­пи­си. М., 1986;

Pächt O. Book illumination in the Middle Ages. Oxf. a. o., 1986.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)