МИЛИАРИСИЙ

МИЛИАРИСИЙ - ос­нов­ная позд­не­рим­ская и ви­зантийская се­реб­ря­ная мо­не­та.

Вве­де­на Кон­стан­ти­ном Ве­ли­ким в 324 году. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ко­дек­се Юс­ти­ниа­на I (за­кон от 384 года). 1 милиарисий = 2 си­ли­к­вам, по­это­му милиарисий имел и название «ди­ке­ра­тон» («двой­ная си­ли­к­ва»). В оби­ход­ном язы­ке милиарисием мог­ли на­зы­вать се­реб­ря­ные мо­не­ты во­об­ще, в том числе не­ви­зан­тий­ские. В основном милиарисий не был сред­ст­вом ре­гу­ляр­но­го об­ра­ще­ния и ис­поль­зо­вал­ся для раз­дач на празд­ни­ках и т. п. В ну­миз­ма­ти­ке тер­мин «милиарисий» ис­поль­зу­ют для обо­зна­че­ния бо­лее круп­но­го из двух из­вест­ных (милиарисий и си­ли­к­ва) основных но­ми­на­лов се­реб­ря­ных мо­нет IV-XI веков, су­ще­ст­во­вав­ших в тя­жё­лом и лёг­ком ва­ри­ан­тах.

Тя­жё­лый милиарисий = 1/60 римского фун­та се­реб­ра (на что ука­зы­ва­ет мар­ки­ров­ка LX на не­ко­то­рых милиарисиях и за­кон от 384 года) = 2 тя­жё­лым си­ли­квам, или 2,4 лёг­кой си­ли­к­вы (тео­ре­ти­че­ски 5,46 г). По­сколь­ку со­от­но­ше­ние стои­мо­сти зо­ло­та к се­реб­ру бы­ло фик­си­ро­ван­ным (до 565 года как 1:14,4), то 1 со­лид = 12 тя­жё­лым милиарисиям. Фак­ти­че­ски мас­са со­став­ля­ла 5,20 г (в 324-337 годах), 5,16 г (в середине IV века), 5,20 г (в V веке). Основной тип изо­бра­же­ния - им­пе­ра­тор с копь­ём и щи­том; ле­ген­ды (408-537 годы): «gloria exer­ci­tus», «virtus exercitus» («сла­ва, доб­лесть вой­ска»), «felicitas Romanorum», «gloria Romanorum» («бла­го­по­лу­чие, сла­ва рим­лян»). Вы­пус­кал­ся в Ри­ме и Кон­стан­ти­но­по­ле . В Фес­са­ло­ни­ки че­ка­нил­ся в 450-491 годах с ле­ген­дой «glor orbis terrar» (сокращенно от латинского «gloria orbis ter­rarum» - «сла­ва кру­га зем­но­го»). Тя­жё­лый милиарисий - са­мая боль­шая мо­не­та, ко­то­рую име­ли пра­во раз­да­вать кон­су­лы, не быв­шие им­пе­ра­то­ра­ми; в 537 году его вы­пуск был пре­кра­щён.

Лёг­кий милиарисий = 1/72 фун­та се­реб­ра (тео­ре­ти­че­ски 4,55 г) = 1,7 тя­жё­лой си­ли­к­вы, или 2 лёг­ким си­ли­к­вам. 1 со­лид = 15(14,4) лёг­ким милиарисиям. Фак­ти­че­ски мас­са со­став­ля­ла 4,23 г (середина IV века), 4,27 г (V век). Вы­пус­кал­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле, Ри­ме, Ра­вен­не, из­ред­ка в Фес­са­ло­ни­ки. Основные ти­пы изо­бра­же­ний: во­ин со щи­том и копь­ём (до 408 года и в 537-565 годах), им­пе­ра­тор с под­ня­той пра­вой ру­кой и гло­бу­сом (408-537 годы), хри­сто­грам­ма (565-602 годы), крест на сту­пе­нях или на гло­бу­се ме­ж­ду паль­мо­вых вет­вей (с 610 года); ле­ген­да (408-797 годы) - «gloria Romanorum». В Ви­зан­тии лёг­кий милиарисий ос­та­вал­ся основной се­реб­ря­ной мо­не­той до XI века.

На­ря­ду с обыч­ным, с 615 до 695 годов че­ка­нил­ся милиарисий с ле­ген­дой «Deus adjuta Ro­ma­nis» («Бо­же, по­мо­ги ро­ме­ям!») и с 698 до 705 годов - «victoria augus» (сокращенно от «vic­to­ria augusti» - «по­бе­да им­пе­ра­то­ра»). Его мас­са бы­ла уве­ли­че­на до 1/48 ви­зантийской лит­ры (6,82 г). Та­кой милиарисий в ну­миз­ма­ти­ке име­ну­ет­ся гек­со­грам­мой (шес­ти­грам­мов­ник). 12 гек­со­грамм = 1 со­ли­ду, так как в 565 году из­ме­ни­лось со­от­но­ше­ние стои­мо­сти зо­ло­та к се­реб­ру (ста­ло 1:18).

С 720 года императором Львом III Исав­ром вве­дён но­вый тип милиарисия = 1/144 фун­та (2,27 г) = стои­мо­сти 1/12 со­ли­да. Основной тип изо­бра­же­ния: крест на сту­пе­нях; ле­ген­ды: «glo­ria Ro­ma­norum» (до 797 года), «Ihsus Xris­tus n­i­ca» («Ии­сус Хри­стос по­бе­ж­дай!») в 811-977 годах, за­тем - раз­лич­ные. В пе­ри­од Ма­ке­дон­ской ди­на­стии (867-1056 годы) милиарисий че­ка­нил­ся из рас­чё­та 1/108 фун­та = 3,03 г, вы­пус­ка­лись так­же но­ми­на­лы 2/3 (с 1042 года) и 1/3 (с 1059 года) милиарисия. За­тем мас­са милиарисия и его фрак­ций ста­ли умень­шать­ся. Вы­пуск милиарисия был пре­кра­щён Алек­се­ем I Ком­ни­ном в 1092 году, но тер­мин «милиарисий» ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния 1/12 стои­мо­сти но­мис­мы (со­ли­да).

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