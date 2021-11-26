МИХАИЛ VII ДУКА

МИХАИ́Л VII ДУ́КА. Ви­зантийский им­пе­ра­тор (1071–1078 года).

Стар­ший сын императора Кон­стан­ти­на X Ду­ки. Уче­ник Ми­хаи­ла Псел­ла .

Пер­во­на­чаль­но со­пра­ви­тель сво­ей ма­те­ри Ев­до­кии Мак­рем­во­ли­ти­сы, млад­ших брать­ев и от­чи­ма императора Ро­ма­на IV Дио­ге­на.

Став еди­но­лич­ным са­мо­держ­цем, пе­ре­дал власть в ру­ки ев­ну­ха Ни­ке­фо­ри­цы, жё­ст­кая на­ло­го­вая по­ли­ти­ка ко­то­ро­го ста­ла при­чи­ной мя­те­жей в Ма­лой Азии и на Бал­ка­нах (вос­ста­ния Не­сто­ра и Рус­селя в 1073-1074 годах, Ни­ки­фо­ра Ври­ен­ния и бу­ду­ще­го императора Ни­ки­фо­ра III Во­та­ниа­та в 1077-1078 годах).

При­знал за­вое­ва­ния ту­рок-сель­джу­ков в Ма­лой Азии (в 1077 году они ов­ла­де­ли Ни­ке­ей и Ико­ни­ем) и об­ра­зо­ва­ние ими собственного государства - Ко­ний­ско­го (Рум­ско­го) сул­та­на­та.

По­сле про­воз­гла­ше­ния им­пе­ра­то­ром Ни­ки­фо­ра III Во­та­ниа­та при­нял мо­на­ше­ский по­стриг, был от­прав­лен в Сту­дий­ский монастырь.

Впо­след­ст­вии ру­ко­по­ло­жен в ми­тро­по­ли­та Эфес­ско­го, од­на­ко по­се­тил свою епар­хию лишь один раз.

Изо­бра­же­ния Михаила VII Дука со­хра­ни­лись, в ча­ст­но­сти, на Ха­хуль­ском трип­ти­хе и (вме­сте с сы­ном Кон­стан­ти­ном) на венгерской ко­ро­не Св. Сте­фа­на.