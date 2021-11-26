МИХАИЛ VII ДУКА
МИХАИ́Л VII ДУ́КА. Византийский император (1071–1078 года).
Старший сын императора Константина X Дуки. Ученик Михаила Пселла.
Первоначально соправитель своей матери Евдокии Макремволитисы, младших братьев и отчима императора Романа IV Диогена.
Став единоличным самодержцем, передал власть в руки евнуха Никефорицы, жёсткая налоговая политика которого стала причиной мятежей в Малой Азии и на Балканах (восстания Нестора и Русселя в 1073-1074 годах, Никифора Вриенния и будущего императора Никифора III Вотаниата в 1077-1078 годах).
Признал завоевания турок-сельджуков в Малой Азии (в 1077 году они овладели Никеей и Иконием) и образование ими собственного государства - Конийского (Румского) султаната.
После провозглашения императором Никифора III Вотаниата принял монашеский постриг, был отправлен в Студийский монастырь.
Впоследствии рукоположен в митрополита Эфесского, однако посетил свою епархию лишь один раз.
Изображения Михаила VII Дука сохранились, в частности, на Хахульском триптихе и (вместе с сыном Константином) на венгерской короне Св. Стефана.