МИХАИЛ КИРУЛЛАРИЙ
МИХАИ́Л КИРУЛЛА́РИЙ. Патриарх Константинопольский (1043-1058 года).
Из аристократической семьи.
В 1040 году участвовал в заговоре против византийского императора Михаила IV, сослан и пострижен в монахи. При императоре Константине IX Мономахе возвращён из ссылки и избран патриархом.
В 1050-е года Византия стремилась заключить военный союз с папой Римским для борьбы против норманнов в Южной Италии, что потребовало выяснения церковных отношений (с 1009 года папа и патриарх не поминали друг друга в диптихах).
В 1053 году на Западе стало известно послание архиепископа Охридского Льва, в котором осуждались дисциплинарные и литургические особенности Римской церкви; советник папы Римского Льва IX кардинал Гумберт ответил встречными обвинениями, обосновывая исключительного права Римской церкви с помощью «Константинова дара».
В ответ на это Михаил Кирулларий закрыл в Константинополе латинские храмы и запретил служение по латинскому обряду.
Гумберт, прибыв в Константинополь для переговоров с императором, составил буллу с анафемой в адрес Михаила Кируллария и близких к нему лиц, перед отъездом положив её на престол храма Св. Софии (16 июля 1054 год). Анафема была личной инициативой римских легатов (папа Лев IX к тому времени умер), которых отлучил, в свою очередь, Михаил Киллурарий.
Это событие впоследствии стало трактоваться как начало великой схизмы (раскола) между католической и православными церквами (см. Разделение церквей).
В правление Константина IX, Феодоры и Михаила VI политическое влияние Михаила Киллурария нередко вызывало недовольство властей.
Наиболее сильный конфликт вспыхнул, когда Исаак I Комнин, захвативший власть при помощи Михаила Кируллария (1057 год), посягнул на церковное имущество.
Михаил Кирулларий выразил резкий протест, был арестован, сослан и вскоре скончался по дороге на суд. Император, публично раскаявшись в насилии над патриархом, торжественно похоронил его.
П. В. Кузенков.