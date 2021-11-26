МИХАИЛ I РАНГАВЕ

МИХАИ́Л I РАНГА́ВЕ. Ви­зантийский им­пе­ра­тор (811-813 года).

Из знат­но­го ро­да, был же­нат на Про­ко­пии - до­че­ри императора Ни­ки­фо­ра I .

В его во­ца­ре­нии зна­чительную роль сыг­рал пат­ри­арх Ни­ки­фор Кон­стан­ти­но­поль­ский . Михаил I Рангаве смяг­чил жё­ст­кую фис­каль­ную по­ли­ти­ку тес­тя, вос­ста­но­вил цер­ков­ный мир, по­кон­чив с «ми­хи­ан­ским рас­ко­лом» ме­ж­ду пат­ри­ар­хом и сто­рон­ни­ка­ми Фео­до­ра Сту­ди­та.

Не при­знав фор­маль­но за Кар­лом I Ве­ли­ким императорского ти­ту­ла, Михаил I Рангаве со­гла­сил­ся име­но­вать его ва­си­лев­сом в об­мен на воз­врат за­хва­чен­ных ита­лий­ских зе­мель и пы­тал­ся же­нить сво­его сы­на Фео­фи­лак­та на од­ной из до­че­рей Кар­ла.

Вёл не­удач­ную вой­ну с бол­га­ра­ми; по­сле по­ра­же­ния при Вер­си­ни­кии ар­мия взбун­то­ва­лась и про­воз­гла­си­ла им­пе­ра­то­ром Льва V Ар­мя­ни­на.

Михаил I Рангаве от­рёк­ся от пре­сто­ла и при­нял мо­на­ше­ст­во под име­нем Афа­на­сий.

Его сы­но­вья бы­ли ос­ко­п­ле­ны; один из них - Ни­ки­та, впо­след­ст­вии стал пат­ри­ар­хом под име­нем Иг­на­тий.