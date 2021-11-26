МАНС
1) В Галлии с 6 в. сельское или городское жилище с окружавшими его хозяйственными постройками и прилегавшей к нему землёй.
В этом значении термин «М.» сохранился в каталонском и провансальском языках (mas – жилище, усадьба).
2) В Галлии и германских землях не позднее 8 в. надел зависимого крестьянина, обложенный податями и отработочными повинностями.
В южногалльских землях он часто назывался колоникой (colonica), в Германии – гуфой (Hufe, Hube). М. состоял из крестьянского двора с прилегавшими к нему полями, виноградниками, огородами, садами, лугами. Держатель М. пользовался также общими для окрестных жителей угодьями: лесами, пустошами, болотами, водоёмами и дорогами. На М., как правило, проживала одна податная семья, в зависимости от социально-правового статуса которой различались свободные, сервильные (см. Серв) и литские (см. Литы) М. В некоторых случаях за М. мог закрепляться тот или иной статус, в соответствии с которым определялись повинности помещённых на нём новых держателей, вне зависимости от их личного статуса. Различались также полные и неполные М., в половину и четверть обычного (с них платили соответствующую долю повинностей), крестьянские и т. н. господские М. (mansi indominicati). Последние представляли собой господские дворы с относящейся к ним домениальной землёй. В 10–11 вв., по мере роста производительности труда, освоения новых земель, увеличения населения и изменения сеньориальной организации, М. дробились и отчуждались по частям; получили распространение новые типы крестьянских держаний, различавшиеся по хозяйств. принадлежности и уже не предполагавшие наличия крупного надела с разнообразными хозяйств. функциями. К 13 в. М. потерял значение и как единица тяглового обложения.
Автор статьи: И. С. Филиппов.