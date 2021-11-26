ЛОГОФИСИЙ

Канцелярия логофета (букв. «тот, кто отдает приказы»), орган государственного управления в Византии, вид центральных правительственных учреждений.

Согласно законодательным памятникам эпохи Юстиниана I, термин логофисия указывал на муниципальное казначейство и его годовой оборот, находившиеся вне контроля со стороны префекта претория. Лишь к началу IX в. слово «логофет» стало обозначать одну из генеральных административных контор во главе с логофетом, который ранее, в V – VI вв. являлся налоговым ревизором различного уровня.

Статус логофета радикально переменился в период кризиса VII в. В позднеантичной Восточно-Римской империи ее важнейшими должностными лицами являлись префект претория и магистр оффиций. В каждой из двух префектур – Иллирик (с центром в Фессалонике) и Восток (с центром в Константинополе) префект обладал всей полнотой власти, кроме военной, фактически являясь императорским наместником. Наделенные большими налогово-административными и судебными полномочиями, префекты стремились расширить компетенцию за счет центрального гражданского управления, главой которого был магистр оффиций – руководитель секретариата василевса. Магистр оффиций выступал в роли координатора общеимперской администрации, в чей мандат входил надзор над всеми службами (officia), в том числе над канцеляриями префектов претория. В руках магистра оффиций также сосредоточились: обеспечение безопасности царского дворца, контроль над государственной почтой, штатом курьеров и тайных осведомителей, полицией, императорским церемониалом, дипломатическими делегациями и оружейными мастерскими; в подчинении магистра оказались также лимитаны – пограничная охрана.

Крушение Восточной Римской империи и ее неповоротливого бюрократического аппарата в VII в. привело к упразднению институтов и префектов претория, и магистра оффиций: их обязанности были распределены между отдельными чиновниками, ключевыми из которых стали логофет геникона , логофет дрома , логофет стад и логофет стратиотиков (стратиотской казны) . В новой Византии административно-территориальные функции префекта претория, последнее точное упоминание о котором относится к 626 г., перешли к стратигам фем, а фискальные – к логофету геникона. На смену же магистру оффиций как начальнику государственной почты и руководителю посольского ведомства пришел логофет дрома, а охрана василевса была доверена доместикам – командирам константинопольских гвардейских тагм. Правда, звание магистра сохранилось, постепенно превратившись в почетный титул: количество магистров увеличилось вначале до двух (старший из которых назвался протомагистром), к 899 г. – до 12, а к 968 г. – до 24.

Центральным фискальным учреждением – государственным казначейством – руководил логофет геникона , важнейшей заботой которого был сбор прямых и косвенных податей, а также составление списков налогоплательщиков. Организация специального налогового ведомства произошла не позднее 692 г., когда первым логофетом геникона являлся соратник Юстиниана II монах-расстрига Феодот. Будучи одним из основных бюрократов империи, логофет геникона обладал разветвленным и громоздким аппаратом c самым большим количеством сотрудников. При Комнинах роль логофета геникона сильно уменьшилась и, несмотря на попытки восстановить его прежнее положение, предпринятые Андроником I и василевсами династии Ангелов, после 1204 г. значение логофета геникона осталось сугубо титулярным.

Должность логофета дрома появилась в середине VIII в.: в 742 г. императорским послом к халифу Хишаму стал логофет Григорий; в 751 г. по подозрению в измене был казнен логофет Антиох, а в 759/60 г. на болгарской войне погиб логофет Лев. В сферу деятельности логофета дрома входили представление донесений, получение и обработка политической информации, управление государственной почтой, ведение иностранных дел, в т. ч. судебные разбирательства с зарубежными купцами, обслуживание и снабжение дипломатов и чиновников во время их командировок, надзор за эпискептитами (ревизорами). К XII в. влияние логофета дрома, нередко оказывавшегося ближайшим царским помощником, существенно расширилось, но после создания логофета секретов (см. ниже), пошло на спад.

Логофет стад (агелы) , начальные упоминания о котором относятся к первой половине IX в., отвечал за принадлежавший василевсу скот, табуны лошадей и митаты (конные заводы), а также императорские поместья (куратории) в Малой Азии, причем со второй трети Х в. по мере увеличения числа кураторий институционный вес логофета стад возрос.

Первым известным логофетом стратиотиков (стратиотской казны) является Юлиан – участник VI Вселенского собора 680 г. (см. Константин IV Погонат), – хотя есть данные о логофете Евстафии, жившим еще в начале VII в. На раннем этапе логофет стратиотской казны имел, очевидно, фискальную власть, но затем круг его компетенций сузился до права наложения или освобождения от податей солдатских хозяйств. После 1088 г. сведения о логофете стратиотиков, равно как и о логофете стад не встречаются.

В царствование Алексея I Комнина в своеобразного «председателя правительства», «первого министра» превратился логофет секретов , в середине XII в. нареченный великим логофетом.

Разделение обязанностей между логофетами и их департаментами не устраняло дублирования функций, поручавшихся сразу нескольким логофетам.

Иллюстрации:

Логофет дрома Феоктист (справа) на приеме у императора Михаила III и его матери Феодоры («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь