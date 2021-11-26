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ЛОГОФЕТ
ЛОГОФЕТ - в Византии название должности руководителя (начальника) разных, главным образом финансовых, ведомств (секретов).
(Греч. λογοθέτης). В VIII–XI веках наиболее известными должностями были Логофеты дрома (глава почтовой службы, ведавший иностранными делами), Логофеты геникона (глава налогового ведомства), Логофеты стратиотикона (ведавший воинскими наделами), Логофеты стад (начальник государственных пастбищ). В конце XI века появилась должность Логофета секретов (или великого Логофета), объединившего под своим контролем гражданские административные службы. Существовали также патриаршие логофеты.
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