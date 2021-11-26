ЛОГОФЕТ

ЛОГОФЕТ - в Ви­зан­тии на­зва­ние долж­но­сти ру­ко­во­ди­те­ля (на­чаль­ни­ка) раз­ных, главным образом фи­нан­со­вых, ве­домств (сек­ре­тов).

(Греч. λογοθέτης). В VIII–XI веках наи­бо­лее из­вест­ны­ми долж­но­стя­ми бы­ли Логофеты дро­ма (гла­ва поч­то­вой служ­бы, ве­дав­ший иностранными де­ла­ми), Логофеты ге­ни­ко­на (гла­ва на­ло­го­во­го ве­дом­ст­ва), Логофеты стра­тио­ти­ко­на (ве­дав­ший во­ин­ски­ми на­де­ла­ми), Логофеты стад (на­чаль­ник государственных па­ст­бищ). В конце XI века поя­ви­лась долж­ность Логофета сек­ре­тов (или ве­ли­ко­го Логофета), объ­е­ди­нив­ше­го под сво­им кон­тро­лем гражданские административные служ­бы. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же пат­ри­ар­шие ло­го­фе­ты.

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