ЛЕВ VI

Византийский император в 886-912 гг., сын императора Василия I и его второй жены Евдокии Ингерины, соправитель с 6 января 870 г., представитель Македонской династии .

После смерти в 879 г. Константина – любимого сына Василия I от первой супруги – Лев VI стал наследником престола, но не ладил с василевсом. Согласно спекулятивной версии, неприязнь между отцом и сыном провоцировало то, что Лев, возможно, ребенок Михаила III: Евдокия Ингерина, прежде чем выйти замуж за Василия I, была любовницей Михаила, вскоре свергнутого и убитого Василием. Впрочем, предположение об ином отцовстве Льва VI не может быть доказано, и традиционно считается, что он – все же родной сын Василия Македонянина.

Внутренняя политика Льва VI ознаменовалась упрочением влияния константинопольского чиновничества, сплотившегося вокруг Стилиана Заутцы. Василий I сделал этериарха (командующий императорскими телохранителями) и протоспафария (см. Синклит) Стилиана наставником Льва, а в первые годы царствования своего воспитанника Заутца получил должность логофета дрома и превратился в могущественного временщика. Вероятно, карьерному росту Стилиана в немалой степени способствовало то пикантное обстоятельство, что его дочь Зоя стала любовницей Льва VI, в связи с чем Заутца ок. 888/89 г. удостоился эксклюзивного титула василеопатора (букв. «отец императора»), помещавшегося вне разрядов табели о рангах. Возглавив государственную администрацию, Стилиан Заутца сменил многих выдвиженцев Василия I, в том числе в высшем духовенстве. Уже в декабре 886 г. был низложен константинопольский патриарх Фотий I, а на его место заступил 16-летний брат Льва VI Стефан, после смерти которого в 893 г. кафедру вновь занял человек Стилиана Антоний II Кавлеа. Стремясь увеличить социальную базу правительства, Заутца заигрывал с торгово-ремесленной верхушкой Константинополя: в частности, василеопатор наделил льготами крупное столичное купечество (см. Книга эпарха).

Несомненным достижением Льва VI является реализация программы «очищения древних законов» (анакатарсиса), некогда инициированной Василием I. Вдохновителем и координатором этой кодификации опять же был Стилиан Заутца, о чем косвенно свидетельствует то, что с его внезапной кончиной в 899 г. законотворческая активность Льва резко снизилась. Переработка законодательства Юстиниана I выразилась в пространной компиляции под названием «Василики» («Царские книги»), подготовленной комиссией под председательством протоспафария Симватия. Написанные по-гречески «Василики», хотя и не избежали известной терминологической путаницы, вытеснили «Corpus iuris civilis»: они систематически излагали материал и стали основой византийской юриспруденции.

В царствование Льва VI завершился еще один процесс, начавшийся двумя столетиями ранее – «воссоздание (хотя и в новом обличье) того громоздкого аппарата управления, который сложился в V – VI вв., но был частью разрушен, частью упрощен в эпоху нашествия варваров и внутренних коллизий» (Г.Г. Литаврин). К концу IX в. Византия приобрела классический облик как сильно централизованная военно-бюрократическая монархия, у кормила которой стоял избранный Богом василевс – единоличный хозяин «государства-дома», первый чиновник империи, верховный главнокомандующий, судья и законодатель, защитник веры и церкви, хранитель ромейской ойкумены. Императорские новеллы фактически и юридически закрепили сосредоточение всех властных нитей у столичной бюрократии. Правда, смерть Стилиана Заутцы привела к определенной перегруппировке в правящей верхушке, где лидерство перешло к креатурам дворцовой знати – крещенному пленному арабу паракимомену и евнуху Самоне, а затем к Константину, также евнуху и паракимомену (паракимомен – главный спальничий, начальник китонитов – охранников императорских покоев, китона).

Организационно-административные успехи Льва VI не могли предотвратить династический кризис, наметившийся в 900-е гг.: возраст императора подходил к 40-летию, но после трех браков у него отсутствовало потомство. Первую жену – Феофано – Льву отыскал сам Василий I ок. 883 г. Супружество не было счастливым и Лев VI, не разведясь с Феофано, еще при жизни отца сошелся с Зоей Заутцей. Со смертью Феофано в 895/96 г. Лев узаконил связь с любовницей, но Зоя Заутца скончалась в 899 г., ненадолго пережив своего отца Стилиана. Третий брак василевса с Евдокией Ваяни, заключенный в 900 г., оказался скоротечен: год спустя Евдокия умерла при родах вместе с сыном Василием. Бездетность вынуждала Льва VI жениться в четвертый раз, незаконный с канонической точки зрения, и поэтому отношения василевса с новой фавориткой Зоей Карбонопсиной требовали специального разрешения церкви. Однако по мысли царя легитимация четвертого брака не подразумевала серьезных затруднений: когда в 901 г. скончался патриарх Антоний II, его преемником Лев VI назначил одного из личных императорских секретарей, т.н. мистика (букв. «секретный») Николая, но предстоятель не оправдал надежд Льва и воспротивился женитьбе василевса на Карбонопсине. Между тем в мае 905 г. Зоя родила желанного наследника – Константина (VII) – и, несмотря на неблагоприятную позицию официального клира, в апреле 906 г. Лев тайно обвенчался с Зоей. Узнав о состоявшемся бракосочетании, Николай Мистик отрешил императора от причастия и запретил ему вступать в храм: теперь размолвка с патриархом стала достоянием гласности.

Именно в тот момент, когда вопрос о четвертом браке Льва VI и, следовательно, о прерогативах его единственного сына принял чрезвычайную остроту, Константинополь впервые за несколько десятилетий столкнулся с военным мятежом, вдохновленным провинциальной аристократией. В сентябре 906 г. видный командир Андроник Дука, враждовавший с евнухом Самоной, не вынес его интриг и с отрядом верных бойцов забаррикадировался в крепости Кавала (у Икония, ныне Конья). Опираясь на базу в Кавале, Дука замышлял овладеть столицей и короной, для чего обратился за помощью к сарацинам. Хотя планы Андроника не нашли глубокого сочувствия при дворе, но, как выяснилось из перехваченной секретной переписки, содействие Дуке обещал патриарх Николай. Так и не сумев заручиться широкой поддержкой, Андроник Дука в феврале 907 г. пробился к мусульманам и умер ок. 910 г., а изобличенный в государственной измене Николай Мистик 1 февраля 907 г. потерял кафедру и отрекся от сана. В том же году новый патриарх, бывший императорский духовник Евфимий подтвердил венчание Льва VI и Зои Карбонопсины и признал законность прав Константина (VII).

В сфере внешней политики удача в целом обходила Льва VI стороной. В 894 г. он втянул империю в продолжительную конфронтацию с князем Болгарии Симеоном I Великим. Вспыхнув как таможенная война Византии против Болгарии, конфликт незамедлительно перерос в вооруженную фазу, в которой фортуна сопутствовала Симеону. Константинополь подкупом склонил к нападению на Болгарию венгров, но Симеон I при участии печенегов вытеснил венгров в Паннонию и затем, вторгшись в пределы империи, летом 896 г. наголову разбил ромеев при Булгарофигоне (Бабаэски). Мир с болгарами, купленный ценой ежегодной выплаты дани и территориальных утрат, позволил Византии повернуться к проблемам на Востоке, где арабы интенсифицировали морские атаки малоазийского побережья и наступление в Киликии. Ок. 900 г. положение в Анатолии стабилизировалось: стратиг фемы Фракисия Никифор Фока-старший произвел рейд вглубь халифата и возвратился через горные проходы Киликии с большой добычей, а в 904 г. Андроник Дука одолел сарацин при Германикее (Кахраманмараш). Позднее в 910-е гг. армянский динат Млех-Ментц отвоевал у сарацин область на юго-востоке Малой Азии с новопостроенными крепостями Ликанд и Цаманд.

Тем временем обострилась ситуация на Западе: 1 августа 902 г. мусульмане захватили Таормину – последний крупный оплот ромеев в Сицилии. Особенно драматическая обстановка сложилась в Греции: в 902 г. арабы покорили фессалийский город Димитриада, а 31 июля 904 г. не выдержала осады Фессалоника. Второй по значению город Византии был взят и разграблен Львом Триполитанином – ренегатом, который, будучи уроженцем Атталии (Анталья), попал в плен к сарацинам и принял ислам. Беспрецедентным провалом ромейской обороны в Греции воспользовался Симеон I: шантажируя империю войной, он вырвал у деморализованного Константинополя новые уступки в порубежном районе. Под нажимом Болгарии Лев VI санкционировал выгодное ей изменение границы, которая пролегла в 20 км от разоренной мусульманами Фессалоники. Череду поражений прекратил протоасекрит (начальник царской канцелярии) и логофет дрома Имерий (дядя Зои Карбонопсины): 6 октября 905/08 г. он рассеял арабский флот в Эгейском море. Впрочем, в 911 г. экспедиция Имерия (уже в чине друнгария флота) на Крит закончилась безрезультатно, а по дороге домой в апреле 912 г. византийская эскадра была полностью разгромлена у о. Хиос Львом Триполитанином и другим ренегатом Дамианом.

Давно страдавший желудочной болезнью Лев VI умер месяц спустя.

Как ученик патриарха Фотия Лев VI являлся одним из образованнейших людей средневековой Византии, заслужив прозвище «Мудрый» («Философ»). Авторству императора принадлежат проповеди и речи, церковные стихотворения, военный трактат «Тактика», более 100 новелл; под руководством Льва был создан правовой сборник «Прохирон».

Сочинения:

Лев VI Мудрый. Тактика Льва / Изд. подг. В.В. Кучма; Отв. ред. Н.Д. Барабанов. СПб., 2012.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

Псамафийская хроника / Предисл., перев., комм. А.П. Каждана // Две византийские хроники Х в. М., 1959;

Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации :

Император Лев VI (солид, нач. Х в.);

Император Лев VI перед Христом (собор св. Софии. Константинополь. Фрагмент);

Император Василий I и его сын-соправитель Лев VI («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Низложение константинопольского патриарха Фотия в 886 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Император Лев VI и его советники («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Битва при Булгарофигоне («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Захват арабами Фессалоники в 904 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Крещение Константина VII Багрянородного константинопольским патриархом Николаем I 01.906 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Коронация Константина VII Багрянородного в качестве соправителя своего отца Льва VI и дяди Александра в 908 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь