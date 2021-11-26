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ЛЕВ IV ХАЗАРИН
ЛЕВ IV ХАЗАРИН - византийский император.
Сын Константина V Копронима и его первой жены Ирины Чичак, дочери хазарского кагана Вирхора. Соправитель отца с 751 года.
В 769 году женился на афинянке Ирине. В 776 году закрепил наследование престола за сыном Константином VI, нейтрализовав заговор своих пяти сводных братьев. Принял бежавшего из Болгарии хана Телерига (крещён, породнился с императорским домом); боролся с арабами в Малой Азии и Сирии. Завещанную отцом политику иконоборчества проводил пассивно, но активизировал незадолго до кончины, раскрыв заговор во главе с Ириной, тайной иконопочитательницей.
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