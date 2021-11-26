ЛЕВ ХИРОСФАКТ
ЛЕВ ХИРОСФАКТ - византийский поэт и дипломат.
Принадлежал к высшей византийской аристократии, состоял в родстве с невенчанной женой императора Льва VI Мудрого Зоей Карвонопсидой. Придворную карьеру начал при Василии I Македонянине, при Льве VI между 886 и 896 годами получил высшие придворные титулы магистра, проконсула и патрикия.
Участвовал в трёх посольствах в Болгарию к царю Симеону (переписка Льва Хиросфакта с Симеоном сохранилась и является важным источником по истории византийско-болгарских отношений) и в Багдад в 906 года. В 907 году Лев Хиросфакт отправлен в ссылку, позднее вернулся в Константинополь и после участия в неудачной попытке узурпации трона Константином Дукой (913) заключён в Студитский монастырь.
Обширное литературное наследие Льва Хиросфакта включает литургическую поэзию, толкования на Священное Писание, анакреонтическую придворную поэзию, ямбы «На термальные источники в Пифии» («Εἰς τὰ ἑν Πυθίοις Θερμά», после 908 года, по другим данным, после 911 года). Многие сочинения приписываются Льву Хиросфакту условно; возможно, в действительности они принадлежат Льву VI Мудрому или Льву Философу (Математику).
Основное произведение Льва Хиросфакта - поэтическое сочинение в неоплатоническом духе «Богословие в тысяче строк» («Χιλιόστιχος Θεολογία »), являющееся классическим образцом литературы так называемого Македонского возрождения и посвящённое наследнику престола Константину VII Багрянородному. Сохранились инвективы против Льва Хиросфакта, созданные Константином Родосским и Арефой Кесарийским, в которых его обвиняют в чрезмерном увлечении языческой философией.
Сочинения:
Theologia / Ed. I. Vassis. B.; N. Y., 2002.