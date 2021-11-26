ЛЕВ ХИРОСФАКТ

ЛЕВ ХИРОСФАКТ - византийский поэт и дипломат.

При­над­ле­жал к выс­шей ви­зантийской ари­сто­кра­тии, со­сто­ял в род­ст­ве с не­вен­чан­ной же­ной императора Льва VI Муд­ро­го Зо­ей Кар­во­ноп­си­дой. При­двор­ную карь­е­ру на­чал при Ва­си­лии I Ма­ке­до­ня­ни­не, при Льве VI ме­ж­ду 886 и 896 годами по­лу­чил выс­шие при­двор­ные ти­ту­лы ма­ги­ст­ра , про­кон­су­ла и пат­ри­кия.

Уча­ст­во­вал в трёх по­соль­ст­вах в Бол­га­рию к ца­рю Си­ме­о­ну (пе­ре­пис­ка Льва Хиросфакта с Си­ме­о­ном со­хра­ни­лась и яв­ля­ет­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­тории ви­зантийско-болгарских от­но­ше­ний) и в Ба­гдад в 906 года. В 907 году Лев Хиросфакт от­прав­лен в ссыл­ку, позд­нее вер­нул­ся в Кон­стан­ти­но­поль и по­сле уча­стия в не­удач­ной по­пыт­ке узур­па­ции тро­на Кон­стан­ти­ном Ду­кой (913) за­клю­чён в Сту­дит­ский мо­на­стырь.

Об­шир­ное литературное на­сле­дие Льва Хиросфакта вклю­ча­ет ли­тур­гическую по­эзию, тол­ко­ва­ния на Свя­щен­ное Пи­са­ние , анак­ре­он­тическую при­двор­ную по­эзию, ям­бы «На тер­маль­ные ис­точ­ни­ки в Пи­фии» («Εἰς τὰ ἑν Πυθίοις Θερμά», по­сле 908 года, по другим дан­ным, по­сле 911 года). Многие со­чи­не­ния при­пи­сы­ва­ют­ся Льву Хиросфакту ус­лов­но; воз­мож­но, в дей­ст­ви­тель­но­сти они при­над­ле­жат Льву VI Му­дро­му или Льву Фи­ло­со­фу (Ма­те­ма­ти­ку).

Основное про­из­ве­де­ние Льва Хиросфакта - по­этическое со­чи­не­ние в не­оп­ла­то­ническом ду­хе «Бо­го­сло­вие в ты­ся­че строк» («Χιλιόστιχος Θεολογία »), яв­ляю­щее­ся клас­сическим об­раз­цом литературы так называемого Ма­ке­дон­ско­го воз­рож­де­ния и по­свя­щён­ное на­след­ни­ку пре­сто­ла Кон­стан­ти­ну VII Баг­ря­но­род­но­му. Со­хра­ни­лись ин­век­ти­вы про­тив Льва Хиросфакта, соз­дан­ные Кон­стан­ти­ном Ро­дос­ским и Аре­фой Ке­са­рий­ским, в ко­то­рых его об­ви­ня­ют в чрез­мер­ном ув­ле­че­нии языческой фи­ло­со­фи­ей.

Сочинения:

Theologia / Ed. I. Vassis. B.; N. Y., 2002.