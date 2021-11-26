ЛЕВ ДИАКОН

Византийский историк, автор «Истории», посвященной событиям 959-75 гг. (с экскурсами вплоть до 989 г.).

Лев Диакон происходил из незнатной, но состоятельной семьи. Он изучал риторику в Константинополе и затем был патриаршим, а в 975-80 гг. придворным императорским диаконом. В 986 г. сопровождал Василия II в неудачном походе на болгар; после 996 г. достоверные сведения о судьбе Льва Диакона отсутствуют.

Ок. 992 г. на основе личных наблюдений и сообщений очевидцев Лев Диакон создал «Историю», представляющую большую ценность в качестве источника по истории войн Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия, а также балканских экспедиций киевского князя Святослава Игоревича. Диакон симпатизирует Никифору II и в «Истории» победные царствования Фоки и Цимисхия противопоставляются провальному началу правления Василия II. Впрочем, пожалуй, это не помешало Льву Диакону стать приближенным императора Василия: в 996 г. Лев написал энкомию, восхваляющую василевса и осуждающую его предшественников.

Сочинения:

История / Пер. М.М. Копыленко, комм. М.Я. Сюзюмова, С.А. Иванова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1988;

The History of Leo the Deacon: Byzantine military expansion in the Tenth century / Introd., transl., and annotations by A.-M. Talbot and D.F. Sullivan. Washington, 2005.

Автор статьи: А. Н. Слядзь