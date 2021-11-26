КОСМА ИНДИКОПЛОВ
КОСМА ИНДИКОПЛОВ - автор географический сочинения «Христианская топография».
Византийский купец из Александрии (Египет), занимался торговлей на Красном море, в 520-540-х годах побывал в Аксуме (ныне Эфиопия), странах Персидского залива, в Иране, Южной Индии и на о. Тапробана (ныне Шри-Ланка).
В 540-х годах Косма Индикоплов принял монашество и работал над своими трудами в монстырь Св. Екатерины на Синае.
В «Христианской топографии» Косма Индикоплов дал много важных сведений о жизни в странах, которые посетил. Косма Индикоплов резко отрицательно относился к античной учёности, воспринимая её как языческое заблуждение. Он отрицал представление о шарообразности Земли, к тому времени утвердившееся в античной науке. По его мнению, плоская Земля окружена Мировым ок. и заключена в полусферу небесной тверди, над куполом которой находятся вторые небеса, образующие рай. Под земной поверхностью существует пространство ада, где обитают демоны.
Богословские взгляды Космы Индикоплова близки к несторианству. Он с пиететом относился к воззрениям Феодора Мопсуестийского и других основателей несторианского учения, пользовался трудами александрийского философа Иоанна Филопона.
Сочинение Космы Индикоплова - важное свидетельство о присутствии римских и затем византийских торговых факторий и поселений на западном побережье Индии. По сведениям Космы Индикоплова, в Индии и Тапробане в его время существовали общины христиан несторианского толка. «Христианская топография» была популярна в средние века в Византии, хотя взгляды Космы Индикоплова отвергались частью элиты византийского общества (в IX веке его критиковал патриарх Фотий).
Возможно, уже оригинальная рукопись сочинения была снабжена иллюстрациями самим Космой Индикопловым. Это изображения стран света, земли, астрономических явлений, редких животных и растений разных стран, персонажей из Священного Писания, христианских реликвий, в т. ч. Св. Креста, и др. примечательных для автора и читателей явлений. Известны три греческие, богато иллюстрированные рукописи топографии: Vaticanus gr. 699 (IX век), Sinaiticus gr. 1186 (XI век) и Florence. Laur. plut. 9.28 (XI век).
«Христианская топография» переведена на славянский язык и стала известна на Руси не позднее XIV века, пользовалась популярностью и, как правило, богато иллюстрировалась. Косма Индикоплов также составил богословские комментарии на Песнь Песней Соломона и Псалтирь, сохранившиеся фрагментарно.
Иллюстрации:
«Косма Индикоплов». Миниатюраиз «Христианской топографии» (Книга нарицаема Козьма Индикоплов). 1495. Ярославль. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.