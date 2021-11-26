КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА

Кодификaция Юстиниaна — знаменитое собрание византийского императора Юстиниана римских законов и сочинений юристов, бывшее на протяжении многих веков главным источником права большинства европейских стран.

Римские императоры давно стремились упорядочить накопившиеся за многие века законы и сочинения юристов. О кодификации мечтал еще в I в. до н. э. Гай Юлий Цезарь . Попытку кодификации предпринимал в V в. император Феодосий II . Однако вполне успешной стала лишь кодификация VI в. 13 февраля 528 император Юстиниан создал комиссию из 10 человек с участием Трибониана , и уже 7 апреля 529 был обнародован кодекс Юстиниана, вобравший в себя все императорские конституции I—VI вв. Обрадованный успехом Юстиниан решил сделать то же самое и с так называемым древним правом (ius vetus), то есть сочинениями римских юристов, их комментариями к цивильному и преторскому праву. 15 декабря 530 он издал указ о создании комиссии из 15 человек во главе с Трибонианом. Тот взял себе двух профессоров из Константинопольской академии (Теофил и Кратин) и двух — из Беритской академии (Дорофей и Анатолий), в комиссию вошли также 11 адвокатов. Задача комиссии — написание Дигест, то есть извлечений из классических римских юристов — была завершена к 16 декабря 533. Одновременно Трибониан, Теофил и Дорофей по поручению Юстиниана подготовили Институции — учебник для студенчества. 21 ноября 533 императорским указом, обращенным к юношеству, Институции Юстиниана были санкционированы. Наконец, 16 ноября 534 вышла новая редакция кодекса — добавлено более 300 новых конституций Юстиниана. Уже после смерти Юстиниана к трем основным частям корпуса были добавлены так называемые Новеллы, то есть собрание императорских конституций, вышедших уже после издания кодекса в 535—556. Сам Юстиниан назвал свое творение «храмом римской юстиции», средневековые юристы присвоили ему наименование «Корпуса гражданского права» (Corpus iuris civilis). Содержание частей корпуса таково:

1. Институции. Состоят из 4 книг, которые в свою очередь делятся на титулы и параграфы. Здесь дано известное определение права: «Юстиция заключается в постоянной и твердой воле воздавать каждому свое. Юриспруденция же есть познание божеских и человеческих дел, понимание справедливого и несправедливого». По структуре и содержанию — это в значительной мере повторение Институций Гая: в 1-й книге — лица, то есть определение различных статусов лиц, во 2-й и 3-й книгах — вещи, то есть юридические категории вещей, право собственности и сервитуты, наследственное право и обязательства, в 4-й книге — система исков.

2. Дигесты. Состоят из 50 книг, каждая из которых делится на титулы и параграфы. Дигесты вобрали в себя цитаты из почти 2 тыс. сочинений 39 юристов. Общий объем Дигест — 150 тыс. строк. 1-я книга: общие вопросы права, краткий очерк истории права и публичное право. Со 2-й по 46-ю книгу — частное право; 47—48-я книги — уголовное право; 49-я книга — апелляции, фискальное и военное право; 50-я книга — административное право, правила и определения. Внутри каждого титула каждой книги (кроме 30—32-й) цитаты располагаются в следующем порядке: а) цитаты из сочинений, комментирующих цивильное право; в большинстве случаев это комментарии к Сабину, отсюда эта часть стала называться массой Сабина; б) цитаты из сочинений к преторскому эдикту, отсюда название — масса эдикта; в) выдержки из сочинений по типу юридических ответов (responsa): так как чаще всего это были ответы Папиниана, то данная часть получила название масса Папиниана; г) добавочные цитаты — Appendix. Видимо, над ними работали три подкомиссии, каждая со своим типом сочинений — отсюда выявленное деление на 3 основных массы.

Ученые обнаружили в текстах цитат из классических юристов многочисленные интерполяции, то есть замены, сделанные комиссией для сближения положений классических юристов с юстиниановским действующим правом. Например, во всех текстах слово mancipatio было заменено на traditio.

3. Кодекс. Состоит из 12 книг (в подражание законам XII таблиц). 1-я книга посвящена церковному праву, источникам права и праву магистратов. 2—8-я книги — частное право; 9-я книга — уголовное право; 10—12-я — положения о государственном управлении.

4. Новеллы. Содержит 122 новеллы. Древнейший их сборник относится к 556, написан проф. Юлианом из Константинополя . Наиболее полное собрание более позднего времени содержит 168 новелл.

О самом Юстиниане известно, что его дядя был родом из простых иллирийских крестьян (совр. Сербия). Тем не менее, Юстиниан прекрасно владел латынью, получил блестящее юридическое образование. Был энергичен, доступен простому народу, ненавидим аристократией. О его правлении современники отзывались весьма противоречиво. Для юристов Средних веков и Нового времени «Corpus iuris civilis» был почти Библией, «писанным разумом», но и по сей день он остается основой всего европейского, так называемого романо-германского права. В России К. Ю. через посредничество Византии также служила одним из основных источников права (см. Кормчую книгу XII в. ), а сам Юстиниан причислен к лику святых. Со времен Петра I и особенно в XIX в. в России наряду с византийским утверждается романо-германский вариант рецепции римского права.

Ист.: Институции Юстиниана / Пер. Д. Расснера. СПб., 1888; Дигесты Юстиниана / Пер. И. С. Перетерского. М., 1984; Дигесты Юстиниана. Том I—VIII / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2002—2006; Прокопий Кесарийский. Тайная история / Пер. А. А. Чекаловой. М., 1993; Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана / Пер. М. В. Левченко. М., 1996.

Лит.: Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая характеристика. М., 1956; Кулаковский Ю. А. История Византии. 518—602 гг. Т. 2. СПб., 1996.