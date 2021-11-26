КОДЕКС ЮСТИНИАНА (Codex Justinianus)
Одна из составных частей кодификации (Corpus juris civilis), составленной при императоре Юстиниане.
Наряду с Дигестами и Институциями К. Ю. представлял собой систематич. изложение визант. права. Первое издание кодекса подготовлено в 528 комиссией из 10 членов, куда вошли юристы и сановники Вост. Рим. империи. Оно включало имп. конституции (важнейшие указы) от имп. Адриана (2 в.) до самого Юстиниана и отражало те изменения, которые произошли в римском праве под греч., вост. и христианским влияниями, а также под влиянием работ «классических» юристов. Значение имп. законодательства возросло в связи с восстановлением имп. порядков в кон. 3 в. Законы и имп. указы предшествующих веков были объявлены «старым» правом (jus vetus), а текущее имп. законотворчество стало именоваться термином «законы» (leges). Вышли из употребления имп. конституции в виде мандатов; преобладающей формой общего имп. указа (constitutio generalis) стали эдикты (edictum); указы, даровавшие привилегии, стали именоваться прагматич. санкциями (sanctio pragmatica) и т. д. Поэтому в К. Ю., в отличие от прежних собраний законов, в разделе об источниках права рассмотрены и другие, помимо имп. конституций, источники – имп. рескрипты, прагматич. санкции и др. В ходе последующей кодификаторской работы ряд спорных вопросов, связанных с расхождением во мнениях цитируемых в суде «классических» юристов, был прояснён путём издания отдельных имп. конституций (т. н. Пятьдесят решений – Quinquaginta decisiones); для преобразования «старого» права было издано св. 200 новых законов, причём некоторые институты были устранены, другие преобразованы. Это сделало необходимым переработку К. Ю., приведение его в соответствие с новыми реалиями. В 534 была опубликована 2-я, исправленная, редакция К. Ю. – Codex repetitae praeleclionis. Включает 4652 отрывка из имп. конституций. Состоит из 12 книг, излагающих: церковное право и обязанности гос. служащих (кн. 1); частное право – имущественные и прочие отношения (книги 2–8); уголовное право (кн. 9); административное и финансовое право (книги 10–12). Книги распадаются на титулы, титулы – на отд. имп. постановления (leges или constitutiones), расположенные в хронологич. порядке. С принятием К. Ю. было запрещено ссылаться на старые законы, которые в него не вошли, под угрозой быть обвинённым в фальсификации. Кодекс был утверждён имп. подписью, с него были сняты копии и разосланы судьям европейских, азиатских, а впоследствии и африканских провинций.
Исторические источники:
Кодекс Юстиниана // Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. 1.
Автор: В. Г. Графский.