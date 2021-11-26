КЛИМЕНТ ОХРИДСКИЙ

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИЙ - епи­скоп Ве­лич­ский (Дрем­виц­кий, Драгóвичский, Сло­вен­ский), про­све­ти­тель, уче­ник и по­сле­до­ва­тель Ки­рил­ла и Ме­фо­дия , соз­да­тель ох­рид­ской книж­ной шко­лы.

Согласно агиографическим источникам (не всегда надёжным), Климент Охридский входил в число учеников Мефодия ещё в бытность того в 850-е годы главой славянской архонтии (княжества), позднее находился вместе с ним в монастыре Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря. Климент Охридский сопровождал Константина (Кирилла) и Мефодия в Моравию, затем в Рим, где весной 868 года, по всей видимости, был рукоположен в сан священника и получил духовное имя в честь епископа Римского святого Кли­мен­та I , при об­ре­те­нии мо­щей ко­то­ро­го в Кор­су­ни (Хер­со­не­се) он при­сут­ст­во­вал.

После смерти Кирилла Климент Охридский вместе с Мефодием отправился в Паннонию, сопровождал Мефодия во время его швабского заточения, принимал активное участие в переводческой деятельности своего учителя. После смерти Мефодия Климент Охридский совместно с другим учеником Мефодия Гораздом защищал славянское богослужение от нападок немецкого духовенства, за что в конце 885 года в числе учеников славянских просветителей подвергся гонению.

В 886 году Климента Охридского и его спутников охотно принял болгарский князь Борис I и вскоре отправил Климента Охридского в качестве дидаскала (учителя в священном сане) на юго-запад Болгарии для обучения болгар славянской письменности. Для этого были открыты училища в Охриде, Деволе, Главинице и др. По замыслу Бориса I, надлежало постепенно заменить греческий язык как язык богослужения и администрации на славянский. Центром просветительской деятельности стал основанный Климентом Охридским близ Охрида монастырь Святого Пантелеймона.

Источники сообщают о тысячах учеников Климента Охридского. В 893 году на церковно-народном соборе, созванном болгарским царём Симеоном в новой столице Преславе, было принято официальное решение о смене литургического языка. Тогда же (893-894 годы) состоялась епископская хиротония Климента Охридского (местоположение и границы его епархии устанавливаются лишь приблизительно).

Климент Охридский писал на созданной Кириллом и Мефодием глаголице. Предположение о том, что Климент Охридский был создателем кириллицы, маловероятно. Его литературная и переводческая деятельность совершалась в тесном сотрудничестве с другими ближайшими учениками святых Кирилла и Мефодия, в первую очередь с Кон­стан­ти­ном Пре­слав­ским и Наумом Охридским. В результате не позднее середины 910-х годов в Болгарии создан полноценный славяноязычный аналог византийского корпуса церковных книг, включающего литургические, го­ми­ле­тических иагиографические тексты, что явилось завершением начинаний святых Кирилла и Мефодия.

Наиболее значителен вклад Климента Охридского в развитие славянской гомилетики и гим­но­гра­фических сочинений Климента Охридского для Минеи и Октоиха, снабжённых акростихом с именем автора, в том числе установлено авторство Климента Охридского в отношении одной из редакций Минеи общей (сборника служб отдельным ликам святых).

На рубеже X-XI веков переводы и оригинальные сочинения Климента Охридского попали на Русь. Его гимнографические и гомилетические сочинения оказали большое воздействие на творчество позднейших средневековых славянских, в том числе русских, авторов.

Почитание Климента Охридского началось вскоре после его смерти, когда его учениками были написаны служба ему, стилистически чрезвычайно близкая к гимнографическим творениям самого Климента Охридского, и житие (не сохранилось). На протяжении XI-XIV веков создавались греческие службы Клименту Охридскому, позднее переведённые на славянский язык. Мощи Климента Охридского были перенесены из разрушенного собора монастыря Святого Пантелеймона в церкви Богородицы Перивлепты в Охриде.

Климент Охридский особо почитается в современной Болгарии и Македонии, его именем названы университеты и библиотеки. Дни памяти Климента Охридского - 27 июля (9 августа) (по календарю Русской православной церкви), 27 июля (9 августа) и 25 ноября (8 декабря) (по календарю Болгарской православной церкви); в Римско-католической церкви - 27 июля.

Сочинения:

Събра­ни съчи­не­ния. Со­фия, 1970–1973. Т. 1–3

Стан­чев К., По­пов Г. Кли­мент Ох­рид­ски. Жи­вот и твор­че­ст­во. Со­фия, 1988. С. 160–169

Кра­ше­нин­ни­ко­ва О.А. Древ­не­сла­вян­ский Ок­то­их св. Кли­мен­та, ар­хи­епи­ско­па Ох­рид­ско­го. М., 2006. С. 39–211.

Иллюстрация:

Кли­мент Ох­рид­ский. Ико­на из це­рк­ви Свя­то­го Кли­мен­та в Ох­ри­де. 14 в. Архив БРЭ.

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