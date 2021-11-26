КЛИМЕНТ

КЛИМЕНТ - византийский поэт, гимнограф , преподобный, исповедник.

Све­де­ния о био­гра­фии Клименте край­не скуд­ны: из ано­ним­но­го ка­но­на из­вест­но, что он под­ви­зал­ся в Ви­фи­нии на горе Олимп и по­стра­дал от го­не­ний ико­но­бор­цев . Ра­нее Климент ото­жде­ст­в­ля­ли с Кли­мен­том, игу­ме­ном Сту­дий­ско­го монастыря, од­на­ко позд­нее эту ги­по­те­зу от­верг­ли.

Климент - ав­тор около 30 ка­но­нов Бо­го­ро­ди­це , ар­хан­ге­лам, вет­хо­за­вет­ным пат­ри­ар­хам и хри­сти­ан­ским свя­тым ( Ио­ан­ну Ле­ст­вич­ни­ку , Ни­ки­те Ме­ди­кий­ско­му, Ни­ко­лаю Мир­ли­кий­ско­му и др.).

Все ка­но­ны Климента име­ют ха­рак­тер­ные фор­маль­ные при­зна­ки [«двой­ной» ак­ро­стих, бо­го­ро­дич­ный тро­парь (фео­то­ки­он) в кон­це ка­ж­дой пес­ни и др.]. Сре­ди про­из­ве­де­ний Климента «Мо­леб­ный ка­нон» и це­ре­мо­ни­аль­ные ка­но­ны (на по­гре­бе­ние свя­щен­ни­ка, на смерть игу­ме­на и др.). В современной греческой тра­диции дни па­мя­ти - 30 ап­реля и 27 мая.

Сочинения:

Clemente innografo e gli inediti canoni ce­rimoniali / Cura di M. A. Magrì. Roma, 1979.

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