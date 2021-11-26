КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ - славянские про­све­ти­те­ли, соз­да­те­ли славянского ал­фа­ви­та и литературного язы­ка, пер­вые пе­ре­во­дчи­ки с гре­че­ско­го на славянский язык, про­по­вед­ни­ки хри­сти­ан­ст­ва , свя­тые рав­но­апо­столь­ные.

Согласно житиям, братья Кирилл (до принятия монашества - Константин) [около 827 года, Солунь (Фессалоники) - 14.02.869 года, Рим] и Мефодий (имя до принятия монашества неизвестно) [около 815 года, Солунь (Фессалоники) - 06.04.885 года, Велеград] происходили из семьи друнгария (византийского военачальника и администратора среднего ранга). Мефодий в молодости поступил на государственную службу, некоторое время управлял областью со славянским населением, затем удалился в монастырь. Константин получил образование в Константинополе, среди его учителей был будущий патриарх Константинопольский святитель Фо­тий . Завершив образование, Константин занял должность библиотекаря храма Святой Софии в Константинополе, по другой версии, - должность скевофилакса (соборного ризничего). Оставив столицу, он поселился в одном из монастырей Малой Азии. В течение некоторого времени преподавал философию в Константинополе, участвовал в полемике с иконоборцами (смотрите Ико­но­бор­че­ст­во ).

В 855-856 годах Константин принимал участие в так называемой сарацинской миссии в столицу Арабского халифата, где, согласно житию, вёл богословские дискуссии с мусульманами. В 860-861 годах в составе дипломатической миссии ездил в Хазарский каганат, вёл полемику с иудеями и мусульманами. Во время этого путешествия Константин обрёл близ Корсуни (смотри Херсонес) мощи священномученика Кли­мен­та I , па­пы Рим­ско­го; часть мо­щей он за­брал с со­бой.

Согласно житиям Кирилла и Мефодия, прибывшее в конце 862 года к византийскому императору Михаилу III посольство от великоморавского князя Ростислава просило прислать в Моравию «учителя» для изложения на славянском языке христианской веры. Миссия была поручена Константину и Мефодию, которые хорошо знали славянский язык. В Константинополе при подготовке к поездке Константин составил для славян алфавит (глаголицу), представляющий собой самостоятельную графическую систему. Глаголица основывается на фонематическом принципе: в целом для неё характерно одно-однозначное соответствие между фонемой и буквой. Создав алфавит и систему письма, Константин приступил к переводу с греческого языка богослужебного Евангелия. Первая записанная славянская фраза (Ин. 1:1) на глаголице имела вид (на кириллице - искони вѣ слово). Главной заслугой братьев-просветителей является то, что благодаря их трудам на базе бесписьменного славянского диалекта сложился книжно-письменный язык, пригодный для перевода Священного Писания и богослужебных текстов, способный передать сложнейшие богословские идеи и особенности византийской богослужебной поэзии (смотрите Старославянский язык, Церковнославянский язык).

В конце 863 года Константин и Мефодий отправились в Великую Моравию, где продолжили переводческую деятельность. На славянский язык были переведены Апостол, Псал­тирь , ряд богослужебных текстов, сочинение «Написание о правой вере» (в основе перевода лежит «Большой апологетик» Никифора Константинопольского) - краткое изложение основных догматов христианского вероучения, а также составлено стихотворное предисловие к Евангелию («Проглас»). Одновременно с этим активно шло обучение местных жителей славянской письменности. Успех миссионеров вызвал недовольство немецких священников, служивших в моравских церквах на латыни. В спорах с Константином и Мефодием они утверждали, что богослужение может совершаться лишь на одном из трёх языков: еврейском, греческом и латинском, на которых, согласно Евангелию, была сделана надпись на кресте над распятым Иисусом Христом (Лк. 23:38). Поскольку территория Великой Моравии находилась в юрисдикции Римской церкви, Константин и Мефодий были вызваны в Рим. Братья принесли в Рим часть мощей священномученика Климента I, что предопределило благоволение к ним папы Адриана II, он одобрил переведённые ими книги, утвердил славянское богослужение и рукоположил Мефодия в священный сан. Находясь в Риме, Константин заболел, принял схиму с именем Кирилла и вскоре умер. По распоряжению папы он был похоронен в базилике Святого Климента.

Вернувшись вместе с учениками в Моравию, Мефодий заручился поддержкой князей Ростислава и Коцела, вновь отправился в Рим, где не позднее конца лета 869 года был поставлен в архиепископы восстановленной Сирмийской епархии, включавшей Великую Моравию и Паннонию, и продолжал укреплять и распространять славянскую письменность и богослужение. Деятельность Мефодия продолжала вызывать противодействие немецкого духовенства, которое, воспользовавшись успехами восточнофранкского короля Карломана в войне с Ростиславом, добилось его ареста и суда над ним. В течение двух с половиной лет Мефодий и его ближайшие ученики находились в заточении в аббатстве Элльванген (по другой версии - Райхенау). Благодаря заступничеству папы Римского Иоанна VIII весной 873 года Мефодий был освобождён и возвратился на кафедру. Однако противодействие немецкого духовенства не прекратилось. Мефодий был обвинён в неприятии учения о Filioque. В 880 году его вызвали в Рим, где он был оправдан, после чего вернулся в Моравию.

Ме­фо­дий на­прав­лял уси­лия на ор­га­ни­за­цию пол­но­цен­ной цер­ков­ной жиз­ни и рас­про­стра­не­ние ви­зантийских пра­во­вых норм в Ве­ли­кой Мо­ра­вии. С этой це­лью он пе­ре­вёл Но­мо­ка­нон и составил «Закон судный людям» - первый славянский юридический сборник. По инициативе Мефодия, а возможно, и при его участии было написано житие Кирилла и служба ему (первоначально на греческом языке). В последние годы жизни, согласно житию, Мефодий с помощью двух помощников перевёл на славянский язык весь Ветхий Завет (кроме Маккавейских книг), а также «книги отеческие» (по всей вероятности, Патерик). Незадолго до кончины он назвал своим преемником Горазда, одного из учеников. Мефодий был погребён в соборной церкви Велеграда, столицы Моравии (могила не сохранилась). Вскоре после смерти Мефодия его ученики были изгнаны из Моравии, и большинство из них (Климент Охридский, Наум Охридский, Константин Преславский) оказались в Болгарии, где традиция славянской письменности была продолжена.

Почитание Кирилла и Мефодия началось, вероятно, сразу после их смерти. Их жития и службы им были созданы в IX веке. Имена Кирилла и Мефодия значатся в месяцеслове Ассеманиева Евангелия (1-я половина XI века). О раннем почитании Кирилла и Мефодия на Руси свидетельствует включение их имён в месяцесловы Ост­ро­ми­ро­ва Еван­ге­лия (1056-1057 годы) и Ар­хан­гель­ско­го Еван­ге­лия (1092 год). В конце XVII века во вре­мя ис­прав­ле­ния ми­ней (смотрите Книж­ная спра­ва ) имена Кирилла и Мефодия были исключены из церковного календаря. Возобновление почитания относится к середине XIX века и связано с актуальными для того времени идеями славянского единства. Дни памяти Кирилла и Мефодия были включены в календарь РПЦ в 1863 году.

Изображения Кирилла и Мефодия распространены достаточно широко. Кирилла изображают в монашеском одеянии - в тёмном хитоне и мантии с капюшоном, Мефодия - в епископском облачении. Наиболее ранним изображением Кирилла и Мефодия считается миниатюра «Перенесение мощей святого Климента, папы Римского» из Менология Василия Великого (между 976 и 1025 годами, Библиотека Ватикана). Иногда в качестве самого раннего изображения указывают фреску IX века базилики Святого Климента в Риме. На Руси изображения Кирилла и Мефодия встречаются с XV века среди миниатюр Радзивилловской летописи и в минейных иконах, где изображались святые всего месяца. В русской иконографии их образы стали особенно популярными с середины XIX века.

Дни памяти по календарю Русской православной церкви - 14(27) февраля (равноапостольный Кирилл), 6(19) апреля (святейший Мефодий), 11(24) мая (равноапостольные Мефодий и Кирилл); по календарю Римско-католической церкви - 14 февраля. С 1991 года в России учреждён ежегодный светский праздник День славянской письменности и культуры, который приходится на день церковной памяти Кирилла и Мефодия.

Иллюстрация:

Самарский епархиальный церковно-исторический музей. «Ки­рилл и Ме­фо­дий». Ико­на Г. Жу­рав­лё­ва (1885 год). Са­мар­ский епар­хи­аль­ный цер­ков­но-ис­то­ри­чес­кий му­зей. Архив БРЭ.

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