КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ - славянские просветители, создатели славянского алфавита и литературного языка, первые переводчики с греческого на славянский язык, проповедники христианства, святые равноапостольные.
Согласно житиям, братья Кирилл (до принятия монашества - Константин) [около 827 года, Солунь (Фессалоники) - 14.02.869 года, Рим] и Мефодий (имя до принятия монашества неизвестно) [около 815 года, Солунь (Фессалоники) - 06.04.885 года, Велеград] происходили из семьи друнгария (византийского военачальника и администратора среднего ранга). Мефодий в молодости поступил на государственную службу, некоторое время управлял областью со славянским населением, затем удалился в монастырь. Константин получил образование в Константинополе, среди его учителей был будущий патриарх Константинопольский святитель Фотий. Завершив образование, Константин занял должность библиотекаря храма Святой Софии в Константинополе, по другой версии, - должность скевофилакса (соборного ризничего). Оставив столицу, он поселился в одном из монастырей Малой Азии. В течение некоторого времени преподавал философию в Константинополе, участвовал в полемике с иконоборцами (смотрите Иконоборчество).
В 855-856 годах Константин принимал участие в так называемой сарацинской миссии в столицу Арабского халифата, где, согласно житию, вёл богословские дискуссии с мусульманами. В 860-861 годах в составе дипломатической миссии ездил в Хазарский каганат, вёл полемику с иудеями и мусульманами. Во время этого путешествия Константин обрёл близ Корсуни (смотри Херсонес) мощи священномученика Климента I, папы Римского; часть мощей он забрал с собой.
Согласно житиям Кирилла и Мефодия, прибывшее в конце 862 года к византийскому императору Михаилу III посольство от великоморавского князя Ростислава просило прислать в Моравию «учителя» для изложения на славянском языке христианской веры. Миссия была поручена Константину и Мефодию, которые хорошо знали славянский язык. В Константинополе при подготовке к поездке Константин составил для славян алфавит (глаголицу), представляющий собой самостоятельную графическую систему. Глаголица основывается на фонематическом принципе: в целом для неё характерно одно-однозначное соответствие между фонемой и буквой. Создав алфавит и систему письма, Константин приступил к переводу с греческого языка богослужебного Евангелия. Первая записанная славянская фраза (Ин. 1:1) на глаголице имела вид (на кириллице - искони вѣ слово). Главной заслугой братьев-просветителей является то, что благодаря их трудам на базе бесписьменного славянского диалекта сложился книжно-письменный язык, пригодный для перевода Священного Писания и богослужебных текстов, способный передать сложнейшие богословские идеи и особенности византийской богослужебной поэзии (смотрите Старославянский язык, Церковнославянский язык).
В конце 863 года Константин и Мефодий отправились в Великую Моравию, где продолжили переводческую деятельность. На славянский язык были переведены Апостол, Псалтирь, ряд богослужебных текстов, сочинение «Написание о правой вере» (в основе перевода лежит «Большой апологетик» Никифора Константинопольского) - краткое изложение основных догматов христианского вероучения, а также составлено стихотворное предисловие к Евангелию («Проглас»). Одновременно с этим активно шло обучение местных жителей славянской письменности. Успех миссионеров вызвал недовольство немецких священников, служивших в моравских церквах на латыни. В спорах с Константином и Мефодием они утверждали, что богослужение может совершаться лишь на одном из трёх языков: еврейском, греческом и латинском, на которых, согласно Евангелию, была сделана надпись на кресте над распятым Иисусом Христом (Лк. 23:38). Поскольку территория Великой Моравии находилась в юрисдикции Римской церкви, Константин и Мефодий были вызваны в Рим. Братья принесли в Рим часть мощей священномученика Климента I, что предопределило благоволение к ним папы Адриана II, он одобрил переведённые ими книги, утвердил славянское богослужение и рукоположил Мефодия в священный сан. Находясь в Риме, Константин заболел, принял схиму с именем Кирилла и вскоре умер. По распоряжению папы он был похоронен в базилике Святого Климента.
Вернувшись вместе с учениками в Моравию, Мефодий заручился поддержкой князей Ростислава и Коцела, вновь отправился в Рим, где не позднее конца лета 869 года был поставлен в архиепископы восстановленной Сирмийской епархии, включавшей Великую Моравию и Паннонию, и продолжал укреплять и распространять славянскую письменность и богослужение. Деятельность Мефодия продолжала вызывать противодействие немецкого духовенства, которое, воспользовавшись успехами восточнофранкского короля Карломана в войне с Ростиславом, добилось его ареста и суда над ним. В течение двух с половиной лет Мефодий и его ближайшие ученики находились в заточении в аббатстве Элльванген (по другой версии - Райхенау). Благодаря заступничеству папы Римского Иоанна VIII весной 873 года Мефодий был освобождён и возвратился на кафедру. Однако противодействие немецкого духовенства не прекратилось. Мефодий был обвинён в неприятии учения о Filioque. В 880 году его вызвали в Рим, где он был оправдан, после чего вернулся в Моравию.
Мефодий направлял усилия на организацию полноценной церковной жизни и распространение византийских правовых норм в Великой Моравии. С этой целью он перевёл Номоканон и составил «Закон судный людям» - первый славянский юридический сборник. По инициативе Мефодия, а возможно, и при его участии было написано житие Кирилла и служба ему (первоначально на греческом языке). В последние годы жизни, согласно житию, Мефодий с помощью двух помощников перевёл на славянский язык весь Ветхий Завет (кроме Маккавейских книг), а также «книги отеческие» (по всей вероятности, Патерик). Незадолго до кончины он назвал своим преемником Горазда, одного из учеников. Мефодий был погребён в соборной церкви Велеграда, столицы Моравии (могила не сохранилась). Вскоре после смерти Мефодия его ученики были изгнаны из Моравии, и большинство из них (Климент Охридский, Наум Охридский, Константин Преславский) оказались в Болгарии, где традиция славянской письменности была продолжена.
Почитание Кирилла и Мефодия началось, вероятно, сразу после их смерти. Их жития и службы им были созданы в IX веке. Имена Кирилла и Мефодия значатся в месяцеслове Ассеманиева Евангелия (1-я половина XI века). О раннем почитании Кирилла и Мефодия на Руси свидетельствует включение их имён в месяцесловы Остромирова Евангелия (1056-1057 годы) и Архангельского Евангелия (1092 год). В конце XVII века во время исправления миней (смотрите Книжная справа) имена Кирилла и Мефодия были исключены из церковного календаря. Возобновление почитания относится к середине XIX века и связано с актуальными для того времени идеями славянского единства. Дни памяти Кирилла и Мефодия были включены в календарь РПЦ в 1863 году.
Изображения Кирилла и Мефодия распространены достаточно широко. Кирилла изображают в монашеском одеянии - в тёмном хитоне и мантии с капюшоном, Мефодия - в епископском облачении. Наиболее ранним изображением Кирилла и Мефодия считается миниатюра «Перенесение мощей святого Климента, папы Римского» из Менология Василия Великого (между 976 и 1025 годами, Библиотека Ватикана). Иногда в качестве самого раннего изображения указывают фреску IX века базилики Святого Климента в Риме. На Руси изображения Кирилла и Мефодия встречаются с XV века среди миниатюр Радзивилловской летописи и в минейных иконах, где изображались святые всего месяца. В русской иконографии их образы стали особенно популярными с середины XIX века.
Дни памяти по календарю Русской православной церкви - 14(27) февраля (равноапостольный Кирилл), 6(19) апреля (святейший Мефодий), 11(24) мая (равноапостольные Мефодий и Кирилл); по календарю Римско-католической церкви - 14 февраля. С 1991 года в России учреждён ежегодный светский праздник День славянской письменности и культуры, который приходится на день церковной памяти Кирилла и Мефодия.
Иллюстрация:
Самарский епархиальный церковно-исторический музей. «Кирилл и Мефодий». Икона Г. Журавлёва (1885 год). Самарский епархиальный церковно-исторический музей. Архив БРЭ.