КАТРАРИЙ ИОАНН

Ви­зантийский пи­са­тель, пе­ре­пис­чик ру­ко­пи­сей 1-й пол. 14 в.

Жил в г. Фес­са­ло­ни­ки. Ав­тор са­ти­рич. ана­кре­он­ти­че­ско­го сти­хо­тво­ре­ния (ок. 220 строк), вы­смеи­ваю­ще­го не­кое­го ам­би­ци­оз­но­го, но бес­та­лан­но­го пи­са­те­ля. Кро­ме то­го, К. при­над­ле­жит со­хра­нив­шая­ся лишь час­тич­но дра­ма , на­пи­сан­ная 12-слож­ни­ком и ос­но­ван­ная на од­ном из сю­же­тов Ев­ри­пи­да, а так­же со­б­ра­ние вы­дер­жек из Стра­бо­на под загл. «Крат­кое опи­са­ние за­ли­вов на­се­лён­ных зе­мель» (Σύνοψις τών ϰόλπων τής ϰαθ’ἡμάς οἰϰουμένης). Пе­ре­пис­чик со­чи­не­ний Го­ме­ра , Ли­ба­ния, Лу­киа­на; ком­мен­та­ри­ев Про­кла к диа­ло­гам Пла­то­на и др. Ра­нее К. счи­тал­ся ав­то­ром трёх на­пи­сан­ных в под­ра­жа­ние Лу­киа­ну диа­ло­гов «Гер­мипп, или Об ас­т­ро­ло­гии» (‘Ερμίππος ἢ περὶ ἀστρολογίας), «Гер­мо­дот, или О кра­со­те» (‘Ερμόδοτος ἢ περὶ ϰάλλους), «Му­сок­лес, или О доб­ро­де­тель­ной жиз­ни» (Μουσοϰλὴς ἢ περὶ ἀρίστου βίου). В боль­шин­ст­ве ру­ко­пи­сей ав­тор­ст­во диа­ло­гов при­пи­сы­ва­ет­ся Ио­ан­ну Ка­тро­ни­су (Κατρώνης ), но ос­но­ва­ний ото­жде­ст­в­лять его с К. И. нет (со­глас­но Е. Юр­ссу).

Автор статьи: Л. В. Лу­хо­виц­кий.

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