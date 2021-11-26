КАРАНТАНИЯ

КАРАНТАНИЯ - Славянское государственное об­ра­зо­ва­ние в VII-XI веках в бас­сей­не реки Му­ра и вер­ховь­ях реки Дра­ва (ны­не тер­ри­то­рия Сло­ве­нии и Южная Ав­ст­рии).

На­се­ле­ние Карантании со­став­ля­ли сла­вя­не (пред­ки современных сло­вен­цев), кель­ты, на ран­ней ста­дии раз­ви­тия го­су­дар­ст­ва су­ще­ст­во­ва­ли так­же по­се­ле­ния авар . Об­ра­зо­ва­лась как не­за­ви­си­мое кня­же­ст­во в 658 году по­сле рас­па­да государства Са­мо. Сто­ли­ца - Крнски град. На­ря­ду со зна­тью зна­чительную роль в жиз­ни Карантании иг­ра­ла про­слой­ка дру­жин­ни­ков - ко­се­зов, уча­ст­во­вав­ших в вы­бо­ре кня­зя Карантании и со­хра­нив­ших свой суд и са­мо­управ­ле­ние. Около 740 года князь Бо­рут (умер около 750 года) об­ра­тил­ся за по­мо­щью в борь­бе про­тив авар к ба­вар­ско­му гер­цо­гу Оди­ло (736-748 годы), по­сле че­го Карантания при­зна­ла вер­хов­ную власть Ба­ва­рии. При епископе Вир­ги­ле (749-784 годы) на­ча­лась ак­тив­ная мис­сио­нер­ская дея­тель­ность Зальц­бург­ско­го епи­скоп­ст­ва в Карантании, около 772 года в стра­не ут­вер­ди­лась хри­сти­ан­ская ре­ли­гия. В 772 году Карантания по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от ба­вар­ско­го гер­цо­га Тас­си­ло III (748 - по­сле 794 годов), во­шла в со­став Ба­ва­рии, в 788 году вме­сте с Ба­ва­ри­ей ста­ла ча­стью Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, од­на­ко князь­я­ми Карантании с со­гла­сия фран­ков про­дол­жа­ли из­би­рать­ся на­след­ни­ки Бо­ру­та. В 817 году по пер­во­му раз­де­лу Франк­ско­го государства ото­шла Лю­до­ви­ку Не­мец­ко­му , с 820 года граф­ст­во, с 843 года в Вос­точ­но-Франк­ском ко­ро­лев­ст­ве. В 819-820 годах в Карантании вспых­ну­ло вос­ста­ние. В 976 году она бы­ла объ­е­ди­не­на От­то­ном II с Под­рав­ской, Ис­т­рий­ской, Ве­рон­ской, Фри­уль­ской и другими мар­ка­ми в гер­цог­ст­во Ве­ли­кая Ка­ран­тания. В 1002 году Ве­ли­кая Ка­ран­та­ния рас­па­лась на отдельные кня­же­ст­ва (Ка­рин­тию, Край­ну и т. д.), не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нён­ные германской ко­ро­не.

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