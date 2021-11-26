ИСАВРИЙСКАЯ (СИРИЙСКАЯ) ДИНАСТИЯ

Византийская императорская династия, правившая в 717-802 гг.

Родоначальник Исаврийской династии – Лев III, вступивший на престол в результате военного мятежа весной 717 г., происходил из северо-сирийского города Германикея (Кахраманмараш) и не имел никакого отношения к малоазийской области Исаврия (указание на Исаврию как на «малую родину» Льва III, содержащееся в «Хронографии» Феофана Исповедника, является позднейшей вставкой или опиской копииста).

Придя к власти в период острого внутри- и внешнеполитического кризиса (см. Анастасий II, Феодосий III), Исаврийской династии удалось восстановить авторитет центрального правительства, усилить контроль над материальными и финансовыми ресурсами страны, увеличить ее обороноспособность, реформировать военно-административную структуру и законодательство. Иными словами, правление Исаврийской династии – финальный этап масштабных преобразований, приведших в VII в. к фактической гибели позднеантичной Восточно-Римской империи и рождению средневековой Византии. Представители Исаврийской династии создали устойчивый режим и на протяжении нескольких десятилетий удерживали корону, передавая ее по наследству, что также явилось зримым признаком стабилизации империи. Опираясь на провинциальную армейскую знать, Исаврийская династия в последний период царствования заигрывала и с «гражданской партией» правящей верхушки – константинопольской бюрократией.

Эпоха Исаврийской династии неразрывно связна с иконоборческим движением, охватившим империю во второй четверти VIII в. Инициированное Львом III и радикализированное его сыном Константином V, иконоборчество было свернуто невесткой Константина Ириной.

Несмотря на принципиальные военные успехи, укрепление арабской и болгарской границ, политика Исаврийской династии в Италии вызвала серьезное ослабление позиций Византии, потерю владений в серединной части Апеннинского полуострова, а также переориентацию папства на союз с франками, организовавшими альтернативную Константинополю империю на Западе (800 г.).

Прочность положения Исаврийской династии сохранялась при трех поколениях – при отце, сыне и внуке – Льве III (717-41 гг.), Константине V (741-75 гг.) и Льве IV (775-80 гг.). С безвременной смертью Льва IV скипетр оказался в руках его вдовы Ирины, ставшей регентом при их малолетнем сыне Константине VI (780-90 гг.). По мере взросления Константина между матерью и сыном вспыхнуло соперничество, которое привело вначале к установлению единоличного правления Константина VI (790 г.), но затем к его свержению и ослеплению Ириной, вернувшей себе единодержавие (797 г.). Осенью 802 г. в ходе заговора сановников двора Ирина была низложена, а Исаврийская династия, лишенная прямого мужского потомства еще после детронизации Константина VI, окончательно пресеклась.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980.

Иллюстрации:

Император Лев III (солид, ок. 737-41).

Автор статьи: А. Н. Слядзь