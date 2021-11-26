ИРАКЛИЙ

Ираклий (греч. Φλάβιος ῾Ηράκλειος; лат. Flavius Heraclius Augustus) (574/575, Каппадокия — 11.02.641, Константинополь) — византийский император (с 7 октября 610), основатель династии Ираклидов (610—711).

Из армянской семьи Каппадокии , возможно, представитель армянской династии Аршакуни. Старший сын экзарха Карфагена Ираклия Старого. И. был женат дважды: в 610 на Фабии (Евдокии), дочери полководца Рогата, а в 613 или 614 на своей племяннице Мартине-Анастасии. У него было двое детей с Фабией и, по меньшей мере, девять с Мартиной. Пришел к власти в результате военного мятежа, поднятого его отцом и дядей в 608 против императора Фоки. В течение двух лет мятежники захватили провинции Сев. Африки, а в 610 И. возглавил флот, направившийся в столицу. При поддержке цирковой партии прасинов Константинополь был захвачен, Фока казнен, и 7 октября 610 И. был коронован в соборе Св. Софии Константинопольским патриархом Сергием (610—638).

К моменту прихода И. к власти положение Византийской империи стало критическим. Казна была опустошена, территория стремительно сокращалась, на восточные провинции наступали войска сасанидского Ирана (см. Ирано-византийские войны ), большая часть Балкан захвачена Аварским каганатом и племенами славян, италийские владения — лангобардами , а испанские — вестготами. Не имея возможности вести войну на несколько фронтов, И. заключил союз с аварами (619) и сосредоточился на противостоянии с Ираном. В поисках средств на оплату войска повышались налоги, брались принудительные займы, сокращались расходы казны на содержание государственного аппарата и церковного клира, изымалась драгоценная утварь константинопольских церквей. Со временем правления И. связывают начало формирования новых военно-административных округов — фем. И. лично принимал участие в подготовке войск и возглавлял военные экспедиции. В результате военной кампании 622—628 сасанидскому Ирану был нанесен непоправимый удар, а Византия вернула все свои земли в Азии и Египте. Успех, однако, был временным, уже в 634 новый противник — арабы — вторглись в Сирию.

В церковной политике И. пытался примирить догматические разногласия поместных Церквей, главным образом между православными и монофизитами на основе предложенного патриархом Сергием компромиссного учения о едином действии (моноэнергизм) Христа, а позднее единой воли ( монофелитство ). На некоторое время удалось достичь единства с церквями Египта, Сирии и Армении, но с завоеванием арабами восточных провинций актуальность церковного единства утратилась, а в 680—681 Шестой вселенский собор осудил моноэнергизм и монофелитство как ересь.

При И. в императорском делопроизводстве латинский язык вытесняется греческим. В 629 в официальную титулатуру императора включили наименование «василевс» — царь.

Ираклий стал героем литературных сочинений и легенд в самых разных странах мира, самым известным является рыцарский роман «Ираклий» Готье из Арраса XII в.

Лит.: Кулаковский Ю. А. История Византии. Т. 3. СПб., 1996. С. 334—366; Лурье В. М. Александр Великий — «последний римский царь». К истории эсхатологических концепций в эпоху Ираклия // Византинороссика. Т. 2. СПб., 2003. С. 121—149. Haldon J. F. Byzantium in the VIIth Century: The Transformation of a Culture. Cambridge—New York, 1990. Kaegi W. E. Heraclius: Emperor of Byzantium. Cambridge, 2003.