ИОСИФ ГИМНОГРАФ
ИОСИФ ГИМНОГРАФ (греч. Ἰωσὴφ ὁ Υμνογράφoς) Иосиф Песнописец - византийский гимнограф, христианский святой.
Сведения о жизни Иосифа Гимнографа имеют во многом агиографический характер. Вероятно, ранние годы жизни провёл в Палермо. Позднее вместе с родителями Плотином и Агафией перебрался на Пелопоннес, затем - в Фессалонику, где, видимо, принял монашество, затем - в Константинополь. Согласно традиции, духовным отцом Иосифа Гимнографа был преподобный Григорий Декаполит, хотя житие последнего не даёт никаких сведений об Иосифе Гимнографе. Во время одного из путешествий из Константинополя в Рим Иосиф Гимнограф был захвачен арабскими пиратами, значительное время провёл в плену на Крите. По некоторым данным, основал в Константинополе монастырь Святого апостола Варфоломея. Как сторонник патриарха Константинопольского Игнатия (847-858 годы, 867-877 годы), Иосиф Гимнограф был выслан патриархом Фотием из Константинополя в Крым (около 858 года). После возвращения из ссылки Иосиф Гимнограф упоминается как патриарший скевофилакс (хранитель священных сосудов и ризницы).
В истории византийской гимнографической и поэтической традиции известен как автор около 400 творений, хотя атрибуция некоторых из них спорна. Значительное число гимнографических творений Иосифа Гимнографа посвящено византийским святым, в том числе современникам самого Иосифа Гимнографа: Григорию Декаполиту, Петру Афонскому, Феодоре Фессалоникийской. Церковные песнопения Иосифа Гимнографа вошли в Минеи, Октоих, Постную и Цветную Триодь (например, цикл канонов от понедельника 1-й седмицы Четыредесятницы до субботы перед Пятидесятницей; двойной комплект трипеснцев и стихир для дней Четыредесятницы, кроме суббот; 3 полных канона понедельника, вторника и среды Страстной седмицы; 6 канонов Пасхальной седмицы и др.).
Иосиф Гимнограф опирается на общепринятый в церковной гимнографии принцип подобия, согласно которому большинство новых песнопений сохраняет тексто-мелодическую структуру известных образцов. В связи с этим нередко затруднительно установление авторства Иосифа Гимнографа или Иосифа, архиепископа Солунского (умер в 832 году; брат Феодора Студита). Вопрос атрибуции усложняется и тем, что, вероятно, существовал Иосиф - гимнограф XI века, также работавший в жанре канона. Иосиф Гимнограф продолжал разработку жанра канона, опираясь на традицию Андрея Критского и в особенности Иоанна Дамаскина (особую известность получили покаянные каноны Иосифа Гимнографа). Иосиф Гимнограф предполагал создать каноны на весь годовой литургический цикл, однако в полной мере замысел осуществлён не был. Поэтическая техника Иосифа Гимнографа характеризуется разнообразием тропов, отточенностью композиции, ритмики, отличается использованием рифмы и акростиха.
Дни памяти: в Русской православной церкви - 4(17) апреля, в Римско-католической - 3(16) апреля.
Исторические источники:
Monumenta graeca et latina ad historiam Photii patriarchae pertinentia. Saint Petersburg, 1901. Vol. 2. P. 1–14. Migne PG. T. 105. Col. 939–976.
Сочинения:
Migne PG. T. 105. Col. 983–1426.