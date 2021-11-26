ИОСИФ ГИМНОГРАФ

ИОСИФ ГИМНОГРАФ (греч. Ἰωσὴφ ὁ Υμνογράφoς) Иосиф Песнописец - византийский гимнограф , христианский святой.

Све­де­ния о жиз­ни Иосифа Гимнографа име­ют во мно­гом агио­гра­фический ха­рак­тер. Ве­ро­ят­но, ран­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Па­лер­мо. Позд­нее вме­сте с ро­ди­те­ля­ми Пло­ти­ном и Ага­фи­ей пе­ре­брал­ся на Пе­ло­пон­нес, за­тем - в Фес­са­ло­ни­ку, где, ви­ди­мо, при­нял мо­на­ше­ст­во , за­тем - в Кон­стан­ти­но­поль. Со­глас­но тра­ди­ции, ду­хов­ным от­цом Иосифа Гимнографа был преподобный Гри­го­рий Де­ка­по­лит, хо­тя жи­тие по­след­не­го не да­ёт ни­ка­ких све­де­ний об Иосифе Гимнографе. Во вре­мя од­но­го из пу­те­ше­ст­вий из Кон­стан­ти­но­по­ля в Рим Иосиф Гимнограф был за­хва­чен арабскими пи­ра­та­ми, зна­чительное вре­мя про­вёл в пле­ну на Кри­те. По не­ко­то­рым дан­ным, ос­но­вал в Кон­стан­ти­но­по­ле монастырь Святого апостола Вар­фо­ло­мея. Как сто­рон­ник пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Иг­на­тия (847-858 годы, 867-877 годы), Иосиф Гимнограф был вы­слан пат­ри­ар­хом Фо­ти­ем из Кон­стан­ти­но­по­ля в Крым (около 858 года). По­сле воз­вра­ще­ния из ссыл­ки Иосиф Гимнограф упо­ми­на­ет­ся как пат­ри­ар­ший ске­во­фи­лакс (хра­ни­тель свя­щен­ных со­су­дов и риз­ни­цы).

В ис­то­рии ви­зантийской гим­но­гра­фической и по­этической тра­ди­ции из­вес­тен как ав­тор около 400 тво­ре­ний, хо­тя ат­ри­бу­ция не­ко­то­рых из них спор­на. Зна­чительное чис­ло гим­но­гра­фических тво­ре­ний Иосифа Гимнографа по­свя­ще­но ви­зантийским свя­тым, в том числе со­вре­мен­ни­кам са­мо­го Иосифа Гимнографа: Гри­го­рию Де­ка­по­ли­ту, Пет­ру Афон­ско­му, Фео­до­ре Фес­са­ло­ни­кий­ской. Цер­ков­ные пес­но­пе­ния Иосифа Гимнографа во­шли в Ми­неи , Ок­то­их , По­ст­ную и Цвет­ную Три­одь (например, цикл ка­но­нов от по­не­дель­ни­ка 1-й сед­ми­цы Че­ты­ре­де­сят­ни­цы до суб­бо­ты пе­ред Пя­ти­де­сят­ни­цей; двой­ной ком­плект три­песн­цев и сти­хир для дней Че­ты­ре­де­сят­ни­цы, кро­ме суб­бот; 3 пол­ных ка­но­на по­не­дель­ни­ка, втор­ни­ка и сре­ды Стра­ст­ной сед­ми­цы; 6 ка­но­нов Пас­халь­ной сед­ми­цы и др.).

Иосиф Гимнограф опи­ра­ет­ся на об­ще­при­ня­тый в цер­ков­ной гим­но­гра­фии прин­цип по­до­бия, со­глас­но ко­то­ро­му боль­шин­ст­во но­вых пес­но­пе­ний со­хра­ня­ет тек­сто-ме­ло­дическую струк­ту­ру из­вест­ных об­раз­цов. В свя­зи с этим не­ред­ко за­труд­ни­тель­но ус­та­нов­ле­ние ав­тор­ст­ва Иосифа Гимнографа или Ио­си­фа, ар­хи­епископа Со­лун­ско­го (умер в 832 году; брат Фео­до­ра Сту­ди­та). Во­прос ат­ри­бу­ции ус­лож­ня­ет­ся и тем, что, ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­вал Ио­сиф - гим­но­граф XI века, так­же ра­бо­тав­ший в жан­ре ка­но­на. Иосиф Гимнограф про­дол­жал раз­ра­бот­ку жан­ра ка­но­на, опи­ра­ясь на тра­ди­цию Ан­д­рея Крит­ско­го и в осо­бен­но­сти Ио­ан­на Да­ма­ски­на (осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ли по­ка­ян­ные ка­но­ны Иосифа Гимнографа). Иосиф Гимнограф пред­по­ла­гал соз­дать ка­но­ны на весь го­до­вой ли­тур­гический цикл, од­на­ко в пол­ной ме­ре за­мы­сел осу­ще­ст­в­лён не был. По­этическая тех­ни­ка Иосифа Гимнографа ха­рак­те­ри­зу­ет­ся раз­но­об­ра­зи­ем тро­пов, от­то­чен­но­стью ком­по­зи­ции, рит­ми­ки, от­ли­ча­ет­ся ис­поль­зо­ва­ни­ем риф­мы и ак­ро­сти­ха.

Дни па­мя­ти: в Русской пра­во­слав­ной цер­к­ви - 4(17) ап­ре­ля, в Рим­ско-ка­то­ли­че­ской - 3(16) ап­ре­ля.

Исторические источники:

Monumenta graeca et latina ad his­toriam Photii patriarchae pertinentia. Saint Pe­tersburg, 1901. Vol. 2. P. 1–14. Migne PG. T. 105. Col. 939–976.

Сочинения:

Migne PG. T. 105. Col. 983–1426.