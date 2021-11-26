ИОАНН МОСХ
ИОАНН МОСХ (греч. ’Ιωάννης (ὁ) Μόσχος) - византийский духовный писатель, христианский святой.
О жизни Иоанна Мосха известно крайне мало. Вероятно, жил в Иерусалиме, подвизался сначала в Иорданской пустыне, в обители Святой Илии, позднее в обители преподобного Феодосия Великого; принял монашеский постриг. Вместе со своим другом Софронием, впоследствии патриархом Иерусалимским (634–638 годы), совершил многолетнее путешествие по сирийским, палестинским и египетским обителям и пустыням, запечатлевая опыт ближневосточной православной духовной традиции. Посетил Антиохию (около 603 года), Александрию (около 607 года), Константинополь (около 614 года). Подобно святому Софронию, Иоанн Мосх боролся против монофизитства.
Иоанну Мосху принадлежит сборник поучительных историй о жизни монашествующих, подвижников и отшельников под общим названием «Луг духовный» («Λειμών»; в списках славянского перевода - «Лимонарь», «Λειμωνάριον », или, чаще, «Синайский патерик») - важный источник о ближневосточной традиции христианского духовного делания в канун арабской экспансии на Ближнем Востоке. Некоторые новеллы, включённые в «Луг духовный», дорабатывались Софронием Иерусалимским. Основной корпус «Луга духовного» включает 219 новелл, имеются дополнительные собрания из 14 и 12 глав. В средние века, преимущественно на христианском Востоке, сочинение Иоанна Мосха пользовалось значительной популярностью и было переведено на многие языки (арабский перевод с греческого языка, грузинский перевод с арабского языка, также латинский, армянский, славянский переводы). Одна из рукописей грузинского «Луга духовного» (Афонский список 977 года) содержит дополнение из 30 новелл, отсутствующее как в других манускриптах, так и на других языках (так называемый Продолжатель Иоанна Мосха), надписанное: «Главы сии, подобные Лимонарю, найдены на Кипре, в месте, называемом Теоморф». Описываемые «Продолжателем Иоанна Мосха» события относятся к середине - 2-й половине VII века.
Есть указания, что Иоанн Мосх умер в Риме. Согласно традиции, погребён в лавре преподобного Феодосия Великого, в окрестностях Вифлеема. День памяти - 11(24) марта.
Сочинения:
Migne PG. T. 87. Col. 2851–3116; Луг духовный / Пер. прот. М. И. Хитрова. Сергиев Посад, 1915;
Unbekannte Erz ̈ahlungen aus dem Pratum Spirituale // Byzantinische Zeitschrift. 1938. Bd 38. S. 351–376;
Il Pratum Spirituale // Okientalia Christiana Periodica. 1951. Vol. 17. P. 61–94;
Лимонарь / Текст исследовал и словарем снабдил И. Абуладзе. Тб., 1960 (на груз. яз.);
Ал-Бустaн. По синайской рукописи X в. / Арабский текст с груз. пер. и исследованием издала Р. В. Гварамия. Тб., 1965;
Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.