ИОАНН МОСХ

ИОАНН МОСХ (греч. ’Ιωάννης (ὁ) Μόσχος) - ви­зантийский ду­хов­ный пи­са­тель, хри­сти­ан­ский свя­той.

О жиз­ни Иоанна Мосха из­вест­но край­не ма­ло. Ве­ро­ят­но, жил в Ие­ру­са­ли­ме, под­ви­зал­ся сна­ча­ла в Иор­дан­ской пус­ты­не, в оби­те­ли Святой Илии, позд­нее в оби­те­ли преподобного Фео­до­сия Ве­ли­ко­го; при­нял мо­на­ше­ский по­стриг. Вме­сте со сво­им дру­гом Соф­ро­ни­ем, впо­след­ст­вии пат­ри­ар­хом Ие­ру­са­лим­ским (634–638 годы), со­вер­шил мно­го­лет­нее пу­те­ше­ст­вие по си­рий­ским, па­ле­стин­ским и египетским оби­те­лям и пус­ты­ням, за­пе­чат­ле­вая опыт ближ­не­во­сточ­ной пра­во­слав­ной ду­хов­ной тра­ди­ции. По­се­тил Ан­ти­охию (около 603 года), Алек­сан­д­рию (около 607 года), Кон­стан­ти­но­поль (около 614 года). По­доб­но святому Со­фро­нию, Иоанн Мосх бо­рол­ся про­тив мо­но­фи­зит­ст­ва .

Иоанну Мосху при­над­ле­жит сбор­ник по­учи­тель­ных ис­то­рий о жиз­ни мо­на­ше­ст­вую­щих, под­виж­ни­ков и от­шель­ни­ков под об­щим названием «Луг ду­хов­ный» («Λειμών»; в спи­сках славянского пе­ре­во­да - «Ли­мо­нарь», «Λειμωνάριον », или, ча­ще, «Си­най­ский па­те­рик») - важ­ный ис­точ­ник о ближ­не­во­сточ­ной тра­ди­ции хри­сти­ан­ско­го ду­хов­но­го де­ла­ния в ка­нун арабской экс­пан­сии на Ближ­нем Вос­то­ке. Не­ко­то­рые но­вел­лы, вклю­чён­ные в «Луг ду­хов­ный», до­ра­ба­ты­ва­лись Соф­ро­ни­ем Ие­ру­са­лим­ским. Основной кор­пус «Лу­га ду­хов­но­го» вклю­ча­ет 219 но­велл, име­ют­ся до­пол­нительные со­б­ра­ния из 14 и 12 глав. В сред­ние ве­ка, пре­имущественно на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке, со­чи­не­ние Иоанна Мосха поль­зо­ва­лось зна­чительной по­пу­ляр­но­стью и бы­ло пе­ре­ве­де­но на многие язы­ки (арабский пе­ре­вод с греческого языка, грузинский пе­ре­вод с арабского языка, так­же латинский, армянский, славянский пе­ре­во­ды). Од­на из ру­ко­пи­сей гру­зин­ско­го «Лу­га ду­хов­но­го» (Афон­ский спи­сок 977 года) со­дер­жит до­пол­не­ние из 30 но­велл, от­сут­ст­вую­щее как в других ма­ну­ск­рип­тах, так и на других язы­ках (так называемый Про­дол­жа­тель Ио­ан­на Мос­ха ), над­пи­сан­ное: «Гла­вы сии, по­доб­ные Ли­мо­на­рю, най­де­ны на Ки­пре, в мес­те, на­зы­вае­мом Тео­морф». Опи­сы­вае­мые «Про­дол­жа­те­лем Ио­ан­на Мос­ха» со­бы­тия от­но­сят­ся к середине - 2-й половине VII века.

Есть ука­за­ния, что Иоанн Мосх умер в Ри­ме. Со­глас­но тра­ди­ции, по­гре­бён в лав­ре преподобного Фео­до­сия Ве­ли­ко­го, в ок­ре­ст­но­стях Виф­лее­ма. День па­мя­ти - 11(24) мар­та.

Сочинения:

Migne PG. T. 87. Col. 2851–3116; Луг ду­хов­ный / Пер. прот. М. И. Хит­ро­ва. Сер­ги­ев По­сад, 1915;

Unbekannte Erz ̈ahlungen aus dem Pratum Spirituale // Byzantinische Zeits­chrift. 1938. Bd 38. S. 351–376;

Il Pratum Spirituale // Okientalia Christiana Periodica. 1951. Vol. 17. P. 61–94;

Ли­мо­нарь / Текст ис­сле­до­вал и сло­ва­рем снаб­дил И. Абу­лад­зе. Тб., 1960 (на груз. яз.);

Ал-Бустaн. По си­най­ской ру­ко­пи­си X в. / Араб­ский текст с груз. пер. и ис­сле­до­ва­ни­ем из­да­ла Р. В. Гва­ра­мия. Тб., 1965;

Си­най­ский па­те­рик / Изд. под­гот. В. С. Го­лы­шен­ко, В. Ф. Дуб­ро­ви­на. М., 1967.