ИОАНН МАЛАЛА

Иоанн Малала (Иоанн Антиохийский, Ритор; греч. ᾿Ιωάννης Μαλάλας, Μαλέλας, ῾Ρήτωρ) (до 491, Антиохия(?) — после 565, Константинополь(?)) — византийский хронист, автор «Хронографии» — первой из дошедших до нас византийских всемирных хроник.

Время и обстоятельства жизни И. М. лишь предположительно могут быть установлены на основе анализа отрывочных сведений, содержащихся в его труде. Современник И. М. Евагрий Схоластик (535/536—594) называет его Иоанном Ритором, Иоанн Эфесский (ок. 507 — ок. 586) — Иоанном Антиохийским, и лишь в VIII в. Иоанн Дамаскин — И. «Малалой», что по-сирийски значит «наделенный властью слова», «красноречивый», «разговорчивый» и может быть отождествлено с греческим словом «ритор». О времени жизни И. М., по его собственному свидетельству, достоверно известно лишь то, что он родился во время правления императора Зенона (474—475 и 476—491). Принято считать, что И. М. имел сирийское происхождение, родился и долгое время жил в Антиохии , входившей в IV—VII вв. в состав Византийской империи . Он получил классическое образование, занимался юриспруденцией, скорее всего, был одним из чиновников высокого ранга в аппарате наместника (комита) диоцеза Восток. Примерно в 532 он переехал в Константинополь, где стал свидетелем восстания «Ника» . В Константинополе И. М. входил в штат главы византийской дипломатии Гермогена, но в 533 потерял должность. В конце жизни, возможно, служил чиновником невысокого ранга или стал клириком. Умер И. М., по всей видимости, вскоре после 565, хотя некоторые исследователи датой его смерти называют 574 и даже 578.

«Хронографию» И. М. писал на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 520-х. Она состоит из 18 книг, которые по содержанию могут быть разделены на три раздела: книги I—VI — описывают события библейской и греческой истории (с изложением мифов и древнегреческого эпоса); книги VII—XII — римскую историю; и книги XIII—XVIII — византийскую историю от правления императора Константина Великого (306—337) до Юстиниана I (527—563). По замечанию самого И. М. разделы о мировой истории (книги I—XIV) он писал, опираясь на разнообразные источники, включая произведения античных авторов в составе поздних компиляций римского и византийского времени, начиная же со времени правления императора Зенона (книга XV и далее), И. М. опирался на свидетельства современников и очевидцев, и этот раздел хроники считается ценным историческим источником.

Основное внимание автор уделял государственно-политической и военной тематике. И. М. рассказывает преимущественно о смене власти в древних царствах и у ромеев, завоеваниях римлян и византийцев, дипломатии и государственной деятельности. Религиозная тематика находится на периферии его интересов.

Текст И. отличается простотой и широким использованием разговорных элементов речи. Стиль хроники позволяет отнести ее скорее к занимательному и нравоучительному изложению истории, доступному для понимания образованных современников, нежели к строгому историческому сочинению.

«Хронография» была широко известна в Византии и славянском мире. Труд И. М. в качестве источника использовали большинство византийских хронистов. Греческий оригинал «Хронографии» сохранился в единственной рукописи XI—XII вв. (Оксфордская библиотека, Bodl. Baroc. 182. Fol. 1—331), он обрывается на 563 и имеет ряд лакун в начальных частях. Полный греческий текст хроники был издан впервые в 1691.

Уже в X в. «Хронография» была переведена в Болгарии на славянский язык, став одним из древнейших текстов, переведенных с греческого, и одним из основных источников знаний о мировой истории в средневековой Руси. Текст полного перевода на славянский язык не сохранился, но известны многочисленные фрагменты в составе различных древнерусских хронографических сводов.

Полных переводов «Хронографии» на другие языки в Средние века сделано не было. В Западной Европе сочинение И. М. было известно в виде сборника эксцерптов «Laterculus Malalianus», составленного в конце VII или в VIII в.

Публ.: Ioannis Malalae Chronographia / Ed. H. Thurn. Berlin–New York, 2000; Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе / Подгот. изд., вступ. ст. и прил. М. И. Чернышева. М., 1994; Летописец Еллинский и Римский / Коммент. и исслед.: О. В. Творогов. В 2 т. СПб., 1999—2001; Иоанн Малала. Хронография. Книги XIII—XVIII / Ред. Н. Н. Болгов. Белгород, 2014.

Лит.: Любарский Я. Н. «Хронография» Иоанна Малалы (проблемы композиции) // Любарский Я. Н. Византийские историки и писатели. СПб., 1999. С. 7—20; Самуткина Л. А. Концепция истории в «Хронографии» Иоанна Малалы. Иваново, 2001; Творогов О. В. Хроника Иоанна Малалы // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I (XI — первая половина XIV в.). Л., 1987; Удальцова З. В. Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы // Византийский временник. Т. 37. М., 1971. С. 3—23; Шусторович Э. М. Древнеславянский перевод хроники Иоанна Малалы // Византийский временник. Т. 30. М., 1969. С. 136—152. Jeffreys E. The Beginning of Byzantine Chronography: John Malalas // Greek and Roman Historiography in Late Antiquity (fourth to sixth century A.D.) / Ed. G. Marasco. Leiden, 2003. P. 497—527; Studies in John Malalas / Ed. E. Jeffreys, B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. Treadgold W. John Malalas /. Treadgold W. The Early Byzantine Historians. Basingstoke, 2010. P. 235—246.