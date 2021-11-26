ИОАНН ЛИД

ИОАНН ЛИД (Лидиец; греч. ᾿Ιωάννης ὁ Λυδός) - Византийский ритор, чиновник, писатель.

Сын некоего Лаврентия (мнение о том, что Иоанн Лид носил имя Лаврентий, основано на неверном прочтении сообщения о нем в «Библиотеке» святого Фотия; Phot. Bibl. Cod. 180). Большинство сведений о жизни Иоанна Лида содержится лишь в его трактате «О магистратах». В возрасте 21 года, около 511 года, Иоанн Лид переехал в Константинополь, где рассчитывал сделать карьеру на чиновной службе. Получил образование ритора; кроме родного греческого прекрасно владел латынью. В Константинополе посещал лекции по философии Платона и Аристотеля у философа Агапия, ученика Прокла. Некоторое время служил в штате писцов (μεμοριάλιος; лат. memorialis) при императорском дворце. В конце 511 года или в начале 512 года был принят в канцелярию нового префекта претория Востока Зотика, также выходца из Филадельфии. Иоанн Лид получил должность секретаря (ταχυγράφος; exceptor) в юридическом департаменте префектуры претория, а вскоре после этого был назначен главным хартулярием (πρώτος χαρτουλάριος; chartularius princeps), что было необычно для его юного возраста, поскольку 2 других хартулярия префектуры были уже пожилыми и опытными людьми. Иоанн Лид отвечал за текущие дела, вел регистрацию всех посетителей префекта, от имени префекта вел официальную переписку на латыни с синклитом (сенатом), организовывал работу скорописцев в ведомствах императорского дворца. Новые должности позволили Иоанну Лиду быстро увеличивать свое состояние; Зотик был префектом всего около года, но за это время Иоанн Лид заработал официально и получил в виде «подарков» более 1 тысячи золотых солидов. Тогда же Иоанн лид написал несохранившийся панегирик в честь Зотика. По протекции Зотика Иоанн Лид вступил в брак и получил приданое в 100 фунтов золота. Тем не менее после отставки Зотика в 512 году Иоанн Лид был вынужден вернуться к должности обычного секретаря в префектуре претория Востока.

Около 517 года, при префекте претория Сергии, Иоанн Лид получил должность хартулярия скринии. Вероятно, близкие отношения связывали Иоанна Лида и с префектом Фокой (занимал должность в январе-октябре 532 года). Карьера Иоанна Лида пострадала при префекте Иоанне Каппадокийце (апрель 531 - январь 532 года, октябрь 532 - май 541 годов), который был одним из ближайших советников императора Юстиниана I (527-565 годы). Иоанн провел ряд реформ в аппарате ведомства, в результате чего наиболее важные дела перешли в ведение чиновников финансового департамента (scriniarii), в то время как юристы (exceptores), в том числе Иоанн Лид, стали играть менее значимые, вспомогательные роли. Иоанн Лид находил возможности для занятий литературой, что постепенно позволило ему войти в круг приближенных императора Юстиниана (527-565 годы). В начале 30-х годов VI века Иоанн Лид был приглашен ко двору, чтобы произнести энкомий в честь делегации аристократов из Рима. Тогда же (около 532 года) он получил заказ на создание истории последней византийско-персидской войны и побед ромеев. Успехи этого и других выступлений Иоанна Лида, в том числе его панегирики в честь Юстиниана (не сохранились), позволили ему рассчитывать на протекцию уже со стороны императора. Вероятно, около 543 года Юстиниан отправил письмо префекту претория Востока Гавриилу, в котором особо отметил службу Иоанна Лида в префектуре и при дворе, а также то, что Иоанн Лид достоин дальнейшего продвижения и отличий. Вскоре Иоанн Лид был назначен преподавателем (διδάσκαλος) латыни константинопольской высшей школы (университета) на Капитолии с сохранением его прежних должностей. Тем не менее добиться более существенного карьерного роста Иоанну Лиду не удалось; он был этим разочарован, что нашло отражение в произведении «О магистратах». В конце 551 года или в начале 552 года Иоанн Лид вышел в отставку и получил почетный чин корникулярия (cornicularius), который являлся высшим для чиновника-юриста. На склоне лет полностью посвятил себя литературной деятельности.

Крупнейшее произведение Иоанна Лида - трактат «О магистратах, или о властях государства ромеев» (Περ ἀρχῶν (или ἐξουσιῶν) τῆς ῾Ρωμαίων πολιτείας; De magistratibus populi Romani), начат в декабре 554 года и завершен между 557 и 561 годами. Сохранился в рукописи Paris. sup. 257 (IX-X века). Тема произведения - административное устройство Римского государства от легендарной эпохи Энея до правления Юстиниана, происхождение и история различных должностей, их юридический статус, а также многочисленные личные воспоминания о службе в эпоху Юстиниана. Иоанн Лид демонстрирует обширную эрудицию антиквара, представляет множество сведений (иногда достоверных, иногда мифических) о государственных институтах Рима. Автор неоднократно подчеркивает стремление научить правильным формам делопроизводства, которые повсеместно нарушаются в его время, корректному отношению к мелочам. Наибольшее внимание уделено развитию института префектуры претория Востока с IV века до современности, чему посвящена 3-я книга трактата. Иоанн Лид показывает свое разочарование службой, результатами своей карьеры и состоянием дел в государственном управлении к середине VI века.

Известны также 2 трактата Иоанна Лида 40-х годов VI века, посвященные префекту претория Востока Гавриилу. Книга «О месяцах» (Περ τῶν μηνῶν; De mensibus; сохранилась фрагментарно) - подробное описание традиционного античного римского календаря, праздников и обычаев, а также объяснение происхождения и смысла этих традиций. Книга «О знамениях» (Περ διοσημείων; De ostentis) носит также антикварный характер; посвящена описанию античных сведений об астрологии, о божественных явлениях. Сочинения содержат важные сведения о календарных системах Римской империи и Византии; они оказали большое влияние на последующее развитие византийской традиций исчисления времени, на изучение истории и создание всемирных хроник.

Сочинения И. Л. были известны свт. Фотию (IX в.; Phot. Bibl. Cod. 180), к-рый считал его хорошим стилистом и находил его работы небезынтересными для любителей подобного рода специальной лит-ры. Также его тексты упоминаются в визант. словаре «Суда» (X в.; Suidae lexicon / Ed. A. Adler. Lpz., 1928-1938. T. 2. P. 465).

Сочинения:

De magistratibus populi Romani libri tres / Ed. R. Wünsch. Lpz., 1903. Stuttg., 1967; Idem / Ed. I. Bekker. Bonn, 1837, 1924. (CSHB; 27);

Liber de ostentis et calendaria Graeca omnia / Ed. C. Wachsmuth. Lpz., 1897. P. 3-160;

Liber de mensibus / Ed. R. Wünsch. Lpz., 1898. P. 1-184; On Powers or the Magistracies of the Roman State / Ed. A. C. Bandy. Phil., 1983;

Des magistratures de l'État Romain / Éd. M. Dubuisson, J. Schamp. P., 2006. 3 t. (CUF. Sér. gr.; 450-452).

Дополнительная литература:

Wünsch R. Zu Lydus de ostentis // BZ. 1896. Bd. 5. S. 410-421;

Cumont F. Lydus et Anastase le Sinaïte // BZ. 1929/1930. Bd. 30. S. 31-34;

Jones A. H. M. The Roman Civil Service (Clerical and Sub-Clerical Grade) // JRS. 1949. Vol. 39. P. 38-55;

Stein E. Histoire du Bas-Empire. P., 1949. T. 2. P. 729-734, 838-840;

Carney T. F. Bureaucracy in Traditional Society: Romano-Byzantine Bureaucracies Viewed from Within. T. 3: John the Lydian: On the Magistracies of the Roman Constitution. Sydney, 1965. Lawrence (Kansas), 1971;

Tsirpanlis C. N. John Lydos on the Imperial Administration // Byz. 1974. Vol. 44. P. 479-501;

Удальцова З. В. Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков IV-VII вв.). М., 1974; она же. Из византийской хронографии // ВВ. 1984. Т. 45. С. 54-65;

Hunger. Literаtur. Bd. 1. S. 251; PLRE. Vol. 2. P. 612-615;

Caimi J. Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido. Mil., 1984;

Kaster R. A. Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity. Berkeley, 1988. P. 306-309;

Maas M. John Lydus and the Roman Past: Antiquarianism and Politics in the Age of Justinian. L.; N. Y., 1992;

Wallinga T. The Date of Joannes Lydus' «De magistratibus» // RIDA. 1992. Ser. 3. T. 39. P. 359-380;

Schamp J. Les Trévires à Byzance: A propos de Jean le Lydien, Des magistratures, I, 50 // Byz. 1996. Vol. 66. P. 381-408