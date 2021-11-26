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ИОАНН ИТАЛ
ИОАНН ИТАЛ - византийский философ.
Ученик Михаила Пселла и его преемник в качестве ипата философов (1055 год), то есть главы философского «факультета» высшей школы в Константинополе. Воспринятое им от учителя тяготение к платонизму привело к прямому конфликту с христианством и церковной ортодоксией. Его учение было по приказу императора Алексея I Комнина рассмотрено на церковном соборе 1082 года и предано анафеме. Оказал влияние на грузинских мыслителя Иоанэ Петрици.
Сочинения:
Opuscula selecta. Tphilisiis, 1924–1926. Fasc. 1–2; Opera. Tbilisi, 1966.
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