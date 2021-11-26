ИОАНН ГЕОМЕТР

ИОАНН ГЕОМЕТР (’Ιωάννης Γεωμέτρης; др. имя – Ио­анн Ки­ри­от, Κυριῴτης ) - ви­зантийский по­эт.

Био­гра­фия Иоанна Геометра ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся час­тич­но. Су­ще­ст­во­вав­шее ра­нее мне­ние, что он мо­жет быть ото­жде­ст­в­лён с Ио­ан­ном, епи­ско­пом Ме­ли­тин­ским, под­вер­га­ет­ся со­мне­нию. Из­вест­но, что до середины 980-х годов Иоанн Геометр

Сочинения:

Migne PG. T. 106; The Progymnas­ma­ta / Ed. A. R. Littlewood. Amst., 1972.