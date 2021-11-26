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ИОАНН ГЕОМЕТР
ИОАНН ГЕОМЕТР (’Ιωάννης Γεωμέτρης; др. имя – Иоанн Кириот, Κυριῴτης ) - византийский поэт.
Биография Иоанна Геометра реконструируется частично. Существовавшее ранее мнение, что он может быть отождествлён с Иоанном, епископом Мелитинским, подвергается сомнению. Известно, что до середины 980-х годов Иоанн Геометр
Сочинения:
Migne PG. T. 106; The Progymnasmata / Ed. A. R. Littlewood. Amst., 1972.
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