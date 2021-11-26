ИОАНН ФИЛОПОН
ИОАНН ФИЛОПОН (’Ιωάννης ὁ Φιλόπονος), Иоанн Грамматик - византийский философ, совмещавший аристотелистски вышколенную учёность александрийской школы неоплатонизма с принципами христианского мировоззрения.
Автор многочисл. комментариев к Аристотелю (из них сохранились комментарии к сочинениям «Категории», «Аналитики» 1-я и 2-я, «Метеорология», «О душе», «Физика», «О возникновении и уничтожении»), важных для восточной патристики, в частности оказавших непосредств. влияние на Иоанна Дамаскина. В знаменитом трактате «Против Прокла по вопросу о вечности мира» (около 529 года) подверг критике неоплатоническую интерпретацию платоновского «Тимея» (творение космоса как вневременно́й акт), истолковав его в духе ветхозаветной книги Бытия, с которой, по мнению Иоанна Филонопа, Платон был знаком.
Сочинение «Против Аристотеля» (около 530-534 годы) известно благодаря цитатам и критике Симпликия. Поздний трактат «О творении мира» («Семь книг толкований на творение мира по Моисею») посвящён Сергию, патриарху Антиохийскому в 546-549 годах; в нём обсуждалась, в частности, теория «импетуса» применительно к возникновению мира в целом. В сочинении «Устроитель, или О единстве», известном по цитатам у византийских авторов и сирийскому переводу, Иоанн Филопон выступает как представитель монофизитства, склоняющийся к «тритеизму».
Богословские взгляды Иоанна Филопона были осуждены на Константинопольском соборе 680/681 годов. Его сочинения оказали влияние на арабских философов, латинский Запад (теория «импетуса» была воспринята Ж. Буриданом и Н. Оремом), мыслителей Возрождения (Дж. Пико делла Мирандола, Г. Галилей).
Сочинения:
Commentaria // Aristotelem graeca. B., 1887–1909. Vol. 13–17;
De opificio mundi / Ed. W. Reichardt. Lipsiae, 1897;
De aeternitate mundi contra Proclum / Ed. H. Rabe. Lpz., 1899. Hildesheim, 1963;
Traité de l’astrolabe. P., 1981.