ИОАНН ЦЕЦ

ИОАНН ЦЕЦ, Иоанн Це­ца (греч. ’Ιωάννες Τζέτζης) - ви­зантийский пи­са­тель, фи­ло­лог.

Большую часть жиз­ни про­вёл в Кон­стан­ти­но­по­ле , за­ни­ма­ясь пре­по­да­ва­ни­ем. Главное про­из­ве­де­ние Иоанна Цеца и ис­точ­ник био­гра­фических све­де­ний об ав­то­ре - соб­ра­ние 107 его пи­сем, ад­ре­со­ван­ных в основном уче­ни­кам, с про­стран­ным стихотворным ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фическим ком­мен­та­ри­ем [около 13000 сти­хов, из-за че­го это со­чи­не­ние по­лу­чи­ло название «Ты­ся­чи» («Χιλιάδες»), другое название - «Кни­га ис­то­рий» («Βίβλος ἱστοριῶν»)], со­дер­жа­щим цен­ный литературный и ми­фо­ло­гический ма­те­ри­ал.

Ав­тор мно­го­численных ком­мен­та­ри­ев, ал­ле­го­рических тол­ко­ва­ний ан­тич­ных про­из­ве­де­ний (по­эм Ге­сио­да и Го­ме­ра , ко­ме­дий Ари­сто­фа­на и других), а так­же по­этических и про­за­ических со­чи­не­ний различных жан­ров. Иоанн Цец про­яв­лял ин­те­рес к При­чер­но­мо­рью и Кав­ка­зу: в его про­из­ве­де­ни­ях встре­ча­ет­ся мно­же­ст­во кавказских то­по­ни­мов, эти­мо­ло­гические на­блю­де­ния от­но­си­тель­но «вар­вар­ских язы­ков».

Сочинения:

Historiae. Napoli, 1968; Epistulae. Lip­siae, 1972.