ИМРУ-УЛЬ-КАЙС

Ибн Худжр ибн Умар аль-Кинди - арабский поэт .

Про­ис­хо­дил из знат­но­го ро­да, сын во­ж­дя пле­ме­ни. За раз­гуль­ный об­раз жиз­ни был из­гнан из пле­ме­ни; стран­ст­во­вал по Ара­вий­ско­му полуострову. По ле­ген­де, Имру-уль-Кайс умер, на­дев по­слан­ную вра­га­ми оде­ж­ду, про­пи­тан­ную ядом (за что по­лу­чил про­зви­ще Зу-ль-Ку­рух, буквально - «По­кры­тый яз­ва­ми»).

Имру-уль-Кайс счи­та­ет­ся од­ним из со­зда­те­лей основных ка­но­нов арабской клас­сической по­эзии. Со­хра­ни­лось мно­го ка­сыд , при­над­ле­жа­щих или при­пи­сы­вае­мых Имру-уль-Кайсу; са­мая из­вест­ная из них от­кры­ва­ет сбор­ник луч­ших сти­хо­тво­ре­ний арабских до­ис­лам­ских по­этов (смотри Му­ал­ла­ки ).