ГРИГОРИЙ СИНАИТ

ГРИГОРИЙ СИНАИТ - ви­зантийский мис­тик, бо­го­слов, пи­са­тель .

Основной ис­точ­ник све­де­ний о Григории Синаите - его «Жи­тие», на­пи­сан­ное уче­ни­ком, впо­след­ст­вии пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Кал­ли­стом I (1350-1353, 1355-1363). Григорий Синаит ро­дил­ся в бо­га­той се­мье. В цар­ст­во­ва­ние Ан­д­ро­ни­ка II Па­лео­ло­га был за­хва­чен в плен тур­ка­ми, од­на­ко вско­ре вы­ку­п­лен; уда­лил­ся на остров Кипр, где был по­стри­жен в ря­со­фор. Позд­нее при­со­еди­нил­ся к об­щи­не монастыря Святой великомученицы Ека­те­ри­ны на Си­нае, где при­нял схи­му. На Си­нае Григорий Синаит про­вёл около 5 лет, со­вме­щая различные по­слу­ша­ния с изу­че­ни­ем Свя­щен­но­го Пи­са­ния и ра­бо­той в скрип­то­рии. По-ви­ди­мо­му, имен­но к си­най­ско­му пе­рио­ду жиз­ни Григория Синаита от­но­сит­ся его ста­нов­ле­ние как пи­са­те­ля и бо­го­сло­ва. С этим же вре­ме­нем свя­за­но по­яв­ле­ние у Григория Синаита пер­вых уче­ни­ков. Из-за за­вис­ти не­ко­торых ино­ков был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть мо­на­стырь. Из­вест­но о пре­бы­ва­нии Григория Синаита в Па­ле­сти­не, позд­нее - на Кри­те, где он учил­ся у не­кое­го стар­ца Ар­се­ния пра­ви­лам без­молв­ной жиз­ни и ум­ной (Ии­су­со­вой) мо­лит­ве, и, на­ко­нец, на Афо­не, ко­то­рый Григорий Синаит был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть из-за уси­лив­шей­ся уг­ро­зы со сто­ро­ны ту­рок. По­сле дол­гих стран­ст­вий ос­но­вал мо­на­стырь в месте Па­ро­рия. В це­лом из­вест­но об ос­но­ва­нии Григорием Синаитом не­сколь­ких ке­лий на Афо­не и 4 об­ще­жи­тель­ных об­щин (лавр) во Фра­кии.

Зна­че­ние Григория Синаита для восточной мо­на­ше­ской тра­ди­ции за­клю­ча­лось пре­ж­де все­го в его со­дей­ст­вии уп­ро­че­нию и раз­ви­тию на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке дея­тель­но-со­зер­ца­тель­но­го ас­ке­тического идеа­ла, а так­же в про­по­ве­ди иси­ха­ст­ско­го уче­ния (смотреть Гри­го­рий Па­ла­ма, Иси­хазм). Григорий Синаит соз­дал не­ма­ло крат­ких ас­ке­тических со­чи­не­ний, са­мое зна­чи­тель­ное из ко­то­рых - «Раз­лич­ные сло­ва о за­по­ве­дях и дог­ма­тах, уг­ро­зах и обе­то­ва­ни­ях, а ещё о по­мыс­лах, стра­стях и доб­ро­де­те­лях, о без­мол­вии и мо­лит­ве». К ав­тор­ст­ву Григория Синаита так­же при­чис­ля­ют сле­дую­щие со­чи­не­ния: «О без­мол­вии и мо­лит­ве», «О без­мол­вии и двух ви­дах мо­лит­вы», «На­став­ле­ния иси­ха­стам», «Гла­вы ас­ке­ти­че­ско­го со­дер­жа­ния». В русском пе­ре­во­де со­чи­не­ния Григория Синаита вклю­че­ны в «Доб­ро­то­лю­бие».

Сочинения:

Migne PG. T. 150.