ГРИГОРИЙ СИНАИТ
ГРИГОРИЙ СИНАИТ - византийский мистик, богослов, писатель.
Основной источник сведений о Григории Синаите - его «Житие», написанное учеником, впоследствии патриархом Константинопольским Каллистом I (1350-1353, 1355-1363). Григорий Синаит родился в богатой семье. В царствование Андроника II Палеолога был захвачен в плен турками, однако вскоре выкуплен; удалился на остров Кипр, где был пострижен в рясофор. Позднее присоединился к общине монастыря Святой великомученицы Екатерины на Синае, где принял схиму. На Синае Григорий Синаит провёл около 5 лет, совмещая различные послушания с изучением Священного Писания и работой в скриптории. По-видимому, именно к синайскому периоду жизни Григория Синаита относится его становление как писателя и богослова. С этим же временем связано появление у Григория Синаита первых учеников. Из-за зависти некоторых иноков был вынужден покинуть монастырь. Известно о пребывании Григория Синаита в Палестине, позднее - на Крите, где он учился у некоего старца Арсения правилам безмолвной жизни и умной (Иисусовой) молитве, и, наконец, на Афоне, который Григорий Синаит был вынужден покинуть из-за усилившейся угрозы со стороны турок. После долгих странствий основал монастырь в месте Парория. В целом известно об основании Григорием Синаитом нескольких келий на Афоне и 4 общежительных общин (лавр) во Фракии.
Значение Григория Синаита для восточной монашеской традиции заключалось прежде всего в его содействии упрочению и развитию на христианском Востоке деятельно-созерцательного аскетического идеала, а также в проповеди исихастского учения (смотреть Григорий Палама, Исихазм). Григорий Синаит создал немало кратких аскетических сочинений, самое значительное из которых - «Различные слова о заповедях и догматах, угрозах и обетованиях, а ещё о помыслах, страстях и добродетелях, о безмолвии и молитве». К авторству Григория Синаита также причисляют следующие сочинения: «О безмолвии и молитве», «О безмолвии и двух видах молитвы», «Наставления исихастам», «Главы аскетического содержания». В русском переводе сочинения Григория Синаита включены в «Добротолюбие».
Сочинения:
Migne PG. T. 150.