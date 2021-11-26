ГЕОРГИЙ ПИСИДА
ГЕОРГИЙ ПИСИДА - византийский поэт.
Родом из малоазиатской провинции Писида. Служил диаконом в храме Святой Софии в Константинополе, а также придворным архивариусом при Ираклии I, военные победы которого воспел в ряде эпических поэм. Среди сочинений Георгия Писиды - религиозно-моралистическая поэма о сотворении мира «Шестоднев» («‘Εξαήμερον», славянский перевод 1385 года), посвящённая патриарху Сергию, у которого служил секретарём; поэма «О суете житейской» («Εἰς τόν μάταιον βίον »). Популярностью пользовались ямбы и светские эпиграммы Георгия Писиды. Поэтическому манеру Георгия Писиды, следовавшего классическим образцам, отличает ясность, чёткость формы, скрупулёзное соблюдение метрических канонов.