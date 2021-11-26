ГАВРЫ

ГАВРЫ - византийский аристократический род восточного, вероятно армянского, происхождения.

Известны со 2-й половины Х века как крупные землевладельцы северо-восточной Анатолии (Халдия, Колония, Армениак). Опираясь на местные ополчения, контролировали плодородные долины и горные перевалы, открывающие доступ к черноморскому побережью, и защищали их от сельджуков и Данишмендидов. Стремились к автономности своих владений и не раз участвовали в сепаратистских движениях против императоров. Константин Гавр присоединился к Варде Склиру в годы его мятежа против императора Василия II и был убит в 979 году. Михаил Гавр составил заговор вместе с Григорием Таронитом и был ослеплен в 1040 году. Святой Феодор Гавр около 1075 года смог изгнать турок из взятого ими за 3 года до этого Трапезунда. Был назначен Алексеем I дукой Халдии, с успехом защищал Колонию и Неокесарию от эмира Данишменда, отвоевал Пайперт у турок. Носил титулы севаста и патрикия. Основал полунезависимое княжество на Понте, принял мученическую смерть от турок, попав в плен (1098 год). Местночтимый святой с XII века, канонизирован в XIV веке. Его сын Григорий Гавр был назначен дукой Халдии в 1103 году, обвинен императором Алексеем I в заговоре, заключен в темницу в Константинополе, но затем прощен и освобожден. Брат Григория Гавр Константин II (дука Халдии ранее 1119 года - после 1140 года) укрепил независимость Халдии, и Иоанну II Комнину с большим трудом удалось присоединить ее к империи. В дальнейшем часть рода Гавров перешли на византийскую службу, часть - на сторону сельджуков, стали эмирами и приняли ислам. Михаил II Гавр был пансевастом и дукой Сирмия в правление Мануила I Комнина. После 1204 года в Византии и в Трапезундской империи Гавры известны как средние чиновники и землевладельцы. Михаил IV Гавр († ранее 1346) был сакеллием Святой Софии в Константинополе. Известен богатым эпистолографическим наследием. Отнесение правителей князей Мангуп (Феодоро) в Крыму к роду Гавров спорно.

Дополнительная литература:

Μπαρτικιάν Χρ. Η βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια των Γαυράδων (Γαβράδων). Αθήνα, 1993;

Bryer A., Fassoulakis St., Nicol D. M. A Byzantine Family: the Gabrades: An Additional Note // Bsl. 1975. T. 36. P. 38-45.

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