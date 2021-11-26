ФЕОФИЛ

Византийский император в 829-42 гг., соправитель с 821 г., сын императора Михаила II Травла и его первой жены Феклы, представитель Аморийской (Фригийской) династии .

В отличие от отца Феофил, будучи воспитанником видного идеолога иконоборчества Иоанна Грамматика, получил блестящее образование и, например, стал знатоком и поклонником высокой исламской культуры. Впрочем, в главном Феофил следовал прежней колеей и, как и Михаил II, опирался на земляков – уроженцев Амория, представителей военной провинциальной аристократии Анатолика.

Внутренняя политика Феофила ознаменовалась финальной вспышкой угасавшего иконоборчества, которое вновь было объявлено официальным вероучением в 833 г. Это угасание обладало рядом признаков: во-первых, хотя василевс строго запретил почитание икон, активность иконокластов ограничивалась преимущественно царским двором и столицей. Во-вторых, самодержец двусмысленно относился к монашеству – основному оплоту иконодулов: Феофил поощрял развитие и даже учреждение монастырей, лояльных господствовавшему курсу, а некоторые из них и вовсе находились в ведении императора и его хозяйственных институтов. Наконец, в-третьих, борясь с фанатиками-иконодулами путем репрессий и высылок из городов в провинцию (в 838 г. часть монахов была изгнана из Константинополя), правительство невольно укрепляло иконопочитание на периферии империи. Царствование Феофила также отмечено дальнейшим усовершенствованием фемной организации: упрочению ромейских позиций в Южном Причерноморье способствовало формирование новых фем Пафлагония и Халдия (между 820-39 гг.), а рост авторитета империи в Крыму сопровождался созданием ок. 833/39 г. фемы Климаты (Херсон).

Внешняя политика Феофила наполнена кровопролитными войнами с арабами на востоке и крайнем западе Византии. Василевс не являлся профессиональным военным и его полководческая деятельность не принесла ромейскому оружию побед. Уже в первый год правления Феофила Византия подверглась атаке халифа аль-Мамуна. В 830 г. император лично принял командование и был на голову разбит, но через год в 831 г. ромеи нанесли ответный удар, увенчавшийся пленением большого числа сарацин. Летом 832 г. Феофил опять потерпел поражение, и только со смертью халифа в 833 г. Константинополь прекратил неудачную для себя кампанию. Одновременно империи пришлось отражать арабский натиск в Сицилии: в 831 г. мусульмане овладели Мессиной, а в августе 831 г. после 11-месячной осады ворвались в Палермо. На острове в руках византийцев оставались лишь полублокированные Сиракузы, Таормина и резиденция стратигов – горная крепость Энна. Хотя во второй половине 830-х гг. направленный в Италию зять императора (муж сестры Феофила Марии) кесарь Алексей Муселе несколько стабилизировал положение, надолго приостановить наступление сарацин он не смог. В 840 г. арабы высадились на юге Апеннинского полуострова и взяли Тарент, а вскоре обложили Бари, который сдался в 842 г. накануне кончины Феофила.

Воспользовавшись короткой паузой на Западе, Феофил попытался достичь крупного успеха на Востоке, и весной 837 г. вторгся в арабские пределы, занял Самосату (Самсат) и Запетру (Зибатру), родной город халифа аль-Мутасима. Однако сарацины, перехватив инициативу, нанесли удар на северо-западе Малой Азии: 22 июля 837 г. на Дазимонской равнине в Каппадокии (близ нынешнего города Токат) византийцы были разгромлены, причем сам царь едва избежал плена, а 12 августа 838 г. после ожесточенного сопротивления пал Аморий – цитадель Анатолика, родовое гнездо Феофила, ключевой центр фемной знати. Впрочем, закрепиться в Малой Азии арабам помешал прогрессировавший распад Багдадского халифата, и в результате взаимных набегов к началу 840-х гг. между ромейскими и сарацинскими аванпостами образовалась разоренная дотла, необитаемая «нейтральная зона».

События 837-38 гг. создали внутри Византии и вокруг нее неблагоприятную для василевса атмосферу, и он в 838-39 гг. задался целью развернуть против аль-Мутасима нечто вроде общеевропейской коалиции, куда Феофил намеревался завлечь Франкскую империю, Венецию и даже Омейядскую Испанию, смертельно враждовавшую с Багдадом, но сколотить такой альянс не удалось.

В 830 г. Феофил женился на представительнице аристократической пафлагонской семьи Феодоре, от которой имел двоих сыновей и пять дочерей.

С восстановлением иконопочитания в 843 г. Феофил – единственный из царей-иконоборцев – был по требованию императрицы Феодоры публично реабилитирован православной церковью.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации :

Император Феофил (солид, 829-30);

Император Феофил в окружении двора («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Диспут между императором Феофилом и иконопочитателями («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Монашеские казни по приказу императора Феофила («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Обмен посольствами между императором Феофилом и халифом аль-Мамуном («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Арабская осада Амория («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Император Феофил на смертном одре (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 56, XIV в.).

Автор статьи: А. Н. Слядзь