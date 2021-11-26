ФЕОДОРА (др.-греч. Θεοδώρα)

Императрица Восточной Римской империи, жена императора Юстиниана I.

Родилась на Кипре в семье служителя смотрителя константинопольского цирка зверей, была средней из трех дочерей; после его смерти мать вышла замуж за смотрителя цирка. Прокопий Кесарийский сообщает, что Феодора и ее сестры с детства состояли при цирке, а повзрослев, стали гетерами . Она оставила Константинополь и оправилась в Африку вслед за своим любовником Гекеболом, назначенным архонтом Пентаполиса. Он вскоре прогнал Феодору, и она оказалась в Александрии, где познакомилась с патриархами Тимофеем IV Александрийским и Севиром Антиохийским, которые убедили ее изменить образ жизни.

По возвращении в Константинополь Феодора каким-то образом познакомилась с будущим императором Юстинианом (возможно, этому поспособствовала актриса Македония, в доме которой она жила). В 523 г. Феодора получает статус патриция, в 524 г. выходит замуж за Юстиниана. Против этого брака возражала Евфимия, жена императора Юстина, дяди Юстиниана, поэтому свадьба состоялась после ее смерти. В 527 г. Юстиниан становится императором I, а Феодора – императрицей.

Феодора оказывала значительное влияние на государственные дела, вмешивалась в назначения чиновников, законодательство (был принят ряд законов, улучшивших положение женщин) и внешнюю политику (по утверждению Прокопия, она переписывалась с персидскими придворными). Как утверждает тот же Прокопий, многие чиновники намного больше боялись Феодору, чем императора. Во время восстания Ника Феодора воспрепятствовала бегству Юстиниана из города (532 г.). В Константинополе она занималась благотворительностью. В религиозной сфере Феодора тайно покровительствовала монофизитам, влияла на избрание константинопольского патриарха Анфима (535 г.) и смещение римского папы Сильверия (537 г.).

Феодора умерла от рака, была канонизирована вместе со своим мужем в лике благоверной.

Исторические источники :

Прокопий Кесарийский. Тайная история.

Иллюстрация :

Феодора. Мозаика. VI в. Равенна.