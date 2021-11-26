ДУКИ

ДУКИ - знатный византийский род, просуществовавший на протяжении последних семи веков византийской истории.

Первые Дуки, вероятно, происходили из Малой Азии (Пафлагонии или Каппадокии). Высказывалось предположение об армянском происхождении Дуки. Знатные носители прозвища или фамильного имени Дуки известны с середины IX в. первый из них, Андроник, который около 855 года воевал с павликианами и силой возвращал их в лоно Православия. В X веке Дуки, видимо потомки Андроника, прославились как крупные военачальники: патрикий Андроник († около 910 года) успешно руководил операциями против арабов, в 906 году поднял мятеж против Льва VI, бежал и умер в арабском плену; его сын Константин, стратиг фемы Харсиан, а позже доместик схол , в 913 году был провозглашен на константинопольском ипподроме византийским императором, но был убит в стычке у ворот Большого дворца. В IX-X веках род Дуки принадлежал к типичным представителям военной провинциальной знати. В византийском эпосе «Дигенис Акрит» родовое имя Дуки становится нарицательным - его носят двое из упомянутых в эпосе византийских стратигов. Родство «старших» Дуки IX-X веков с «младшими» XI века недоказуемо, хотя Михаил Пселл (Michel Psellos. P., 1928. Vol. 2. P. 140) и Николай Калликл (Nicolai Calliclis Carmina. 1904. P. 322) подтверждали его. По данным Иоанна Зонары, византийский император Константин X имел родственную связь со «старшими» Дуками лишь по женской линии (Zonara. Epit. hist. Bd. 3. S. 675-676).

В XI веке Дуки выступают как влиятельный константипольский род. Константин X Дука, участник военного переворота Исаака I Комнина, после его отречения благодаря влиянию Михаила Пселла был провозглашен византийским императором (1059-1067 годы). Супругой Константина была Евдокия Макремволитисса, племянница патриарха Михаила I Кирулария, а преемник последнего Константин III Лихуд был его другом и обеспечил ему поддержку Церкви. Константин X был известен щедрыми пожалованиями монастырям. В его правление усилились гонения на монофизитов (сирийцев и армян), что вызвало напряженность в восточных областях и впоследствии отрицательно сказалось на обороноспособности империи. Его вдова Евдокия вышла замуж за Романа IV Диогена. После пленения Романа IV сельджуками императором был провозглашен Михаил VII Дука (1071-1078 годы), сын Константина X. Одержав победу в войне с выпущенным из плена Романом, он показал себя неспособным вывести империю из кризиса, вызванного сельджукским вторжением, и был вынужден уступить престол Никифору III Вотаниату и принять монашество в Студийском монастыре. Позднее он был рукоположен в митрополита Эфеса, но посетил свою митрополию лишь единожды; умер он около 1090 года в Константинополе. Правление императоров из рода Дуки обычно связывают с упадком византийской государственности, приведшим к мятежам и значительным территориальным потерям в Анатолии, образованию там тюркских княжеств.

В 1081 году Дуки поддержали переворот Алексея I Комнина . Константин, сын Михаила VII, являлся в 1081-1094 годах соправителем Алексея I и был помолвлен с Анной Комниной. Его кузина Ирина Дукена, внучатая племянница Константина X, была женой Алексея I Комнина. Старший брат Ирины протостратор Михаил († после 1108 года) был полководцем и одним из ближайших советников Алексея I; ее средний брат Иоанн († до 1136 год) носил титул великого дуки и прославился громкими победами. Большинство Дуки принадлежали к военной знати, хотя в разное время среди них встречаются и гражданские чиновники (логофет, этериарх, вестиарит). Представители рода Дуки обладали значительными земельными богатствами. Их вклад в культурную историю Византии несуществен. Уже в XI веке в результате разветвленных брачных связей становится частью родовых имен других византийских семей. Оно становится престижным, многие знатные семьи нередко присваивали себе имя Дуки. Некоторые из родов, напр. Палеологи или эпирские Ангелы, носили его на законных основаниях. Вместе с тем после XII века прямые потомки «младших» Дуки по мужской линии в источниках уже не встречаются.

Прозвище или патроним Дуки был распространен в среде не только светской знати, но и клира, средних и низших классов во многих частях Византийской империи (Анатолия, Балканы, Южная Италия, Сицилия и т. д.). Встречаются Дуки в период османского владычества; в современной Греции патроним Дуки довольно распространен в разных областях страны. Далеко не все известные в византийское время Дуки имеют родственные связи между собой и со знатными семьями.

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