ДУКА АНДРОНИК

Дука Андроник (греч. Ανδρόνικος Δούκας) (ум. ок. 910) — византийский полководец, умер в арабском плену.

В ноябре-декабре 904 (по арабским источникам), одержал важную победу над арабами у Германикии (совр. Мараш). Согласно византийским источникам, в 906—907 Д. должен был присоединиться к наварху Химерису в экспедиции против арабов. Однако Д. неожиданно поднял восстание против императора Льва VI Мудрого (882—912) и захватил крепость Каваллу близ Икония ( Малая Азия ). Его тайно поддерживал константинопольский патриарх Николай I Мистик. Согласно данным «Хроники Продолжателя Феофана », Д. поднял мятеж вместе со своими родственниками и рабами. Это выступление освещено в источниках крайне скупо, и остается только догадываться о причинах восстания; скорее всего, реальной целью был захват власти (это удастся сделать его сыну). Против восставших были посланы войска, возглавляемые Григорой Ивирицей, который осадил Д. в Кавалле. Их противостояние длилось около 6 месяцев. Д. с сыном был вынужден бежать к арабам, где он принял мусульманство (см. Ислам ), и умер в плену в 910. Его сыну Константину удалось бежать из арабского плена. Он стал стратигом фемы Харисан, а позже получил должность доместика схол. В 913 он был провозглашён византийским императором, однако был убит в стычке у ворот Большого дворца.

История жизни Д. вызывала ряд вопросов у историков, поскольку источники — византийские и арабские — дают различную датировку событий. Некоторые историки, опирающиеся на материалы «Жития патриарха Евфимия», датируют начало восстания летом 904, в то время как А. Васильев, анализируя арабские источники соответствующего периода, датирует восстание 906—907. Д. и его сын Константин были прославлены в эпосе «Дигенис Акрит» : они стали прототипами двух византийских стратигов в этом сочинении.

Публ.: Две византийские хроники X века. М., 1959.

Лит.: Каждан А. П. К истории политической борьбы в Византии в начале Х века // Ученые записки Тульского пединститута. Вып. 3. Тула, 1952. С. 191—206; Его же. Социальный состав господствующего класса Византии XI—XIII вв. М., 1974; Kazhdan A., Cutler A. Doukas // Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazhdan, A.-M. Tallbot. Vol. 1. Oxford, 1991. P. 655—656; Polemis D. I. The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. London, 1968.