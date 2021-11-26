ДУКА
ДУКА - один из высших военных чинов в Византии.
В IV-VI веках командующий войсками пограничного округа, не обладавший (за редкими исключениями) гражданской властью. Позднее, по мере упадка позднеримской военно-административной системы, звание дука закрепляется за полковыми командирами среднего звена. Со второй половины X века термин возрождается как высший военный чин, присваиваемый наместнику вновь образованных приграничных округов: Антиохии, Халдии, Фессалоник, Адрианополя, Месопотамии, Италии (близкий по значению чин - катепано). Титул «великий дука» (мегадук) носил главнокомандующий флотом. С XII века дуками называются начальники провинций (фем); впоследствии военное значение фемных дуков падает, их главными функциями становятся гражданское управление и суд.
К латинскому термину «dux» восходят европейский титул герцога (франц. duc, англ. duke) и наименование правителя Венеции (дож).