МИНЕЯ

МИНЕЯ - в пра­во­слав­ной Церк­ви бо­го­слу­жеб­ный сбор­ник, со­дер­жа­щий служ­бы не­под­виж­ных (при­хо­дя­щих­ся на фик­си­ро­ван­ные да­ты) празд­ни­ков цер­ков­но­го го­да.

В пра­во­слав­ной Церк­ви бо­го­слу­жеб­ный сбор­ник, со­дер­жа­щий служ­бы не­под­виж­ных (при­хо­дя­щих­ся на фик­си­ро­ван­ные да­ты) празд­ни­ков цер­ков­но­го го­да. (По­сле­до­ва­ния по­движ­ных празд­ни­ков со­дер­жат­ся в Трио­ди По­ст­ной и Цвет­ной, по­сле­до­ва­ния по дням не­де­ли - в Ок­тои­хе.) Минеей на­зы­ва­ют­ся так­же не­бо­го­слу­жеб­ные сбор­ни­ки, со­дер­жа­щие тек­сты жи­тий­но­го и по­учи­тель­но­го ха­рак­те­ра (смотрите Че­тьи-Ми­неи).

Ме­сяч­ная (пол­ная) Минея со­дер­жит служ­бы на все дни го­да. Празд­нич­ная Минея (ино­гда на­зы­ва­ет­ся так­же «Ан­фо­ло­гий») со­дер­жит служ­бы наи­бо­лее важ­ных праз­д­ни­ков и яв­ля­ет­ся крат­кой раз­но­вид­но­стью ме­сяч­ной Минеей; со­став празд­нич­ной Минеи не­ус­той­чив, ко­ди­фи­ци­ро­ван­но­го пе­реч­ня празд­ни­ков не су­ще­ст­ву­ет. Об­щая Минея со­дер­жит об­щие служ­бы ли­кам свя­тых (пре­по­доб­ным, му­че­ни­кам и т. д.), ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся при от­сут­ст­вии ме­сяч­ной Минеи или ес­ли служ­ба кон­крет­но­му свя­то­му не бы­ла со­став­ле­на.

Минея пред­став­ля­ет со­бой ре­зуль­тат раз­ви­тия ви­зантийского Тро­по­ло­гия (древ­не­го сбор­ни­ка, вклю­чав­ше­го по­сле­до­ва­ния как под­виж­но­го, так и не­под­виж­но­го цик­лов) и его раз­де­ле­ния на несколько бо­го­слу­жеб­ных книг. Ка­лен­дар­ную ос­но­ву Минеи со­ста­ви­ли празд­ни­ки кон­стан­ти­но­поль­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. В ви­зантийскую ме­сяч­ную Минею во­шли тек­сты, соз­дан­ные ав­то­ра­ми кон­стан­ти­но­поль­ской дос­ту­дий­ской (Ан­д­рей Крит­ский, Гер­ман Кон­стан­ти­но­поль­ский ), па­ле­стин­ской (Ио­анн Да­ма­скин, Кос­ма Май­юм­ский), кон­стан­ти­но­поль­ской сту­дий­ской (Фео­дор Сту­дит, Кли­мент, Фео­фан На­чер­тан­ный, Ио­сиф Гим­но­граф и др.) и ита­ло-гре­че­ской (с конца X-XI веков; Нил Рос­сан­ский, Вар­фо­ло­мей Млад­ший) тра­ди­ций. Ба­зо­вый со­став ка­ж­до­го по­сле­до­ва­ния в Минее об­ра­зу­ют гим­но­гра­фический ка­нон, се­да­лен, три сти­хи­ры, к ко­то­рым мо­гут при­бав­лять­ся кон­дак, до­пол­ни­тель­ные сти­хи­ры и се­даль­ны, све­ти­лен, от­пус­ти­тель­ный тро­парь, в ран­нюю эпо­ху - бла­жен­ны (сти­хи­ры для пе­ния на еван­гель­ских за­по­ве­дях бла­жен­ст­ва - Мф. 5:3-10). С XII века в со­став Минеи вклю­ча­ют­ся крат­кие жи­тия свя­тых. В свя­зи с ис­чез­но­ве­ни­ем Па­ре­мий­ни­ка (смотрите Па­ре­мия ) как ти­па бо­го­слу­жеб­но­го сборника чте­ния Вет­хо­го За­ве­та, по­ло­жен­ные на служ­бе дня, так­же бы­ли вклю­че­ны в со­став Ми­неи.

Древ­ней­шие со­хра­нив­шие­ся греческие Минеи да­ти­ру­ют­ся концом IX-X веков. Пер­вые славянские Минеи - об­щая Минея (конец IX - начало X веков), со­став­лен­ная Кли­мен­том Ох­рид­ским, и празд­нич­ная Минея (конец IX - начало X веков), сло­жив­шая­ся в Пер­вом Бол­гар­ском цар­ст­ве тру­да­ми Кли­мен­та Ох­рид­ско­го , Кон­стан­ти­на Пре­слав­ско­го, Нау­ма Ох­рид­ско­го и их по­сле­до­ва­те­лей (древ­ней­шие ру­ко­пи­си славянской Минеи да­ти­ру­ют­ся XI веком). Празд­нич­ная Минея кро­ме тек­стов, пе­ре­ве­дён­ных с греческого языка, вклю­ча­ла ори­ги­наль­ные древне-болгарские тек­сты. Со­вме­ще­ние празд­нич­ной и об­щей Минеи в конце IX - начале X веков по­зво­ли­ло со­вер­шать ут­ре­ню по-сла­вян­ски ка­ж­дый день цер­ков­но­го го­да. В X-XI веках пу­тём до­пол­не­ния и ре­дак­ти­ро­ва­ния празд­нич­ной Минеи сло­жи­лась славянская ме­сяч­ная Минея. Это про­ис­хо­ди­ло в про­цес­се ви­зан­ти­ни­за­ции славянского бо­го­слу­же­ния и его ори­ен­та­ции на кон­стан­ти­но­поль­ские ли­тур­гические об­раз­цы, что при­ве­ло к вы­тес­не­нию многих ори­ги­наль­ных древне-болгарских тек­стов Минеи пе­ре­вод­ны­ми. Не­ко­то­рые слу­ж­бы сла­вя­но-русским свя­тым пер­во­на­чаль­но бы­ли на­пи­са­ны по-гре­че­ски, но до на­стоя­ще­го вре­ме­ни дош­ли толь­ко в славянских пе­ре­во­дах (древ­ней­шие служ­бы святому рав­но­апостольному Ки­рил­лу, свя­тым Бо­ри­су и Гле­бу, преподобному Ио­ан­ну Рыль­ско­му). В сред­ние ве­ка соз­да­ны осо­бые бо­го­слу­жеб­ные сбор­ни­ки, по­свя­щён­ные славянским национальным свя­тым, со­дер­жа­щие ми­ней­ный ма­те­ри­ал, например сербский сборник «Серб­ляк», древне-русский сбоник «Кни­га но­вых рус­ских чу­до­твор­цев» (на­зва­ние мо­жет варь­и­ро­вать­ся). В XI веке фор­ми­ро­ва­лась древне-грузинская Минея. В этой тра­ди­ции из­вест­на так называемая но­вая Минея, ко­то­рая со­дер­жа­ла ма­те­ри­ал не на все дни цер­ков­но­го го­да, но при этом по объ­ё­му зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ла Тро­по­ло­гий. Она по­слу­жи­ла ос­но­вой для бо­лее позд­них пол­ных слу­жеб­ных Миней в древне-грузинской гим­но­гра­фии.

Сла­вя­но-русские Минеи под­верг­лись мас­штаб­но­му ре­дак­ти­ро­ва­нию в XIV веке в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем Ие­ру­са­лим­ско­го ус­та­ва (смотрите Ти­пи­кон), в XVII веке - в ре­зуль­та­те книж­ной спра­вы и в XIX-XX веках. Ко­ди­фи­ка­ция со­ста­ва греческой Минеи про­ис­хо­ди­ла в конце XVIII-XIX ввеков бла­го­да­ря из­да­ни­ям Минеи Вар­фо­ло­мея Кут­лу­муш­ско­го и кар­ди­на­ла Ж.Б. Пит­ра.

В современной бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ке РПЦ наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло из­да­ние Минеи 1978-1989 годов, до­пол­нен­ное зна­чительным ко­ли­че­ст­вом но­вых по­сле­до­ва­ний. В 2005 году поя­ви­лась «Минея до­пол­ни­тель­ная», ко­то­рая со­дер­жит пре­имущественно служ­бы но­во­про­слав­лен­ным свя­тым, но­во­му­че­ни­кам и ис­по­вед­ни­кам рос­сий­ским.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)