ДИНAТЫ

Динаты (греч. δυνατοί) — официальное название обладателей титулов и должностей в высших слоях византийского общества в X—XV вв.

Согласно Роману I Лакапину (920—944), в состав Д. входили: представители высшего командного состава армии, чиновники центральной и местной администраций, магистры, патрикии , сенаторы, митрополиты, епископы и игумены, а также управляющие императорским и церковным имуществами. Титулы и должности не были наследственными и принадлежали ограниченному кругу лиц внутри того или иного семейства. В X—XI вв. Д. активно стремились к получению земель крестьян, угрожая сократить основной источник поступлений налогов в казну и солдат в армию. Вследствие этого византийские императоры старались уменьшить влияние Д. на местное общество. В 934 Роман I Лакапин издал эдикт, запрещавший Д. приобретать крестьянские земли. Новеллой Константина VII (945—959) от 947 Д. предписывалось вернуть земли, захваченные после 944 или в обход законодательства. Кроме того, полагалось безвозмездно вернуть земли, купленные у беднейших крестьян. Однако последний пункт вызвал протест Д. и был скоро отменен. Василий II Болгаробойца (976—1025) отменил все подобные приобретения, заключенные после 934, а также объявил недействительным положение, защищавшее ранее такие сделки. Специальные ограничения были наложены на землевладения крупных монастырей, также было запрещено отчуждать участки стратиотов в пользу Д. Кроме того, им было запрещено привлекать к себе на службу солдат из фемного ополчения. Они были также ответственны за налоговые долги своих менее состоятельных соседей. Однако, несмотря на ограничения, Д. продолжили укреплять свое социальное положение в XI—XII вв., став позднее, в XIII—XV столетиях, одной из главных политических сил в византийском обществе.

Лит.: История Византии / Под. ред. С. Д. Сказкина. Т. 1. М., 1967. С. 207; Lexikon der Byzantinistik / Hrgb. von J. Irmscher. Amsterdam, 1999. Facs. 2. S. 154—155; Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazhdan, A.-M. Tallbot. Vol. 1. Oxford, 1991. P. 667—668.