ДИМИТРИЙ КИДОНИС

ДИМИТРИЙ КИДОНИС (Δημήτριος Κυδώνης) - византийский писатель и видный государственный деятель, один из наиболее ярких представителей поздневизантийской гуманистической интеллигенции.

Многие го­ды за­ни­мал пост ме­сад­зо­на (фак­ти­че­ски пре­мьер-ми­ни­ст­ра) при дво­рах им­пе­ра­то­ров Ио­ан­на VI Кан­та­ку­зи­на и Ио­ан­на V Па­лео­ло­га , ко­то­ро­го со­про­во­ж­дал во вре­мя его по­езд­ки в Ита­лию и Рим в 1369-1371 годы. Че­рез 15 лет ос­та­вил служ­бу при дво­ре и уда­лил­ся в Ве­не­цию. Сто­рон­ник унии (в кон­це кон­цов пе­ре­шед­ший в ка­то­ли­че­ст­во (1357)), сбли­же­ния с ка­то­лическим За­па­дом, стра­ст­ный по­клон­ник латинской тео­ло­гии и фи­ло­со­фии. Вы­де­лял­ся прин­ци­пи­аль­ным не­при­яти­ем иси­хаз­ма и ред­кой по сме­ло­сти ина­ко­мыс­лия по­зи­ци­ей: от­стаи­вал при­зна­ние зна­чи­мо­сти западной куль­ту­ры, общ­но­сти куль­тур­ных и ис­то­рических тра­ди­ций ста­ро­го Ри­ма и но­во­го Ри­ма. Апо­ло­гет уни­вер­саль­но­сти на­учных зна­ний, про­све­щён­ной мо­нар­хии, спо­соб­но­сти че­ло­ве­ка к ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти и так далее.

Творческое на­сле­дие Димитрия Кидониса весь­ма раз­но­об­раз­но, вклю­ча­ет в се­бя ри­то­ри­че­ские (со­хра­ни­лись его об­шир­ная кор­рес­пон­ден­ция, «Мо­но­дия пав­шим в Со­лу­ни» - важ­ный ис­точ­ник по ис­то­рии вос­ста­ния зи­ло­тов в 1345 году, про­тив­ни­ком ко­то­рых он был, ре­чи с при­зы­вом к ви­зан­тий­цам и ла­ти­ня­нам объ­е­ди­нить­ся в борь­бе про­тив ту­рок и так далее), фи­ло­соф­ские (из них осо­бен­но из­вест­но «Сло­во о пре­неб­ре­же­нии к смер­ти») и бо­го­слов­ские (трак­та­ты «Об ис­хо­ж­де­нии Свя­то­го Ду­ха» и «За­щи­та святого Фо­мы Ак­вин­ско­го от Ни­ла Ка­ва­си­лы», две «Апо­ло­гии сво­ей ве­ры», пись­ма в за­щи­ту бра­та-ан­ти­па­ла­ми­та Про­хо­ра Ки­до­ни­са и другие) со­чи­не­ния. Важ­ное зна­че­ние име­ли его пе­ре­во­ды на греческий язык латинских ав­то­ров - Ав­гу­сти­на, Ан­сель­ма Кен­тер­бе­рий­ско­го и осо­бен­но Фо­мы Ак­вин­ско­го (тру­ды «Сум­мы про­тив языч­ни­ков» и «Сум­мы тео­ло­гии»), про­па­ган­да идей ко­то­ро­го в бо­го­слов­ских со­чи­не­ни­ях Димитрия Кидониса сти­му­ли­ро­ва­ла ин­те­рес к то­миз­му (как и по­ле­ми­ку с ним) сре­ди ви­зантийских фи­ло­со­фов.

Сочинения :

Correspondance. Città del Vaticano, 1956-1960. Vol. 1-2;

Briefe. Stuttg., 1981-1991. Bd 1-3.