АРКАДИЙ Флавий (лат. Flavius Arcadius)

Император Византийской империи (395–408), старший сын Феодосия I от Элии Флавии Флакиллы.

16 января 383, еще при жизни отца, получил титул «священный». Провозглашен августом; после смерти Феодосия при разделе Римской империи между его сыновьями стал первым императором на Востоке. Слабый и несамостоятельный правитель, при котором государственными делами заправлял сначала префект Востока Руфин, после его убийства — евнух Евтропий, удостоенный должности консула и звания патриция , а в последние годы жизни А. — его жена Евдоксия. После смерти А. ему наследовал малолетний сын Феодосий II.

Автор статьи: Ляпустина Е.В.