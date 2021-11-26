АННА КОМНИНА

Византийский историк, старшая дочь императора Алексея I Комнина и Ирины Дукены, супруга кесаря Никифора Вриенния-младшего.

В младенчестве Анна была помолвлена с сыном Михаила VII Константином Дукой, который на заре правления Алексея I рассматривался как его преемник. После скоропостижной кончины Дуки (1095 г.), Анна Комнина в 1097 г. вышла замуж за Никифора Вриенния-младшего, от которого родила двоих сыновей и двух дочерей.

Будучи первенцем императора, Анна Комнина сочла возможным добиваться права наследования престола в обход брата Иоанна (II), который хотя и являлся старшим сыном Алексея I, был моложе сестры на четыре года. В августе 1118 г. Анна при поддержке матери Ирины Дукены устроила заговор с целью передачи власти от умиравшего отца своему мужу через голову Иоанна II, официального преемника Алексея I, – но неудачно. Год спустя Анна Комнина вновь инициировала интригу, в результате которой намечалось убийство василевса Иоанна, однако в последний момент слабохарактерный Вриенний дезертировал и переворот опять провалился. Несмотря на тяжесть задуманного преступления, император не стал отвечать на него репрессиями: кесарь Никифор сохранил положение при дворе и до самой смерти входил в «ближний круг» Иоанна II. В то же время Анна с матерью и сестрами удалилась в монастырь Благодатной Богородицы на северо-западе Константинополя, где они жили в отдельных покоях, примыкавших к монастырю. Проведя остаток дней в стороне от «высшего общества», Комнина вела вполне светский образ жизни и приняла постриг лишь перед кончиной. Будучи одной из наиболее просвещенных людей эпохи, Анна Комнина организовала подле себя философский кружок, занятия которого она курировала и финансировала.

Авторству Анны Комниной принадлежит «Алексиада» – объемная панегирическая биография Алексея Комнина, охватывающая период с 1069 по 1118 гг. Написанная незадолго до смерти Анны, в царствование ее племянника Мануила I (после 1148 г.), «Алексиада» является продолжением «Исторических записок» – незавершенной работы мужа Комниной Никифора Вриенния. Начиная с того места, где оборвалась рукопись «Исторических записок», т.е. с конца правления Никифора III Вотаниата, Анна Комнина тем не менее делает экскурсы вплоть до восшествия на трон Романа IV Диогена.

Пропитанное античным духом, стилистически безупречное, хотя и не избавленное от хронологической путаницы, сочинение Анны Комниной представляет собой не только выдающееся литературное произведение, но и принципиальной важности исторический источник. Если в дебютных главах «Алексиады» Анна использует материал, собранный Никифором Вриеннием, а также труды Иоанна Скилицы и Михаила Пселла, то после 10-й гл. I. кн. она, вероятно, привлекает не дошедшую до нас латинскую хронику, первоисточники, устные рассказы отца и, конечно, опирается на личные наблюдения и воспоминания.

Сочинения:

Анна Комнина. Алексиада / Вступ. статья, перев., комм. Я.Н. Любарского. СПб., 1996; Anna Comnena. The Alexiad / Ed. and transl. by E.A. Dawes. London, 1928.

Автор статьи: А. Н. Слядзь